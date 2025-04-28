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Курс валют на 28 апреля 2025 в Украине: актуальные данные НБУ, сколько сегодня стоит доллар, евро, злотый и фунт.
Курс валют на 28 апреля 2025 в Украине: актуальные данные НБУ, сколько сегодня стоит доллар, евро, злотый и фунт.
Экономика
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Гривна падает: что происходит с курсом доллара, евро, злотого, фунта сегодня 28 апреля 2025

Конец апреля традиционно сопровождается изменениями на валютном рынке. Украинцы внимательно следят за курсами доллара, евро, злотого и фунта, ведь от их динамики зависят цены на импортные товары, путешествия и инвестиционные решения. Курс валют на 28 апреля 2025 отражает всю динамику.

На 28 апреля 2025 года валютный рынок демонстрирует смешанную динамику. Некоторые валюты укрепились, другие показывают незначительное снижение. DNEWS разбирается, сколько стоит каждая из них сегодня в обменниках и банках Украины.

Курс доллара в Украине на 28 апреля 2025

Американский доллар сохраняет статус основной резервной валюты и ключевого ориентира для бизнеса и населения. Его стабильность или колебания напрямую отражаются на всей экономике страны.

Перед тем как перейти к цифрам, важно отметить, что спрос на доллар остаётся высоким накануне длинных выходных.

Официальный курс и цены на наличном рынке

Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,45 гривны.

На наличном рынке сегодня:

  • Покупка: от 41,25 грн
  • Продажа: до 41,60 грн

Разница между покупкой и продажей составляет до 35 копеек в зависимости от региона и типа обменного пункта.

Факторы влияния на курс доллара

На курс доллара сегодня влияют публикация новых данных по рынку труда США, ожидания решений ФРС и сезонный рост спроса в Украине на фоне майских праздников.

Курс евро на сегодня: стабильность на фоне роста спроса

Евро традиционно пользуется высоким спросом среди украинцев. Валюта ЕС используется для расчётов за границей, покупок онлайн и оплаты учёбы в Европе.

Текущая ситуация демонстрирует лёгкое укрепление курса евро.

Актуальные данные по евро

Официальный курс НБУ на 28 апреля составляет 47,18 гривны.

Средние курсы в обменниках:

  • Покупка: от 46,90 грн
  • Продажа: до 47,45 грн

Курс показывает стабильность в пределах колебаний последних дней.

Что влияет на курс евро

На курс влияют инфляционные ожидания в ЕС, политика Европейского центрального банка и внутренний спрос на евро в Украине. Туристический сезон также усиливает спрос на валюту.

Курс польского злотого в Украине

Польский злотый стабильно занимает важное место на украинском валютном рынке. Его активно покупают для поездок, обучения и деловых операций.

На сегодня злотый показывает лёгкое укрепление на фоне экономической стабильности Польши.

Текущая стоимость злотого

Официальный курс злотого от НБУ: 10,93 гривны.

В обменных пунктах:

  • Покупка: от 10,80 грн
  • Продажа: до 11,00 грн

Спрос на злотый остаётся на высоком уровне, особенно в западных областях Украины.

Факторы изменения курса злотого

На курс влияет инфляция в Польше, обменные потоки между странами и активность трудовых мигрантов. Ожидается незначительная стабилизация в ближайшие дни.

Фунт стерлингов: курс и динамика

Британский фунт остаётся одной из самых дорогих валют на рынке. Его стоимость зависит от внутренней политики Великобритании и глобальных тенденций.

Сейчас фунт демонстрирует небольшое укрепление.

Актуальный курс фунта

По данным НБУ, курс фунта на 28 апреля составляет 51,75 гривны.

В обменниках:

  • Покупка: от 51,50 грн
  • Продажа: до 52,05 грн

Курс остаётся на высоком уровне благодаря спросу на валюту для расчётов с британскими компаниями.

Что влияет на стоимость фунта

На курс фунта влияют решения Банка Англии, уровень инфляции в Британии и спрос на британские активы со стороны международных инвесторов.

Рекомендации по обмену валюты в конце апреля

Перед длинными выходными многие украинцы спешат купить валюту для поездок или инвестиций. Чтобы минимизировать потери, важно грамотно подойти к обмену.

Лучше заранее уточнять курсы, проверять наличие лицензии у обменного пункта и учитывать возможные комиссии.

Где лучше обменивать валюту

  • Банки: безопасно, с возможностью онлайн-бронирования
  • Обменники: выгодные курсы, важно проверять документы
  • Онлайн-обменники: быстро, удобно, но только на проверенных платформах

Сравнение курсов в разных источниках поможет выбрать наиболее выгодный вариант. А курс валют на 28 апреля 2025 поможет сделать выгодный обмен.

Ранее мы писали о том, что НБУ исключил рубли, рупии и манаты из списка валют для установления курсов.

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