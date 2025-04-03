Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 4 апреля

Сегодня в Киеве и области отключений электроэнергии для бытовых потребителей не ожидается, но промышленность может испытать ограничения, следите за обновлениями и уменьшайте потребление энергии.

4 апреля отключение электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве и области не прогнозируется. Однако для промышленных предприятий и бизнеса возможны ограничения потребления, поэтому жителям следует следить за актуальными обновлениями. Ситуация в энергосистеме остается напряженной, потому энергетические компании продолжают мониторить уровень потребления и оперативно реагировать на любые изменения.

Важно отметить, что для уменьшения нагрузки на сеть остается актуальным призыв к экономному потреблению электроэнергии. Потребителям не рекомендуется включать несколько мощных электроприборов одновременно, особенно в период с 17:00 до 21:00, когда нагрузка на энергосистему максимальна. Потребление энергии пока демонстрирует тенденцию к снижению благодаря улучшению погодных условий в некоторых регионах, что положительно влияет на работу солнечных электростанций.

В целом состояние энергосистемы остается под контролем, хотя аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. После последних ракетных атак возобновление энергоснабжения в некоторых регионах все еще продолжается. Неблагоприятные погодные условия также привели к некоторым проблемам – на утро были обесточены два населенных пункта в одной из областей, но ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Для киевлян информация об отключении доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети. Все обновления и изменения ситуации будут обнародованы на официальных страницах облэнерго, поэтому важно регулярно проверять актуальные сообщения.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и Киевской области 2 апреля.