Графики отключения света во Львове и Львовской области на 19 марта

Помните об экономном потреблении электроэнергии, ведь даже в периоды пониженной нагрузки энергосистема нуждается в вашей помощи для сохранения стабильности.

19 марта во Львовской области не прогнозируется значительных отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако для предприятий и бизнесов, вероятно, могут быть введены ограничения в потреблении, если это потребует ситуация в энергосистеме. Важно следить за обновлениями, поскольку возможны изменения в условиях нагрузки на энергосеть.

Энергосистема Украины демонстрирует позитивную динамику благодаря ясной погоде, что позволяет значительно снизить потребление электроэнергии. По состоянию на сегодняшний день, уровень потребления снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим днем, благодаря эффективной работе солнечных электростанций. Это позволяет удерживать стабильность энергоснабжения в стране, несмотря на вызовы, с которыми столкнулись энергетические объекты.

Для жителей Львова актуальная информация о возможных отключениях и изменениях в графиках доступна на сайте UA-ENERGY. Операторы просят жителей региона уменьшать нагрузку на сеть, особенно в вечерние часы, когда энергопотребление достигает пиковых значений.

По прогнозам синоптиков, в Украине наблюдаются пониженные температуры, однако уже в конце недели температура воздуха значительно повысится. Морозы продержатся до среды, после чего ожидается резкое потепление, что, вероятно, снизит нагрузку на энергосистему. По данным Укргидрометцентра, температура может подняться от -9 до +15°C. Учитывая изменения погодных условий, следует оставаться осторожными и не нагружать электрические сети в пиковые часы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ограничение электроснабжения в Днепре и области 18 марта.