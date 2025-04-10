International Centre for Sports Studies обновил рейтинг лучших голкиперов мира

В откорректированный список попали вратари, которые провели по меньшей мере 20 матчей в течение 2024-2025 годов.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Международного центра спортивных исследований/Международную футбольную обсерваторию (International Centre for Sports Studies/CIES), украинскому вратарю Георгию Бущану, выступающему в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб», удалось занять лишь 61.

Топ-100 возглавил голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарума, который в сезоне 2024/2025 выступил в 33 матчах во всех турнирах, пропустив всего 30 мячей, а 10 встреч провел «всухую».

В тройке сильнейших оказались вратарь «Интер-Милан» Ян Зоммер и оппонент украинца Андрея Лунина в «Реал-Мадрид» — Тибо Куртуа.

Десятка лучших вратарей планеты, согласно версии CIES, выглядит так, как указано ниже:

Топ-10. Фото – football-observatory.com

При составлении рейтинга учитывалась индексная модель, разработанная экспертами обсерватории, которая принимает во внимание: количество матчей, результаты команды и численность пропущенных мячей; голы, отраженные вратарем и их процент.