Из-за недавней травмы Мусиала пропустит несколько матчей Лиги Чемпионов — СМИ

В течение футбольного сезона 2024/2025 Джамалу Мусиале удалось забить 18 мячей и представить 5 результативных «ассистов» в 40 матчах, но спортсмен будет вынужден «отдохнуть».

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте профильного издания SkySport, атакующий полузащитник «Бавария-Мюнхен» Джамал Мусиала получил травму, выступая в выездном матче 28 тура Бундеслиги против «Аугсбурга».

Как стало известно, медики диагностировали 22-летнему немцу разрыв связки в подколенном сухожилии и посоветовали не нагружать поврежденную конечность по меньшей мере в течение 8 недель.

Согласно лаконичным данным, которые располагает неустановленным источником издания, Мусиала, судя по всему, вынужденно пропустит оба матча четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА, в которых «Бавария-Мюнхен» должна встретиться с итальянским «Интернационале-Милан» (скоро.