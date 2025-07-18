Сегодня, 18 июля 2025 года, курс валют в Украине продолжает демонстрировать укрепление гривны. Этот процесс непосредственно влияет на покупательную способность и финансовое положение граждан, бизнесов и инвесторов. Курс доллара, евро, фунта и других иностранных валют продолжает колебаться, что важно для всех, кто взаимодействует с международной экономикой. Что будет с курсом в ближайшие дни и как это отразится на валютных операциях в Украине, давайте разберемся подробно.

В последние несколько недель можно наблюдать определенную стабилизацию курса гривны. Национальный банк Украины (НБУ) предпринимает ряд мер, направленных на укрепление национальной валюты. Прогнозы аналитиков указывают на возможное продолжение тенденции укрепления гривны, что будет способствовать снижению инфляции и стабильности цен в стране. Детали — в материале от DNEWS.

Состояние валютного рынка на 18 июля 2025 года

Курс валют на 18 июля 2025 года в Украине отображает уверенное укрепление гривны по отношению к нескольким ключевым мировым валютам. Сравнив данные по курсу валют в банках и обменных пунктах, можно выделить несколько ключевых моментов.

Доллар США (USD) : на сегодняшний день курс доллара в Украине составляет 41,5750 грн на покупку и 42,0850 грн на продажу. Это означает небольшое колебание курса по сравнению с предыдущими днями, однако он все еще остается на относительно высоком уровне.

: на сегодняшний день курс доллара в Украине составляет грн на покупку и грн на продажу. Это означает небольшое колебание курса по сравнению с предыдущими днями, однако он все еще остается на относительно высоком уровне. Евро (EUR) : курс евро продолжает оставаться довольно высоким. Средняя покупка составляет 48,4000 грн, а продажа — 48,9900 грн. За последний месяц евро немного подешевел, что отражается в общей динамике курса.

: курс евро продолжает оставаться довольно высоким. Средняя покупка составляет грн, а продажа — грн. За последний месяц евро немного подешевел, что отражается в общей динамике курса. Польский злотый (PLN) : покупка стоит 11,0500 грн, а продажа — 11,6000 грн. Польский злотый в последние недели стабилизировался.

: покупка стоит грн, а продажа — грн. Польский злотый в последние недели стабилизировался. Британский фунт (GBP) : курс фунта стерлингов на покупку составляет 55,6000 грн, а на продажу 56,9000 грн. Это также небольшие колебания по сравнению с прошлым месяцем.

: курс фунта стерлингов на покупку составляет грн, а на продажу грн. Это также небольшие колебания по сравнению с прошлым месяцем. Швейцарский франк (CHF): его курс составляет 51,9000 грн на покупку и 52,7000 грн на продажу.

Укрепление гривны: что это значит для экономики

Укрепление гривны на фоне текущих экономических факторов является положительным сигналом для экономики Украины. Снижение курса валют, в первую очередь доллара и евро, способствует снижению инфляции, что положительно сказывается на ценах на товары и услуги в стране. В свою очередь, это создаёт стабильность на внутреннем рынке и укрепляет доверие инвесторов.

Почему укрепляется гривна

Одной из главных причин укрепления гривны является успешная макроэкономическая политика, которую проводит НБУ. Для достижения стабильности национальной валюты НБУ активно участвует в валютных интервенциях, обеспечивая достаточный уровень валютных резервов. Это помогает регулировать курсовые колебания и поддерживать валютную стабильность.

Другим важным фактором является улучшение внешней торговли Украины, увеличение экспортных поставок, а также привлечение иностранных инвестиций. Стабильный курс гривны также способствует росту доверия к банковскому сектору и экономике в целом.

Сравнение курса валют в банках и обменных пунктах

Курс валют может отличаться в зависимости от того, где вы проводите обмен. На 18 июля 2025 года курс доллара в банках Украины составляет от 41,61 до 42,34 грн в зависимости от конкретного банка. Разница в курсе между покупкой и продажей также может быть значительной, что важно учитывать при обмене валюты.

Основные курсы в крупных банках:

Райффайзен Банк : покупка доллара 41,61 грн, продажа 41,90 грн.

: покупка доллара грн, продажа грн. Сенс Банк : покупка доллара 41,55 грн, продажа 42,05 грн.

: покупка доллара грн, продажа грн. Правекс Банк: покупка доллара 41,20 грн, продажа 41,99 грн.

При этом обменные пункты предлагают курс, который может быть немного выгоднее для покупки, однако важно помнить, что комиссионные сборы могут существенно повлиять на итоговую сумму. В обменных пунктах Киева курс доллара составляет 41,65 грн на покупку и 41,75 грн на продажу, что также подтверждает стабильность текущего курса.

Прогнозы курса валют в ближайшие недели

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие недели курс валют будет оставаться в пределах текущих значений, с возможностью незначительных колебаний. Укрепление гривны относительно доллара и евро будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране, а также от внешнеэкономических факторов, таких как цены на энергоносители и международные инвестиции.

Ситуация на межбанке

На межбанке в последние дни также наблюдается стабилизация курса. Торги закрыты, но текущий курс доллара на 17 июля 2025 года составил 41,73 грн на покупку и 41,76 грн на продажу. Это незначительное снижение по сравнению с предыдущими днями указывает на определенную стабильность на валютном рынке.

Что влияет на курс валют

Курс валют зависит от множества факторов, включая:

Внешние экономические условия: изменения на мировых рынках нефти, металлов и других товаров. Политическая ситуация в стране: стабильность внутри страны напрямую влияет на валютные курсы. Решения НБУ: интервенции и изменение ключевой ставки также оказывают влияние на курс гривны.

Таким образом, на 18 июля 2025 года курс валют в Украине отражает тенденцию укрепления гривны. Несмотря на небольшие колебания, гривна стабилизируется и становится более конкурентоспособной на международной арене. Прогнозы на ближайшее время обещают стабильность, что позволит укрепить экономику страны и обеспечить устойчивость национальной валюты.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.