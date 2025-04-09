Искусственный интеллект и фальшивые чеки: новые риски финансового мошенничества

Распространение генеративного искусственного интеллекта сделало подлог финансовых документов чрезвычайно легким делом, способствующим росту мошенничества.

Навигация Кто и почему подрабатывает чеки Как это влияет на каждого налогоплательщика Мошенники и потребители: новые сценарии обмана Цифровые чеки и потеря контроля Что может защитить от подделки

Стремительное распространение инструментов искусственного интеллекта принесло не только пользу, но и новые угрозы. Одной из них стало массовое использование AI для создания поддельных финансовых документов – чеков, счетов, квитанций. Такие фальшивки почти невозможно отличить от настоящих даже опытному бухгалтеру. Этот феномен уже вызывает беспокойство среди налоговых служб, работодателей и предпринимателей.

Инструменты генерации изображений на основе искусственного интеллекта позволяют создавать фотореалистичные копии документов в считанные минуты. При этом технологии не только имитируют вид шрифтов и логотипов, но и точно копируют типографию, структуру и даже износ бумаги. В результате подделки практически не отличаются от легальных документов, что повышает риски массовых злоупотреблений.

Кто и почему подрабатывает чеки

Причины финансового мошенничества остаются классическими: выгода, мотивация и возможность. При наличии интереса к незаконной прибыли, AI снимает последнюю преграду – техническую сложность подделки. Сотрудники могут создавать фиктивные чеки на несуществующие обеды, командировки или приобретение товаров. Предприниматели — фальсифицировать расходы по уменьшению налоговой нагрузки.

Данные международных аналитических организаций указывают, что 35% случаев хищения активов связаны именно с поддельными счетами и расходами. Средний ущерб для компаний составляет более 150 тысяч долларов на один случай. Особенно тревожен тот факт, что почти четверть опрошенных работников признают использование фальшивых расходов для компенсации жестких финансовых политик работодателей.

Как это влияет на каждого налогоплательщика

Фальсификации не ограничиваются корпоративным сектором. Распространенность фальшивых документов влияет и на государственные финансы, в частности, через налоговые мошенничества. Когда предприниматель представляет искусственно сгенерированные расходы, он уменьшает свою налоговую базу, соответственно государство недополучает часть поступлений в бюджет. Так, австралийская налоговая служба оценила ежегодные потери от завышенных отчислений более чем в 2,7 миллиарда долларов.

Воображаемая экономия одного человека в размере 1 200 долларов из-за фальшивых чеков — это дополнительная нагрузка на добросовестных плательщиков. В условиях, когда цифровые фальшивки все сложнее обнаружить, угроза потерь бюджета растет. И если раньше это касалось преимущественно компаний, сегодня каждый гражданин может стать жертвой или соучастником мошенничества сознательно или нет.

Мошенники и потребители: новые сценарии обмана

AI открыл новые горизонты для злоумышленников, которые могут легко создать поддельные счета якобы от имени банка, поставщика энергии или онлайн-сервиса. Пользователь получает реалистическое электронное письмо с прикрепленным «официальным» счетом, где вместо настоящего расчетного счета указаны реквизиты мошенника. Один неосторожный платеж и деньги оказываются в руках аферистов.

Согласно данным австралийского антимонопольного ведомства, только в 2023 году граждане потеряли более 3,1 миллиарда долларов в результате разного рода мошенничеств. Среди них стремительно растет именно категория подмены платежных реквизитов. Это свидетельствует о все более активном использовании цифровых технологий в финансовых преступлениях, где AI становится главным инструментом мошенничества.

Цифровые чеки и потеря контроля

Увеличение доли цифровой документации в финансовых операциях также усложняет контроль. Большинство компаний принимает фото или сканы чеков в системах учета затрат. Налоговые службы все чаще работают с электронными файлами, а бумажные чеки – с их защитными элементами – постепенно исчезают. Визуальная проверка потеряла эффективность, а подделки стали доступны даже пользователям без особых навыков.

Цифровая среда, которая должна упрощать процессы, создает новые лазейки для злоупотреблений. Когда невозможно отличить подлинный документ от подделки «на глаз», нужны другие средства проверки. Но далеко не все компании внедрили механизмы автоматического обнаружения аномалий или сравнения транзакций с банковскими выписками.

Что может защитить от подделки

Одним из решений по борьбе с фальсификациями является внедрение цифровых стандартов аутентификации, в частности Content Provenance and Authenticity (C2PA). Этот подход позволяет встраивать в файлы маркеры происхождения. Однако даже эти инструменты не панацея — достаточно сделать скриншот, чтобы стереть метаданные, и документ уже не имеет защиты.

Некоторые эксперты указывают на потенциал блокчейн технологий для создания неизменных цифровых следов транзакций. Такие инновации могут помочь в отслеживании расходов и подтверждении подлинности документов. Но повсеместное внедрение таких систем требует времени, финансирования и политической воли, так что риски цифрового мошенничества пока только растут.

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