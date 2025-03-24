Жителі столиці масово скаржаться на сморід водопровідної води, у «Київводоканалі» назвали причину

Близько місяця жителі різних районів столиці масово скаржаться на сморід водопровідної води, у КП «Київводоканал» пояснили, у чому причина.

Вода з кранів у домівках жителів столиці декілька тижнів має неприємний запах: комусь вона тхне рибою, комусь смердить болотом. Зокрема зміни запаху спостерігають у районах, куди вода надходить з річки Десна, пише видання «Kreschatic».

У КП «Київводоканал» стверджують, що сморід є проблемою, однак сама вода згідно з санітарними нормами безпечна, хоча й може викликати певний дискомфорт.

У комунальному підприємстві пояснили, що «рибний» чи «болотяний» запах зумовлений сезонними змінами у воді, зокрема активним розмноженням діатомових водоростей.

Під час цвітіння вони виділяють органічні речовини, які й надають воді неприємний запах, який може залишатися навіть після процесу очищення. Природне явище зазвичай спостерігається навесні та восени, коли температура і сонячне світло сприяють швидкому росту водоростей.

У КП пояснили, що повністю усунути природний процес неможливо, однак фахівці «Київводоканалу» скоригували технологічні режими та дозування реагентів, щоб мінімізувати специфічний запах, який бентежить жителів столиці. Споживачам також радять перед вживанням дати воді відстоятися або прокип’ятити її.

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