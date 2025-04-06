Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне, судя по всему, покинет состав британского клуба «Манчестер-Сити» после завершения текущего сезона.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на X-аккаунт CityXtra, ключевой наставник «Манчестер-Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал потенциальное увольнение полузащитника Кевина Де Брюйне.

Исходя из слов Гвардиолы, решение попрощаться с 33-летним бельгийцем, у которого в летний сезон 2025 года истекает срок действия контракта, принятое топменджментом клуба, в частности, самым главным тренером «горожан», спортивным директором Чики Бегиристайном и другими функционерами «Манчестер-Манчестер-С».

Главный тренер британцев добавил, что клубу необходимо продвигаться вперед, развивая эффективность команды, а Де Брюйне является единственным игроком, у которого истекает контракт, поэтому выбор пал на бельгийца.

Гвардиола резюмировал: