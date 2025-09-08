Валютный курс ежедневно влияет на экономику, бизнес и личные финансы миллионов украинцев. Он отражает не только экономические реалии, но и глобальные процессы. 8 сентября 2025 года финансовый рынок Украины остался относительно стабильным, хотя и наблюдались небольшие колебания курсов по основным валютам. В этой статье от DNEWS собраны актуальные данные, динамика, комментарии по наличному и безналичному рынку, а также прогнозы на ближайшее время.

Обзор курса валют в Украине на 8 сентября 2025

Новый банковский день в Украине начался с умеренных колебаний основных валют. На фоне экономической и геополитической стабильности сильных скачков не зафиксировано. Тем не менее, курс евро немного подорожал на межбанке, а доллар слегка просел.

Анализ актуальных показателей позволяет понять, как изменилась ситуация за сутки и какие банки предлагают наиболее выгодные условия для обмена.

Средний курс валют в банках

Согласно сводке на утро 8 сентября:

Доллар США (USD): Покупка: 41,1000 грн (без изменений) Продажа: 41,5250 грн (−0,03 грн) Курс НБУ: 41,2199 грн (−0,13 грн)

Евро (EUR): Покупка: 48,0000 грн (без изменений) Продажа: 48,6500 грн (−0,03 грн) Курс НБУ: 48,1634 грн (+0,03 грн)

Польский злотый (PLN): Покупка: 11,0250 грн (+0,07 грн) Продажа: 11,6750 грн (−0,07 грн) Курс НБУ: 11,3307 грн (+0,01 грн)

Британский фунт стерлингов (GBP): Покупка: 55,0000 грн (без изменений) Продажа: 56,4000 грн (без изменений) Курс НБУ: 55,5026 грн (−0,03 грн)

Швейцарский франк (CHF): Покупка: 51,0000 грн (без изменений) Продажа: 52,0000 грн (без изменений) Курс НБУ: 51,2845 грн (−0,04 грн)



Обменный курс в кассах банков

Наличный курс сохраняет стабильность:

USD: 41,23 / 41,30 грн

EUR: 48,34 / 48,50 грн

PLN: 11,25 / 11,35 грн

GBP: 55,30 / 55,80 грн

CHF: 51,38 / 51,82 грн

Переходя к следующему разделу, рассмотрим, как распределяются курсы по регионам Украины и какие предложения можно считать наиболее выгодными.

Сравнение курсов в банках и регионах

Разница в курсах между банками и регионами может быть заметна. Выбор банка и города для обмена влияет на итоговую сумму. Особенно это актуально при крупных операциях.

Лучшие предложения банков

По состоянию на 08:00:

Банк Покупка USD Продажа USD Коминбанк 41,10 41,39 Юнекс Банк 40,80 41,43 Кредитвест Банк 41,08 41,29 Райффайзен Банк 41,09 41,40 ПриватБанк 40,85 41,45 Сенс Банк 41,15 41,60 ПУМБ 41,10 41,70

Наиболее выгодный курс покупки — в Юнекс Банке (40,80 грн), а самой высокой оказалась продажа в ПУМБ (41,70 грн). Выгодный курс зависит не только от конкретного банка, но и от способа оплаты — в кассе или по карте.

Курсы в обменниках по регионам

По данным с Minfin.com.ua:

Киев: USD — 41,23 / 41,30 грн

USD — 41,23 / 41,30 грн Львов: USD — 41,20 / 41,28 грн

USD — 41,20 / 41,28 грн Одесса: USD — 41,21 / 41,29 грн

USD — 41,21 / 41,29 грн Харьков: USD — 41,18 / 41,25 грн

Курсы во Львове и Харькове чуть ниже, чем в столице. В регионах с более низким спросом можно найти выгодные предложения.

Плавно переходя к следующим данным, остановимся на динамике межбанковского курса, который также влияет на рыночные тренды.

Межбанк и прогноз на ближайшие дни

Изменения на межбанке — один из индикаторов, по которому можно судить об ожиданиях рынка. За прошедшие сутки межбанковская торговля также отразила небольшую коррекцию.

Курс на межбанковском рынке

Доллар: покупка – 41,1800 грн (−0,12), продажа – 41,2100 грн (−0,12)

покупка – 41,1800 грн (−0,12), продажа – 41,2100 грн (−0,12) Евро: покупка – 48,3865 грн (+0,26), продажа – 48,4011 грн (+0,26)

Подешевевший доллар и укрепившийся евро сигнализируют о возможной консолидации курсов в течение недели. Это может повлиять на цены импорта и поведение экспортеров.

Прогноз на ближайшее время

Аналитики ожидают умеренную волатильность без резких скачков. Основные факторы влияния:

Геополитические заявления

Динамика золотовалютных резервов

Объёмы поступлений валютной выручки

Решения НБУ и регуляторная политика

Краткосрочные прогнозы указывают на возможную стабилизацию доллара у уровня 41,2 грн, а евро — около 48,5 грн.

Рекомендации для обмена валюты

Перед тем как обменивать валюту, стоит учитывать несколько факторов. Грамотный подход поможет избежать переплат и получить выгодный курс.

Что нужно учесть

Сравнивайте курсы не только в банках, но и в обменниках

Уточняйте наличие комиссии

Не совершайте обмен в непроверенных точках

При суммах выше 1000 долларов — уточняйте курс заранее

Как проверить реальный курс

Используйте официальный сайт вашего банка

Звоните на горячую линию для точной информации

Учитывайте различие курсов при оплате картой и в кассе

Убедитесь в актуальности курса, особенно в утренние и вечерние часы

Онлайн-конвертер по среднему курсу

Для удобства расчётов:

100 USD = 4110 грн

= 4110 грн 100 EUR = 4816 грн

= 4816 грн 100 PLN = 1133 грн

Калькуляторы доступны на сайтах Minfin, Finance.ua и банковских приложениях.

