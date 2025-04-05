Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 6 апреля

6 апреля, в Киеве и Киевской области не прогнозируется отключение света для бытовых потребителей, однако возможны ограничения для бизнеса и промышленности. Следите за обновлениями!

Ситуация с поставкой электроэнергии в Киеве и Киевской области пока стабильна, и на сегодняшний день не прогнозируются плановые отключения электричества для бытовых потребителей. Однако для промышленности и бизнеса возможны определенные ограничения, поэтому потребителям следует следить за обновлениями информации. Для этого жителям столицы доступна информация на сайте ДТЭК Киевские электросети здесь, а для жителей Киевской области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети по ссылке.

Компания ДТЭК продолжает активно работать над стабилизацией ситуации с энергоснабжением. За последние месяцы ей удалось значительно возобновить электроснабжение населения, пострадавшее от обстрелов российских оккупантов. В марте удалось вернуть свет для более 600 тысяч семей, что является важным шагом на пути восстановления стабильного энергоснабжения.

В частности, благодаря усилиям специалистов ДТЭК, электроснабжение было восстановлено для 260 200 домов Днепропетровщины, 175 000 семей Одесщины, 173 400 домов Донецкой области, где продолжаются боевые действия, а также для 2 400 домов Киевщины. ДТЭК выражает благодарность силам обороны за возможность продолжать работу в таких сложных условиях, ведь именно благодаря им есть возможность не только поддерживать энергетическую стабильность, но и оперативно возобновлять поставки.

Энергетические компании призывают потребителей к экономному использованию электричества, особенно в вечерние часы, когда нагрузка на сеть может быть значительной. Рекомендуется не включать одновременно несколько мощных электроприборов, в частности с 17:00 до 21:00. В случае изменений в ситуации или появления необходимости в дополнительных ограничениях энергоснабжения, ДТЭК обязательно уведомит общественность.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 5 апреля.