Жевательная резинка: безвредная мелочь или смертельная угроза

Жевательная резинка, которую мы привыкли воспринимать как безобидный пустяк, может ежедневно наполнять наш организм сотнями микропластичных частиц.

Навигация Пластик во рту: от синтетики до природыСколько пластика мы глотаем на самом деле?Жвачка как источник загрязнения окружающей средыРеакция экспертов и производителей

Большинство людей воспринимают жевательную резинку как безопасную привычку, но новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изменяет это воображение. Оказалось, что во время жевания обыкновенной резинки в полость рта попадают сотни частиц микропластика. Это еще одно тревожное доказательство того, насколько глубоко пластик проник в нашу повседневную жизнь даже в те моменты, когда мы не подозреваем о его присутствии.

В рамках пилотного исследования одна из участниц эксперимента, аспирантка Лиза Лоу, пожевала по семь пластинок из десяти разных брендов жевательной резинки. Исследователи провели химический анализ ее слюны после каждого случая и обнаружили, что в среднем один грамм резинки высвобождает около 100 фрагментов микропластика, хотя некоторые образцы выделяли более 600. При среднем весе одной пластинки резинки около 1,5 г это достаточно существенное загрязнение.

Пластик во рту: от синтетики к природе

В большинстве случаев жевательные резинки, продаваемые в магазинах, содержат синтетические полимеры, подобные используемым в изготовлении пластиковых пакетов или шин. Однако производители редко прямо указывают эти компоненты на этикетках, заменяя их формулировкой «на основе резинки». Это усложняет объективную оценку рисков для потребителей.

Чтобы проверить масштабы явления, исследователи протестировали пять брендов синтетических резинок и пять на основе натуральных полимеров, например смолы деревьев. Неожиданно, но микропластик был обнаружен и у позиционируемых как натуральные. Это свидетельствует либо о загрязнении при производстве, либо об использовании скрытых примесей в составе.

Сколько пластика мы проглатываем на самом деле?

По подсчетам исследователей, потребляя около 180 пластин резинки в год (т.е. только одну через день), человек может проглотить до 30 000 микропластичных частиц. И хотя это гораздо меньше по сравнению с микропластиком, попадающим в организм с водой в бутылках (где его обнаруживали до 240 000 частиц на литр), это все равно повод задуматься.

Пластик все чаще обнаруживают в организме человека: в легких, крови, мозге, а также в плаценте и половых органах. Хотя прямой вред для здоровья еще не доказан, беспокойство в научных кругах растет. Попадая в организм регулярно и в малых дозах, микропластик может обладать кумулятивным эффектом, который мы пока не понимаем полностью.

Жвачка как источник загрязнения окружающей среды

Кроме потенциального влияния на здоровье, жевательная резинка создает серьезную проблему загрязнения окружающей среды. Выброшенная на тротуар, она не разлагается десятки лет. И хотя сама по себе пластинка резинки выглядит невинно, она может содержать компоненты, подобные используемым в бутылках, упаковках и других видах пластика.

Исследователи обращают внимание на отсутствие прозрачности со стороны производителей, не обязанных указывать точный состав резиновой основы. Это создает дополнительные трудности для контроля качества и безопасности продукта, массово потребляемого миллионами людей ежедневно.

Реакция экспертов и изготовителей

Несмотря на впечатляющие результаты, некоторые ученые призывают не паниковать. По словам профессора из RMIT Университета в Австралии, небольшое количество микропластика вероятнее всего выводится из организма без последствий. Однако даже он признает, что проблема существует и нуждается в дальнейшем изучении.

Представители отрасли также пытаются успокоить потребителей. Национальная ассоциация производителей кондитерских изделий в США заявила, что резинка безопасна и разрешена к использованию Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Но это не меняет факта: потребитель вправе знать, что именно попадает ему в рот.

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