12 мая 2025 года курс гривны девальвировал на 3 копейки по отношению к доллару США. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5470 грн/долл. Это изменение затронуло не только курс доллара, но и евро, и польского злотого. В этой статье DNEWS представил актуальный курс валют, как в крупнейших банках, так и в обменных пунктах Украины, чтобы вы могли учесть все нюансы при обмене валюты.

Курс доллара США на 12 мая 2025 года

В банках Украины

На 12 мая 2025 года курс доллара в крупнейших банках Украины не претерпел значительных изменений. Однако стоит отметить, что на валютном рынке наблюдается небольшая девальвация гривны, что повлияло на текущие котировки. Вот какие значения курсов можно встретить в банковских учреждениях:

ПриватБанк : Покупка: 41,20 грн Продажа: 41,76 грн

: Ощадбанк : Покупка: 41,30 грн Продажа: 41,80 грн

: ПУМБ : Покупка: 41,30 грн Продажа: 41,90 грн

: Сенс Банк : Покупка: 41,31 грн Продажа: 41,85 грн

: Таскомбанк : Покупка: 41,21 грн Продажа: 41,66 грн

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Преимущественно курс доллара в банках остаётся стабильным, что делает обмен валюты предсказуемым. Однако разница в курсах между банками и обменниками может быть заметной. В следующем разделе мы рассмотрим, как изменяется курс доллара в обменных пунктах.

В обменниках Украины

Если вы планируете обмен валюты в обменниках, то стоит учесть, что курс доллара может немного варьироваться в зависимости от местоположения и спроса. На 12 мая 2025 года средний курс доллара в обменных пунктах Украины составляет:

Средний курс покупки : 41,42 грн

: 41,42 грн Средний курс продажи: 41,49 грн

Таким образом, разница между курсами в банках и обменниках может составлять до 20 копеек. Это важный момент, который стоит учитывать при обмене крупных сумм, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

Курс евро на 12 мая 2025 года

Теперь давайте обратим внимание на курс евро. Как и курс доллара, курс евро в Украине сохраняет свою стабильность, но также может незначительно изменяться в зависимости от места обмена.

В банках Украины

В банках на 12 мая 2025 года курс евро выглядит следующим образом:

ПриватБанк : Покупка: 46,75 грн Продажа: 47,20 грн

: Ощадбанк : Покупка: 46,80 грн Продажа: 47,30 грн

: ПУМБ : Покупка: 46,90 грн Продажа: 47,40 грн

: Сенс Банк : Покупка: 46,75 грн Продажа: 47,35 грн

: Таскомбанк : Покупка: 46,45 грн Продажа: 47,15 грн

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Подобно доллару, евро в банках Украины имеет стабильный курс. Теперь стоит рассмотреть, как обстоят дела в обменных пунктах, поскольку курс в этих местах может немного отличаться.

В обменниках Украины

В обменных пунктах курс евро на 12 мая 2025 года выглядит следующим образом:

Средний курс покупки : 46,95 грн

: 46,95 грн Средний курс продажи: 47,20 грн

Как и в случае с долларом, разница между курсами в банках и обменниках для евро составляет несколько копеек. Это подчеркивает важность тщательного выбора места обмена, особенно если планируются большие обмены.

Курс польского злотого на 12 мая 2025 года

Кроме доллара и евро, польский злотый также остается востребованной валютой, особенно для тех, кто часто ездит в Польшу. Рассмотрим, какие изменения произошли с курсом злотого на 12 мая 2025 года.

В банках Украины

Курс польского злотого на 12 мая 2025 года в крупнейших банках Украины следующий:

Ощадбанк : Покупка: 10,60 грн Продажа: 11,02 грн

: Райффайзен Банк : Покупка: 10,65 грн Продажа: 11,05 грн

: ПУМБ : Покупка: 10,60 грн Продажа: 11,10 грн

: Сенс Банк : Покупка: 10,55 грн Продажа: 11,00 грн

: Таскомбанк : Покупка: 10,60 грн Продажа: 11,40 грн

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Теперь давайте посмотрим, какие курсы предлагают обменники, ведь в этих пунктах можно найти более выгодные предложения по злотому.

В обменниках Украины

На 12 мая 2025 года курс польского злотого в обменниках следующий:

Средний курс покупки : 10,90 грн

: 10,90 грн Средний курс продажи: 11,05 грн

Как и с другими валютами, разница между курсами в банках и обменниках для польского злотого может составлять до 20 копеек, что также важно учитывать при обмене.

Рекомендации по обмену валюты

Если вы планируете обменивать валюту в ближайшие дни, стоит учитывать текущие курсы, представленные в банках и обменных пунктах. На 12 мая 2025 года курс доллара и евро остаётся стабильным, но девальвация гривны на 3 копейки оказывает влияние на ситуацию.

Когда выгодно обменивать валюту

Для крупных сумм : Обмен валюты рекомендуется проводить в банках, где курс может быть более выгодным.

: Обмен валюты рекомендуется проводить в банках, где курс может быть более выгодным. Для небольших сумм: Обмен можно осуществить в обменниках, где курс может быть немного выше, но комиссии могут съедать прибыль.

Как выбрать лучший обменный курс

Используйте онлайн-ресурсы для отслеживания актуальных курсов в разных банках и обменниках.

для отслеживания актуальных курсов в разных банках и обменниках. Сравнивайте покупку и продажу валюты в разных местах, чтобы найти наиболее выгодный курс.

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