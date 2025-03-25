Из бюджета столицы выделили более 21 миллиона гривен на усовершенствование приложения «Киев Цифровой»

Мобильное приложение «Киев Цифровой» модернизируют, на что из бюджета столицы выделили более 21 миллиона гривен.

Издание «Информатор Киев» сообщило, что КП «Главный информационно-вычислительный центр», занимающееся разработкой электронных сервисов, объявило тендер на модернизацию мобильного приложения «Киев Цифровой».

На усовершенствование приложения из бюджета города было выделено 21,98 миллиона гривен, пишет «Kreschatic».

До 22 декабря 2025 г. расширят функции приложения и улучшат сервисы, касающиеся состояния воздуха, бесплатного проезда, генерации билетов, движения транспорта и т.д. Предложения от подрядчиков по модернизации приложения «Киев Цифровой» принимаются до 29 марта.

По словам разработчиков, подрядчик подпишет соглашение о конфиденциальности, в котором будут прописаны жесткие условия безопасности и защиты информации. Документ призван предотвратить неконтролируемое и несанкционированное ознакомление, копирование, распространение, модификацию и уничтожение данных.

Напомним, что мобильное приложение «Киев Цифровой» вывело столицу Украины на 13 место из 193 городов по уровню цифровизации в рейтинге Local Online Services Index от ООН.

Как сообщалось, в Киеве стартовали работы по завершению отопительного сезона.