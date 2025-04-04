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Экономика
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Хьюи Фьюри рассказал, с какими бойцами готов встретиться в ринге по возвращении в бокс.

Возвращение в бокс двоюродного брата Тайсона Фьюри, Хьюи, запланировано на эту пятницу, 4 апреля, в поединке против Дэна Гарбера.

Х’юї Ф’юрі розповів, з якими бійцями готовий зустрітися в рингу після повернення в бокс

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал профильного издания Boxing News 24/7, британский боксер, выступающий в супертяжелой весовой категории, Хьюи Фьюри, перечислил самых желанных оппонентов.

Исходя из слов британца, он намерен провести максимальное количество «больших боев» в течение 2025 года, поскольку хочет, чтобы его имя внесли в список претендентов на титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.

Родственник эксчемпиона Тайсона Фьюри добавил, что смог бы эффективно «поставить крест» на карьере соотечественника Энтони Джошуа. Впрочем, Хьюи не прочь выйти в ринг с китайцем Чжаном Чжилеем, поскольку тот достаточно интересен, примерно на таком же уровне, как и хорват Филипп Хргович.

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