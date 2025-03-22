Журналист выяснил, кто станет главным тренером «Черноморца» после увольнения Бабича

Бабич возглавлял «Черноморец» с июля прошлого года, но, по итогам 21 тура «Украинской Премьер-Лиги», одесская команда опустилась в «зону вылета», оказавшись на предпоследней, 15 позиции.

15 позиции.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на инсайдерские сведения, обнародованные в Telegram-канале спортивного журналиста Игоря Бурбаса, руководство «Черноморец-Одесса» после поражения от «Ингульца» (счет — 0:1) решило сменить ключевого наставника.

Согласно данным Бурбаса, топменеджмент одесского клуба уже сообщил Александру Бабичу о прекращении сотрудничества.

Предполагается, что новым наставником «Черноморец-Одесса» окажется бывший тренер «Днепр-1» и эксигровец «Шахтер-Луганск» Александр Кучер.

Ожидается, что официальная презентация Кучера в должности тренера одесского клуба состоится уже в этот уик-энд.

Следует отметить, что раньше одесситы вели переговоры с Юрием Калитвинцевым и Владимиром Шараном, но договориться с этими наставниками, к сожалению, не смогли.