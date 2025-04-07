Иногда нужно принимать лекарства – Трамп прокомментировал падение рынков в результате новой таможенной политики США

Глава Белого дома Дональд Трамп высказался по поводу падения рынков в результате новой американской таможенной политики.

Американский лидер в комментарии представителям СМИ заявил, что иностранным правительствам придется заплатить много денег за отмену новых тарифов. Глава Белого дома сообщил, что он не переживает из-за потерь рынка почти в 6 триллионов долларов стоимости акций США, которые могут быть не последними.

Об этом сообщает издание «Kreschatic» со ссылкой на агентство Reuters.

Глава государства сказал журналистам, что он «не хочет, чтобы что-то упало». В то же время, политик сравнил новые тарифы с лекарствами, которые «иногда нужно принимать, чтобы что-то исправить».

Политик сообщил, что на выходных беседовал с лидерами из европейских государств и азиатских стран, которые надеются его убедить снизить пошлины на 50%, которые вступят в силу уже на этой неделе.

Президент США отметил, что они садятся за стол переговоров, но разговоров не будет, поскольку они не платят Америке много денег на ежегодной основе.

Как сообщалось, по данным СМИ, окружение главы Белого дома не советует ему звонить по телефону российскому диктатору, пока Москва не согласится на перемирие.