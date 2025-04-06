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Экономика
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Гвардиола раскрыл причину ухода Де Брюйне из «Манчестер-Сити»

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне, судя по всему, покинет состав британского клуба «Манчестер-Сити» после завершения текущего сезона.

Гвардіола розкрив причину відходу Де Брюйне з «Манчестер-Сіті»

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на X-аккаунт CityXtra, ключевой наставник «Манчестер-Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал потенциальное увольнение полузащитника Кевина Де Брюйне.

Исходя из слов Гвардиолы, решение попрощаться с 33-летним бельгийцем, у которого в летний сезон 2025 года истекает срок действия контракта, принятое топменджментом клуба, в частности, самым главным тренером «горожан», спортивным директором Чики Бегиристайном и другими функционерами «Манчестер-Манчестер-С».

Главный тренер британцев добавил, что клубу необходимо продвигаться вперед, развивая эффективность команды, а Де Брюйне является единственным игроком, у которого истекает контракт, поэтому выбор пал на бельгийца.

Гвардиола резюмировал:

…Будет так приятно вспоминать все эти годы [матчей с участием Де Брюйне], это невозможно забыть. И хорошие моменты, и даже плохие.

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