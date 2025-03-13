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Экономика
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Хирн эмоционально высказался о заключении соглашения между Турки Аль аш-Шейхом, UFC и WWE

На днях Турки Аль аш-Шейхом, являющийся главой ГУ по делам развлечений в Саудовской Аравии, подписана договоренность о создании боксерского продвижения, возглавляемая президентами UFC и WWE.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала BoxingKingMedia, промоутер «Matchroom Boxing» Эдди Гирн весьма несдержанно и пафосно прокомментировал вышеописанные действия Турки Аль аш-Шейха (одновременно — советник при королевском дворце).

Исходя из слов Хирна, он считает — Его достоинства весьма следует следить за реакцией на такие новости, поскольку саудит говорит многие вещи, которые можно считать прямыми или наоборот — иронией. Впрочем, промоутер уже получил кучу участливых звонков, в которых прозвучали вопросы, — Ты слышал, что они сказали? Что ты будешь делать?», но и это не слишком заставляет его напрягаться.

В частности, Хирн добавил, что может он тщеславен или грезит, но уверен, что останется лучшим промоутером в мире, и не испугается, если его намерены уничтожить указанным ходом:

…Я готов. Я верю в себя. У меня есть 35 шоу в течение года и без Riadh Season [серия развлекательных, культурных и спортивных мероприятий, проводимых в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд]. Хотя опять же, не верю, что это их цель.

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