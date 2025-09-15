Несмотря на относительную стабилизацию финансового сектора, украинский валютный рынок продолжает демонстрировать незначительные колебания. В этой статье от DNEWS рассмотрим, как изменился курс доллара, евро, польского злотого и других иностранных валют в банках, обменниках и по данным НБУ на 15 сентября 2025 года. Также разберём тенденции и динамику за последнюю неделю, чтобы понять, чего ожидать украинцам в ближайшие дни.

Средний курс валют в банках Украины

Перед тем как перейти к анализу, важно понимать, что банковские курсы формируются с учётом рыночной ситуации, спроса, предложения и межбанковских операций. Сегодня, 15 сентября 2025 года, на утро наблюдаются такие значения.

Доллар США

Средний курс доллара в украинских банках показывает незначительные изменения. По сравнению с предыдущим днём, покупки и продажи остались практически на уровне:

Покупка: 41,0750 грн (−0.03 грн)

41,0750 грн (−0.03 грн) Продажа: 41,5500 грн (без изменений)

41,5500 грн (без изменений) Курс НБУ: 41,2838 грн (−0.03 грн)

Евро

Евро демонстрирует более выраженное снижение на продаже:

Покупка: 48,1000 грн (−0.03 грн)

48,1000 грн (−0.03 грн) Продажа: 48,7000 грн (−0.10 грн)

48,7000 грн (−0.10 грн) Курс НБУ: 48,3929 грн (+0.12 грн)

Польский злотый

Польская валюта остаётся волатильной, несмотря на стабильный спрос со стороны трудовых мигрантов:

Покупка: 11,0750 грн (+0.03 грн)

11,0750 грн (+0.03 грн) Продажа: 11,7250 грн (−0.13 грн)

11,7250 грн (−0.13 грн) Курс НБУ: 11,3704 грн (+0.06 грн)

Фунт стерлингов и швейцарский франк

Эти валюты традиционно торгуются менее активно, но остаются важными ориентирами:

Фунт стерлингов Покупка: 55,4000 грн (без изменений) Продажа: 56,5000 грн (−0.30 грн) Курс НБУ: 55,9354 грн (+0.12 грн)

Швейцарский франк Покупка: 51,4000 грн (без изменений) Продажа: 52,5000 грн (без изменений) Курс НБУ: 51,7925 грн (+0.12 грн)



Переходя от средних банковских курсов к наличному рынку

Следует отметить, что наличный курс валют чаще всего интересует обычных граждан. Он определяется обменными пунктами и может незначительно отличаться от банковского.

Курсы валют в обменниках на 15 сентября

По данным на 09:00, обменные пункты зафиксировали такие значения:

USD : покупка 41,23 грн, продажа 41,30 грн

: покупка 41,23 грн, продажа 41,30 грн EUR : покупка 48,45 грн, продажа 48,60 грн

: покупка 48,45 грн, продажа 48,60 грн PLN : покупка 11,30 грн, продажа 11,40 грн

: покупка 11,30 грн, продажа 11,40 грн GBP : покупка 55,37 грн, продажа 55,80 грн

: покупка 55,37 грн, продажа 55,80 грн CHF: покупка 51,50 грн, продажа 51,90 грн

Цены практически не изменились по сравнению с предыдущими сутками. Это свидетельствует об относительном равновесии спроса и предложения.

Разница между курсами в банках и обменниках

Обычно разница между банковским и наличным курсом составляет от 5 до 20 копеек. Сегодня можно наблюдать практически идентичные показатели по доллару и евро, что говорит об отсутствии панических настроений на рынке.

Курсы валют в крупнейших украинских банках

Анализ курса валют по банкам позволяет понять, какие учреждения предлагают наиболее выгодные условия для обмена. Ниже представлены актуальные данные на утро 15 сентября.

Данные по курсу доллара (USD):

Банк Покупка Продажа Картой Юнекс Банк 40,70 41,50 41,70 Райффайзен Банк 41,08 41,40 41,84 Сенс Банк 41,05 41,50 41,85 Приватбанк 40,90 41,50 — Коминбанк 41,05 41,37 41,33 ПУМБ 41,10 41,70 41,50 Кредитвест Банк 41,12 41,33 — Альянс Банк 41,00 41,40 — Прокредит Банк 41,00 41,55 41,55 Агропросперис 41,10 41,45 —

Обновление данных происходило примерно в 06:41–06:42, согласно официальным сайтам банков. Наиболее выгодный курс покупки зафиксирован в Кредитвест Банке, а продажи — в ПУМБ и Прокредит Банке.

Обмен по карте: удобство и комиссии

Все больше украинцев используют оплату картой в магазинах и онлайн-сервисах. Курсы по карте могут отличаться от наличных и включать скрытые комиссии.

Некоторые банки предлагают выгодный курс без дополнительной комиссии, но для других возможны доначисления. Уточнять актуальный курс следует в колл-центре конкретного банка.

Динамика курса за последнюю неделю

Доллар

С 8 по 15 сентября курс доллара в продаже сохранялся на уровне 41,55 грн. НБУ фиксировал колебания в пределах 10–15 копеек, что указывает на отсутствие глобальных макроэкономических изменений.

Евро

Евро демонстрировал небольшое снижение. По данным на 14 сентября, курс НБУ составлял 48,3929 грн, а 15 сентября — уже 48,2857 грн. Это может быть связано с ситуацией на валютных рынках ЕС.

Польский злотый

На фоне стабильной трудовой миграции и экспорта в Польшу, злотый остаётся популярным. Курс варьируется в пределах 11,30–11,75 грн.

Какие факторы влияют на курс сегодня

На 15 сентября основными факторами влияния на валютный рынок остаются:

Внутренняя макроэкономическая ситуация;

Влияние военного положения и международных траншей;

Ситуация на мировом валютном рынке (особенно по евро и доллару);

Баланс внешнеэкономических операций.

Рост или падение доллара и евро также может быть связан с динамикой на американской и европейской биржах, движением ФРС и ЕЦБ.

Какой курс ожидать в ближайшие дни

Аналитики отмечают, что в ближайшие дни существенных скачков не ожидается. Вероятнее всего, курсы будут варьироваться в пределах:

USD : 41,00–41,60 грн

: 41,00–41,60 грн EUR : 48,30–48,80 грн

: 48,30–48,80 грн PLN: 11,20–11,70 грн

Для принятия решений о покупке или продаже валюты рекомендуется отслеживать курсы сразу в нескольких банках и мониторить официальный курс НБУ.

Как выгодно обменять валюту сегодня

Если вы планируете обменять валюту 15 сентября, стоит учитывать:

Банковские курсы часто более выгодные, чем в обменниках.

Онлайн-курсы могут отличаться от курсов в отделении.

Некоторые банки предлагают лучшие условия при оплате картой или через мобильное приложение.

Следует избегать неофициальных обменников.

Советы по безопасному обмену валют

Используйте официальные обменные пункты или отделения банков.

Проверяйте лицензию у кассира или наличие таблички с данными учреждения.

При больших суммах — заключайте письменный договор обмена.

Всегда пересчитывайте деньги на месте и просите чек.

