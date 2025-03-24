Понедельник, 24 марта, 2025
8.7 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Графіки відключення світла в Києві та Київській області сьогодні 25 березня

Наразі повідомлення від «Укренерго» вказують на стабільну роботу енергосистеми, незважаючи на несприятливі погодні умови, вони також нагадують про необхідність ощадливого споживання електроенергії, зокрема в вечірні години. 

25 березня, відключення електроенергії для побутових споживачів не прогнозується. Споживачам не потрібно турбуватися про можливі обмеження подачі електрики в повсякденному житті. Однак для бізнесу та промисловості можливі обмеження, що пов’язані з поточною ситуацією в енергосистемі. Тому важливо стежити за оновленнями інформації від енергетичних компаній.

Додатково, на сьогодні фіксується збільшене споживання електроенергії через низьку температуру повітря та погіршення погодних умов. У зв’язку з цим громадянам рекомендується економно споживати електричну енергію, особливо в години пікового навантаження, з 17:00 до 21:00. У цей час також рекомендується уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів.

Для киян актуальна інформація доступна на офіційному сайті “ДТЕК Київські електромережі“, а для жителів області — на ресурсі “ДТЕК Київські регіональні електромережі“. Важливо регулярно перевіряти ці джерела для отримання найсвіжішої інформації щодо ситуації з постачанням електроенергії. Це дозволить оперативно реагувати на будь-які зміни та запобігти непередбачуваним ситуаціям.

Нагадаємо, раніше ми писали про обмеження на електропостачання в Києві та області 24 березня.

Горячее за неделю

Политика

Зачем Киевстар приобрел Uklon и как это повлияет на цифровые услуги в Украине?

0
Сумма сделки составила $155,2 млн. Глобальный цифровой оператор...
Статьи

Почему обращение «девушка» и «муж» — это неправильно?

0
Переход на украинский – это не только изменение...
Политика

Бывший игрок «Баварии» Го Цзясюань скончался после травмы на поле

0
Травма была получена 6 февраля во время тренировочного...
Экономика

Полиция раскрыла подробности ДТП, в котором пьяный водитель сбил девушку на Оболони

0
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в декабре 2024 года на...
Культура

Донателла Версаче покидает модный дом Versace: что на самом деле произошло

0
На днях мир моды всколыхнула неожиданная новость –...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Аренда 1-комнатных квартир в Украине резко подешевела: сколько теперь стоит снимать жилье
Следующая статья
Чарівні куточки України: 5 замків, які ви обов’язково повинні відвідати

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

В Украине изменятся цены на яйца: сколько будет стоить десяток

0
В Украине прогнозируют подорожание яиц в связи с повышенным...

Релакс чи продуктивність: як правильно використовувати музику для емоційного комфорту

0
Правильний вибір звуків може...

Новый хит на Netflix: минисериал «Юность» стремительно покоряет зрителей

0
Стриминговый гигант Netflix выпустил новый минисериал под названием...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.