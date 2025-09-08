Понедельник, 8 сентября, 2025
Курс валют в Украине 8 сентября 2025: доллар, евро, злотый, фунт и франк — актуальные курсы, динамика, прогноз и рекомендации для обмена.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Как изменился курс валют сегодня 8 сентября 2025 года в Украине

Валютный курс ежедневно влияет на экономику, бизнес и личные финансы миллионов украинцев. Он отражает не только экономические реалии, но и глобальные процессы. 8 сентября 2025 года финансовый рынок Украины остался относительно стабильным, хотя и наблюдались небольшие колебания курсов по основным валютам. В этой статье от DNEWS собраны актуальные данные, динамика, комментарии по наличному и безналичному рынку, а также прогнозы на ближайшее время.

Обзор курса валют в Украине на 8 сентября 2025

Новый банковский день в Украине начался с умеренных колебаний основных валют. На фоне экономической и геополитической стабильности сильных скачков не зафиксировано. Тем не менее, курс евро немного подорожал на межбанке, а доллар слегка просел.

Анализ актуальных показателей позволяет понять, как изменилась ситуация за сутки и какие банки предлагают наиболее выгодные условия для обмена.

Средний курс валют в банках

Согласно сводке на утро 8 сентября:

  • Доллар США (USD):
    • Покупка: 41,1000 грн (без изменений)
    • Продажа: 41,5250 грн (−0,03 грн)
    • Курс НБУ: 41,2199 грн (−0,13 грн)
  • Евро (EUR):
    • Покупка: 48,0000 грн (без изменений)
    • Продажа: 48,6500 грн (−0,03 грн)
    • Курс НБУ: 48,1634 грн (+0,03 грн)
  • Польский злотый (PLN):
    • Покупка: 11,0250 грн (+0,07 грн)
    • Продажа: 11,6750 грн (−0,07 грн)
    • Курс НБУ: 11,3307 грн (+0,01 грн)
  • Британский фунт стерлингов (GBP):
    • Покупка: 55,0000 грн (без изменений)
    • Продажа: 56,4000 грн (без изменений)
    • Курс НБУ: 55,5026 грн (−0,03 грн)
  • Швейцарский франк (CHF):
    • Покупка: 51,0000 грн (без изменений)
    • Продажа: 52,0000 грн (без изменений)
    • Курс НБУ: 51,2845 грн (−0,04 грн)

Обменный курс в кассах банков

Наличный курс сохраняет стабильность:

  • USD: 41,23 / 41,30 грн
  • EUR: 48,34 / 48,50 грн
  • PLN: 11,25 / 11,35 грн
  • GBP: 55,30 / 55,80 грн
  • CHF: 51,38 / 51,82 грн

Переходя к следующему разделу, рассмотрим, как распределяются курсы по регионам Украины и какие предложения можно считать наиболее выгодными.

Сравнение курсов в банках и регионах

Разница в курсах между банками и регионами может быть заметна. Выбор банка и города для обмена влияет на итоговую сумму. Особенно это актуально при крупных операциях.

Лучшие предложения банков

По состоянию на 08:00:

БанкПокупка USDПродажа USD
Коминбанк41,1041,39
Юнекс Банк40,8041,43
Кредитвест Банк41,0841,29
Райффайзен Банк41,0941,40
ПриватБанк40,8541,45
Сенс Банк41,1541,60
ПУМБ41,1041,70

Наиболее выгодный курс покупки — в Юнекс Банке (40,80 грн), а самой высокой оказалась продажа в ПУМБ (41,70 грн). Выгодный курс зависит не только от конкретного банка, но и от способа оплаты — в кассе или по карте.

Курсы в обменниках по регионам

По данным с Minfin.com.ua:

  • Киев: USD — 41,23 / 41,30 грн
  • Львов: USD — 41,20 / 41,28 грн
  • Одесса: USD — 41,21 / 41,29 грн
  • Харьков: USD — 41,18 / 41,25 грн

Курсы во Львове и Харькове чуть ниже, чем в столице. В регионах с более низким спросом можно найти выгодные предложения.

Плавно переходя к следующим данным, остановимся на динамике межбанковского курса, который также влияет на рыночные тренды.

Межбанк и прогноз на ближайшие дни

Изменения на межбанке — один из индикаторов, по которому можно судить об ожиданиях рынка. За прошедшие сутки межбанковская торговля также отразила небольшую коррекцию.

Курс на межбанковском рынке

  • Доллар: покупка – 41,1800 грн (−0,12), продажа – 41,2100 грн (−0,12)
  • Евро: покупка – 48,3865 грн (+0,26), продажа – 48,4011 грн (+0,26)

Подешевевший доллар и укрепившийся евро сигнализируют о возможной консолидации курсов в течение недели. Это может повлиять на цены импорта и поведение экспортеров.

Прогноз на ближайшее время

Аналитики ожидают умеренную волатильность без резких скачков. Основные факторы влияния:

  • Геополитические заявления
  • Динамика золотовалютных резервов
  • Объёмы поступлений валютной выручки
  • Решения НБУ и регуляторная политика

Краткосрочные прогнозы указывают на возможную стабилизацию доллара у уровня 41,2 грн, а евро — около 48,5 грн.

Рекомендации для обмена валюты

Перед тем как обменивать валюту, стоит учитывать несколько факторов. Грамотный подход поможет избежать переплат и получить выгодный курс.

Что нужно учесть

  • Сравнивайте курсы не только в банках, но и в обменниках
  • Уточняйте наличие комиссии
  • Не совершайте обмен в непроверенных точках
  • При суммах выше 1000 долларов — уточняйте курс заранее

Как проверить реальный курс

  • Используйте официальный сайт вашего банка
  • Звоните на горячую линию для точной информации
  • Учитывайте различие курсов при оплате картой и в кассе
  • Убедитесь в актуальности курса, особенно в утренние и вечерние часы

Онлайн-конвертер по среднему курсу

Для удобства расчётов:

  • 100 USD = 4110 грн
  • 100 EUR = 4816 грн
  • 100 PLN = 1133 грн

Калькуляторы доступны на сайтах Minfin, Finance.ua и банковских приложениях.

Ранее мы писали о том, в какие криптовалюты инвестировать: новые криптовалюты 2025.

