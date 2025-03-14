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Экономика
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Графики отключения света в Киеве и области сегодня 15 марта

Сегодня свет в Киеве и области выключать не планируется, однако экономное потребление электроэнергии остается важным фактором стабильной работы энергосистемы.

15 марта в Киеве и в Киевской области графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей не предусмотрены. Пока ситуация в энергосистеме стабильная, а уровень потребления электроэнергии остается контролируемым. Однако для промышленных предприятий и бизнеса возможны определенные ограничения. В случае необходимости применения мер по ограничению потребления будет предоставлена дополнительная информация. Жителям столицы и области рекомендуется следить за официальными сообщениями на сайтах ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.

В связи с непогодой, которая прошла в ночь с 14 на 15 марта, наблюдались частичные отключения электроснабжения в нескольких регионах Украины. В частности, в Закарпатской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях зафиксированы случаи полного или частичного обесточивания населённых пунктов. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В целом, уровень потребления электроэнергии в стране снизился, что связано с благоприятными погодными условиями и активной работой солнечных электростанций.

Несмотря на отсутствие ограничений для бытовых потребителей, энергетики призывают граждан экономно использовать электроэнергию. Особенно важно избегать одновременного включения мощных электроприборов в часы пиковой нагрузки – с 8:00 до 22:00. Лучшее время для использования таких приборов – с 10:00 до 18:00, когда солнечные электростанции работают максимально эффективно. Потребителям также рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах и социальных сетях операторов системы распределения электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому возможны изменения графиков подачи электроэнергии. В случае необходимости дополнительные сообщения будут опубликованы на сайтах и официальных страницах НЭК «Укрэнерго». Жители Киева и области могут получать актуальную информацию на соответствующих ресурсах ДТЭК. Для оперативного получения сообщений по энергоснабжению рекомендуется подписаться на официальные каналы в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение в Киеве и области 14 марта.

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