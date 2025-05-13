Цены в Украине продолжают расти, но темпы инфляции начали замедляться. В апреле 2025 года уровень инфляции достиг 15,1% в годовом исчислении, что стало результатом нескольких факторов, среди которых — последствия неурожаев прошлого года и повышение цен на алкоголь и табачные изделия. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на комментарий Национального банка Украины (НБУ).

Однако, по мнению НБУ, в ближайшие месяцы инфляция должна замедлиться. Основные причины ускоренного роста цен включают нестабильность на рынке продуктов питания, а также высокие расходы предприятий на оплату труда, которые сохраняются на фоне дефицита рабочей силы и высокого потребительского спроса. Однако меры, принятые НБУ для стабилизации валютного рынка и поддержания интереса к гривневым депозитам, помогли сдержать рост цен.

Ускорение роста цен на сырые продукты — до 22,2%

Наибольшее повышение цен произошло на сырые продукты — их стоимость увеличилась на 22,2%. Основными причинами подорожания стали последствия плохих урожаев прошлого года и апрельские заморозки. Особенно подорожали мука, крупы, фрукты и овощи, которые являются основными ингредиентами традиционного борщевого набора. Недостаток качественной продукции в сочетании с высокими расходами на производство привели к значительному удорожанию этих товаров.

Сезонный спрос также повлиял на цены — например, яйца подорожали из-за Пасхи, которая в этом году выпала на апрель. В то же время, импортные и тепличные овощи несколько сдерживали рост цен.

Базовая инфляция замедлилась до 12,1%

Темпы роста цен на обработанные продукты в апреле оставались на уровне 17,3% в годовом выражении. Подорожание продовольственного сырья и расходы на оплату труда привели к росту цен на хлеб, мясо и мясопродукты. В то же время, стабилизация цен на масла на мировых рынках и увеличение предложения молочных товаров позволили несколько сдержать инфляцию.

Непродовольственные товары: рост замедлился до 3,8%

Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 3,8%, что также свидетельствует о замедлении инфляции. Это связано с стабильной ситуацией на валютном рынке, которая помогла ограничить давление на импортные товары. Например, импортные автомобили и бытовая техника стали дорожать гораздо медленнее, чем в предыдущие месяцы.

Инфляция услуг остаётся высокой — 14,6%

Цены на услуги в Украине продолжают расти. Наибольшие темпы подорожания наблюдаются в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, а также в сфере транспортных и финансовых услуг. На рост цен в этих отраслях также повлияли повышение зарплат и устойчивый спрос на услуги, несмотря на экономическую нестабильность.

Тем не менее, цены на услуги по личному уходу и страхованию начали замедлять рост, что позволяет ожидать стабилизации в будущем.

Административно-регулируемые цены выросли на 19,5%

Подакцизные товары, включая алкоголь и табачные изделия, подорожали из-за роста расходов на производство и изменений в налогообложении. В частности, повышение акцизов и введение коэффициента 1,1 для минимального налогового обязательства сыграли свою роль в удорожании таких товаров.

Однако укрепление гривны по отношению к доллару несколько ослабило ценовое давление на лекарства и медицинские товары, что также немного улучшило ситуацию.

Цены на топливо: рост замедлился до 3,7%

Темпы роста цен на топливо также замедлились. В апреле 2025 года цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 3,7%. Это было связано с удешевлением нефти на мировых рынках, хотя спрос и укрепление евро оказали определённое давление на стоимость топлива.

Прогноз по инфляции

В Национальном банке Украины заявляют, что в ближайшие месяцы рост потребительских цен будет продолжаться, но темпы инфляции постепенно замедляются. В НБУ отметили, что фактические данные по инфляции в апреле оказались несколько ниже ожидаемых, что даёт основание надеяться на снижение темпов роста цен в дальнейшем.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция в Украине должна вернуться на траекторию снижения летом 2025 года, и к концу года ожидается, что рост цен замедлится до однозначного уровня.

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