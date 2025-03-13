Искусственный интеллект как угроза подлинности культур: правда или миф

Искусственный интеллект открывает новые горизонты, но готовы ли мы пожертвовать подлинностью культур ради технологического комфорта.

Искусственный интеллект уже меняет мир искусства, но всегда ли это к лучшему? Автоматические алгоритмы генерируют изображения коренных народов, однако вместо подлинности получаются стереотипные образы. Утрачивается глубина, символизм и связь с традициями, ведь машина не знает, что стоит за каждым узором или цветом.

Вместо тысячелетних историй, передаваемых поколениями, мы получаем плоские штампы, лишенные подлинного содержания. Сложность языка, верований и ритуалов исчезает в безликом потоке цифровых вариаций. Алгоритмы не различают значения традиционных символов и смешивают их в произвольном порядке, стирая уникальность каждого народа.

Может быть, это не просто случайность, а новое проявление технологического колониализма? Когда крупные корпорации используют культурные элементы без понимания их значения, они невольно подменяют живое искусство механическими репликами. Настоящие художники упускают возможность передавать свои знания миру, уступая место искусственным копиям, которые продаются как аутентичные.

Визуальный мир постепенно превращается в набор шаблонов, где разнообразие исчезает в большом потоке генеративных образов. Если эта тенденция продолжится, будущие поколения могут никогда не увидеть настоящие традиции, заменив их на цифровые иллюзии, лишенные глубины, истории и связи с реальными культурами.

Напомним, ранее мы писали о том, почему США больше не беспокоятся о безопасности искусственного интеллекта.