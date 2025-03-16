Графики отключения света в Одессе и Одесской области сегодня 17 марта

Одещина приходит в себя после обстрелов: энергетики вернули свет почти 30 тысячам семей, но ремонтные работы продолжаются, чтобы полностью возобновить электроснабжение в регионе.

17 марта для бытовых потребителей Одессы и области отключения света не предусматриваются. В то же время из-за высокой нагрузки на энергосистему возможны временные ограничения для промышленных предприятий и бизнеса. Ситуация остается контролируемой, однако энергетики призывают граждан следить за официальными сообщениями и рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.

После последней вражеской атаки энергетики возобновили питание почти для 30 тысяч семей, оставшихся без света в результате обстрелов. В настоящее время без электроснабжения остается менее 100 домохозяйств, и работы по подключению продолжаются. Разрушение сети достаточно серьезно, поэтому ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить последствия повреждений. Восстановление электроснабжения является главным приоритетом и энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в каждый дом.

Жителям Одессы и области рекомендуется экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 8:00 до 22:00, когда нагрузка на сеть является максимальной. Использование нескольких мощных электроприборов одновременно может привести к дополнительной нагрузке на систему, что усложнит ее стабильную работу. Обновление о состоянии электроснабжения можно получить на официальном ресурсе ДТЭК Одесские электросети, где регулярно публикуются графики отключений и важная информация.

Украинская энергосистема продолжает работать в сложных условиях, обеспечивая стабильное электроснабжение, несмотря на вражеские атаки. Интеграция в европейскую сеть ENTSO-E позволяет привлекать аварийную помощь и компенсировать возможный дефицит электроэнергии. Восстановление поврежденной инфраструктуры продолжается круглосуточно, а энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы каждый потребитель получал качественное и бесперебойное электроснабжение.

Напомним, ранее мы писали об ограничениях на электроснабжение во Львове и области 16 марта.