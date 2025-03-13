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Экономика
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Инженер рассказал, как возводят 2-уровневый тоннель метро на Виноградарь (ВИДЕО)

В столице не прекращается процесс строительства ветки метрополитена на Виноградаре, и сейчас бригады возводят первый в Украине 2-этажный/2-уровневый тоннель.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на Telegram-профиль телеканала «Киев-24», от главного инженера коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Арсена Исакова прозвучало объяснение — практически готовый правый тоннель, который, в перспективе, соединит станции «Сырец» и «Мостицкую».

Исходя из слов Исакова, строители осуществляют подготовительные мероприятия на шести площадках, а на одном участке — уже стартовал свод 2-этажного тоннеля. Главный инженер подчеркнул — такое конструкторское решение довольно нестандартное, и обуславливается тем, что Киев отличается плотной застройкой и нехваткой пространства.

В частности, невозможно построить метров в классическом стиле, поэтому пришлось остановить выбор на двух тоннелях, прокладывать которые станут параллельно друг другу. При этом подземные коммуникации потом сойдутся и выйдут на второй уровень.

Также, прямо сейчас, когда строится монолит тоннеля, специалисты пытаются выполнять комплекс громких работ в дневное время, чтобы не мешать горожанам, стремясь успеть до конца срока, определенного на первый квартал 2027 года.

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