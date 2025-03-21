Исследование выявило связь между татуировками и риском рака

Данные из более 5 900 близнецов показали, что татуировки связаны с повышенным риском лимфом и раком кожи из-за накопления чернил в лимфатических узлах.

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Не исчезающий чернил

Новое исследование ученых из Дании и Финляндии вызвало беспокойство по поводу долгосрочных последствий татуировок для здоровья. Оказалось, что чернила не остаются только в коже – часть частиц перемещается в лимфатические узлы. Именно здесь, согласно выводам исследователей, оно может накапливаться годами и потенциально вызвать хроническое воспаление или даже рак.

В частности, речь идет о повышенном риске лимфом и раке кожи у людей с татуировками. Больше всего это касается тех, кто имеет большие татуировки, которые занимают площадь больше ладони. Ученые отмечают, что последствия могут проявиться только через десятилетия после нанесения татуировки, поэтому прямую связь сложно проследить.

Лимфатическая система под угрозой

Лимфатические узлы играют ключевую роль в защите организма. Они фильтруют токсины и поддерживают иммунитет. Если чернила накапливаются в этих органах, иммунная система может постоянно воспринимать их как угрозу. Это изнуряет ресурсы организма и создает условия для неконтролируемого размножения клеток.

Профессор Хенрик Фредериксен из Университетской больницы Оденсе отмечает, что организм, возможно, непрерывно борется с частицами чернил. Такая хроническая нагрузка может иметь серьезные последствия, в частности, способствовать развитию онкологических процессов.

Близнецы помогли раскрыть риски

Уникальность исследования состоит в анализе данных более 5900 близнецов из Датского реестра. Это позволило отделить влияние генетических факторов от внешних. Исследователи сопоставляли случаи, когда один из близнецов имел татуировку и болел раком, а другой нет. Такой метод позволил получить более точную оценку потенциального влияния татуировок.

Результаты выявили статистически значимый рост риска лимфом и рака кожи у людей с татуировками. И чем больше было татуировок, тем выше был риск.

Размер имеет значение

Чем больше площадь татуировки, тем больше чернил попадает в организм, а значит – выше риски. Люди с большими татуировками имеют втрое большую вероятность заболеть лимфомой, чем те, кто вообще не имеет татуировок. Ученые также подчеркивают, что влияние растет со временем: чем дольше присутствует татуировка – тем больше чернил накапливается в организме.

Исследователи планируют продолжить изучение, чтобы определить, как частицы влияют на функции лимфатических узлов и какие механизмы запускаются в теле под их влиянием.

Какие краски более опасны?

Хотя текущее исследование не выявило четкой зависимости между риском и цветом краски, ученые отмечают, что некоторые цвета, например красный, чаще вызывают аллергические реакции. Предыдущие исследования свидетельствуют о том, что пигменты могут содержать потенциально вредные вещества. Этот вопрос требует отдельного более глубокого изучения.

На фоне роста популярности татуировок у молодежи ученые призывают к большей осведомленности о рисках. Ведь, по данным, уже к 25 годам татуировки имеют около 40% женщин и 30% мужчин в Дании.

Напомним, ранее мы писали о том, почему не стоит пытаться быть лучшей версией себя каждый день.