Графіки відключення світла в Києві та Київській області сьогодні 12 квітня

У Києві та Київській області не передбачено графіків відключення світла, проте високий рівень споживання на тлі несприятливих погодних умов потребує від кожного мешканця відповідального ставлення.

НавігаціяСитуація зі споживанням електроенергіїНаслідки негоди та відновлення енергомережРекомендації щодо ощадливого використання енергії

Стан енергосистеми країни залишається напруженим. Незважаючи на це, на 12 квітня графіки стабілізаційних або аварійних відключень електроенергії в Києві та області не застосовуються. Однак через високий рівень споживання та складні погодні умови енергетики закликають громадян до максимально ощадливого використання електроприладів, особливо в години найбільшого навантаження.

Відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури триває після останніх масованих атак на енергооб’єкти, і енергетики працюють у складних умовах. Негода, що супроводжується налипанням мокрого снігу, сильним вітром та пониженням температури, ускладнює роботу аварійних бригад та призводить до знеструмлення кількох десятків населених пунктів у різних регіонах.

Ситуація зі споживанням електроенергії

Протягом останніх днів споживання електроенергії тримається на підвищеному рівні. Зокрема, станом на 9:30 11 квітня воно було аналогічним тому, що фіксувалося у цей самий час днем раніше. Основними чинниками залишаються холодна погода по всій території країни та значна хмарність, яка знижує ефективність роботи сонячних електростанцій в домогосподарствах.

Максимальне навантаження на енергосистему було зафіксовано вранці 10 квітня, і воно перевищило показники попереднього дня на 3,1%. Цей факт ще раз підтверджує важливість дотримання енергетичної дисципліни з боку населення. У зв’язку з цим, фахівці радять не вмикати одночасно декілька потужних приладів з 8:00 до 21:00.

Наслідки негоди та відновлення енергомереж

У ніч на 11 квітня негода зумовила нові пошкодження в енергетичних мережах. Через сніг, налипання снігу на дроти та сильні пориви вітру були знеструмлені десятки населених пунктів у декількох регіонах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак погодні умови ускладнюють проведення ремонтних робіт у повному обсязі.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. Важливо, щоб споживачі були поінформовані про ситуацію у своїх населених пунктах і оперативно реагували на рекомендації місцевих енергетичних компаній. Актуальні графіки та повідомлення про зміни доступні на сайтах розподільчих компаній: ДТЕК Київські електромережі — для мешканців столиці та ДТЕК Київські регіональні електромережі — для мешканців Київської області.

Рекомендації щодо ощадливого використання енергії

Незважаючи на відсутність графіків відключення на 12 квітня, ситуація в енергосистемі залишається вразливою. Наразі ключовим завданням є підтримка балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. У пікові години, з 8:00 до 21:00, закликається не перевантажувати мережу одночасним увімкненням потужних приладів. Такі дії допоможуть уникнути аварійних ситуацій.

Користувачам радять перенести використання пральних машин, електроплит, бойлерів та іншої енергоємної техніки на нічні або ранкові години. У разі зміни ситуації, графіки відключень можуть бути впроваджені, тому важливо слідкувати за повідомленнями розподільчих компаній на офіційних сайтах і в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про обмеження на електропостачання в Києві та Київській області 11 квітня.