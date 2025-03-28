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Экономика
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Жители столицы выступили против «слияния» двух важных департаментов КГГА

Жители столицы не поддерживают слияние двух важных департаментов Киевской городской государственной администрации.

На сайте Киевского городского совета 27 марта появилась петиция против проекта решения КГС об оптимизации деятельности Департамента образования и науки и Департамента молодежи и спорта путем объединения.

Автор петиции Дмитрий Павленко считает, что власти столицы рискуют повторить ошибки прошлого, пишет издание Kreschatic.

По его словам, в 2017 году, когда департаменты были разобщены, это дало положительные результаты в работе каждого из ведомств. Кроме этого, в стране отдельно функционируют Министерство молодежи и спорта и Министерство образования и науки, что является логичным.

Павленко прогнозирует, что «слияние» департаментов усложнит управление разными направлениями деятельности. Это может привести к потере квалифицированных кадров, что снизит влияние молодых людей на процессы управления Киевом.

Автор документа добавил, что объединение ведомств грозит повторить прошлые ошибки, когда приоритеты молодежи и спорта игнорировались.

Как сообщалось, в Печерском районе из-за строительных работ может произойти масштабный оползень, под угрозой многоквартирный дом.

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