Графіки відключення світла в Києві та Київській області сьогодні 25 березня

Наразі повідомлення від «Укренерго» вказують на стабільну роботу енергосистеми, незважаючи на несприятливі погодні умови, вони також нагадують про необхідність ощадливого споживання електроенергії, зокрема в вечірні години.

25 березня, відключення електроенергії для побутових споживачів не прогнозується. Споживачам не потрібно турбуватися про можливі обмеження подачі електрики в повсякденному житті. Однак для бізнесу та промисловості можливі обмеження, що пов’язані з поточною ситуацією в енергосистемі. Тому важливо стежити за оновленнями інформації від енергетичних компаній.

Додатково, на сьогодні фіксується збільшене споживання електроенергії через низьку температуру повітря та погіршення погодних умов. У зв’язку з цим громадянам рекомендується економно споживати електричну енергію, особливо в години пікового навантаження, з 17:00 до 21:00. У цей час також рекомендується уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів.

Для киян актуальна інформація доступна на офіційному сайті “ДТЕК Київські електромережі“, а для жителів області — на ресурсі “ДТЕК Київські регіональні електромережі“. Важливо регулярно перевіряти ці джерела для отримання найсвіжішої інформації щодо ситуації з постачанням електроенергії. Це дозволить оперативно реагувати на будь-які зміни та запобігти непередбачуваним ситуаціям.

Нагадаємо, раніше ми писали про обмеження на електропостачання в Києві та області 24 березня.