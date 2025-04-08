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Экономика
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Илон Маск призвал Трампа отказаться от новой таможенной политики — СМИ

Ключевой советник президента США Илон Маск, по данным СМИ, просит Дональда Трампа отказаться от новой тарифной политики, ударившей по состоянию миллиардера.

Ілон Маск закликав Трампа відмовитися від нової митної політики – ЗМІ

Американское издание Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, что Маск обращался к Трампу с призывами отменить новые масштабные пошлины, однако его усилия не имели успеха, информирует «Kreschatic».

Президент США пригрозил ввести тарифы в размере 50% на импорт из КНР. Между тем, его ключевой советник выложил в соцсети Х (бывший Twitter) видео, в котором покойный экономист Милтон Фридман рассказывает о преимуществах международного торгового сотрудничества.

Кроме этого, миллиардер подверг критике торгового советника главы государства Питера Наварро, который сыграл ключевую роль в разработке агрессивной таможенной политики. Также Маск подверг сомнению квалификацию чиновника.

Журналисты отмечают, что в разговоре с вице-премьер-министром Италии Маттео Сальвини ключевой советник Трампа заявил, что хочет видеть зону свободной торговли между Америкой и Европой. По его мнению, нужно ввести нулевые тарифы.

По данным агентства Bloomberg, в результате новой таможенной политики США состояние Маска опустилось ниже 300 миллиардов долларов.

Напомним, что Трамп, говоря о падении рынков в результате введения новых тарифов на импорт, сравнил пошлины с приемом лекарств.

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