Курсы валют в Украине 3 сентября 2025 года изменились незначительно: доллар вырос, евро подешевел, злотый и другие валюты остались стабильны.
Курсы валют в Украине 3 сентября 2025 года изменились незначительно: доллар вырос, евро подешевел, злотый и другие валюты остались стабильны.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Как изменился курс валют в Украине сегодня 3 сентября 2025 года

На валютном рынке Украины 3 сентября 2025 года наблюдается разнонаправленное движение основных валют. В этом материале от DNEWS со ссылкой на проверенный источник рассмотрим, какие изменения произошли в курсах доллара, евро, злотого, фунта и швейцарского франка, сравним наличный и безналичный рынки, а также проанализируем динамику в различных банках.

Общая ситуация на валютном рынке Украины

Финансовая обстановка в стране продолжает оказывать влияние на курсы валют. Сегодня курс доллара США, евро и других ключевых валют демонстрирует умеренную волатильность как на наличном рынке, так и в банковском секторе. На фоне стабильной ситуации на межбанке колебания в пределах нескольких копеек остаются в рамках допустимой нормы.

Средние курсы покупки и продажи валют по данным банков

По состоянию на утро 3 сентября 2025 года средние значения курсов основных валют в банках Украины следующие:

  • Доллар США (USD):
    • Покупка: 41,10 грн (без изменений)
    • Продажа: 41,65 грн (+0,05 грн)
    • Курс НБУ: 41,3631 грн (-0,01 грн)
  • Евро (EUR):
    • Покупка: 47,90 грн (-0,13 грн)
    • Продажа: 48,55 грн (-0,07 грн)
    • Курс НБУ: 48,1756 грн (-0,29 грн)
  • Польский злотый (PLN):
    • Покупка: 11,025 грн (+0,03 грн)
    • Продажа: 11,675 грн (-0,07 грн)
    • Курс НБУ: 11,2983 грн (-0,09 грн)
  • Британский фунт (GBP):
    • Покупка: 55,10 грн (-0,10 грн)
    • Продажа: 56,50 грн (+0,30 грн)
    • Курс НБУ: 55,3397 грн (-0,61 грн)
  • Швейцарский франк (CHF):
    • Покупка: 51,00 грн (-0,25 грн)
    • Продажа: 52,00 грн (без изменений)
    • Курс НБУ: 51,4338 грн (-0,26 грн)

Переходя к наличному рынку, разберём изменения более детально.

Наличный курс валют 3 сентября 2025 года

На наличном рынке Украины курсы валют колебались незначительно. Это свидетельствует о стабилизации спроса и предложения.

Основные показатели на сегодня

  • USD:
    • Покупка: 41,28 грн (+0,01 грн)
    • Продажа: 41,35 грн (+0,01 грн)
  • EUR:
    • Покупка: 48,14 грн (-0,01 грн)
    • Продажа: 48,35 грн (+0,03 грн)
  • PLN:
    • Покупка: 11,20 грн (без изменений)
    • Продажа: 11,30 грн (без изменений)
  • GBP:
    • Покупка: 55,14 грн (без изменений)
    • Продажа: 55,77 грн (без изменений)
  • CHF:
    • Покупка: 51,28 грн (без изменений)
    • Продажа: 51,80 грн (без изменений)

Несмотря на незначительные колебания, рынок остаётся относительно предсказуемым, что положительно влияет на экономическую активность.

Динамика курса доллара на межбанковском рынке

Межбанковский рынок — важнейший индикатор текущего состояния валютного сектора. По состоянию на вечер 2 сентября 2025 года курс доллара на межбанке составил:

  • Покупка: 41,42 грн (+0,14 грн)
  • Продажа: 41,45 грн (+0,14 грн)

Такое движение свидетельствует о незначительном усилении доллара, что может быть связано с внешнеэкономическими факторами, в том числе колебаниями на международных рынках.

Как изменились курсы в банках Украины

В зависимости от финансовой стратегии, некоторые банки установили более выгодные курсы, что может заинтересовать клиентов, совершающих операции с валютой. Ниже представлены актуальные значения:

Примеры курсов в популярных банках

  • Сенс Банк: 41,25 / 41,70 грн (касса)
  • Европромбанк: 41,25 / 41,55 грн
  • Юнекс Банк: 40,90 / 41,61 грн
  • Коминбанк: 41,12 / 41,43 грн
  • Кредитвест Банк: 41,32 / 41,52 грн
  • Прокредит Банк: 41,10 / 41,60 грн
  • Агропросперис Банк: 41,15 / 41,55 грн
  • Райффайзен Банк: 41,27 / 41,56 грн
  • Пиреус Банк: 41,20 / 41,59 грн
  • Приватбанк: 41,00 / 41,60 грн
  • ПУМБ: 41,10 / 41,70 грн

Такая разбежка позволяет клиентам выбрать наиболее выгодный банк для покупки или продажи валюты.

Конвертер валют: сколько стоит 100 долларов

Для расчёта по среднему банковскому курсу 3 сентября 2025 года 100 долларов США можно обменять приблизительно на:

  • 4 110 грн (по курсу покупки 41,10)

Это значение может отличаться в зависимости от конкретного банка и формы оплаты (наличная или безналичная операция).

Анализ динамики по основным валютам

На протяжении недели колебания валютных курсов оставались в пределах нормы. Больше всего снизился курс евро по НБУ — на 0,29 грн, что могло быть вызвано корректировкой курса Европейским центробанком.

В то же время, доллар показал незначительный рост, что соответствует глобальным тенденциям укрепления американской валюты. Злотый, фунт и франк также не продемонстрировали существенных изменений.

Графики и сравнение за период

Динамика валют за неделю:

  • USD: стабильный рост
  • EUR: умеренное снижение
  • PLN: колебания в пределах 0,10 грн

Для более точного анализа рекомендуется следить за графиками на финансовых порталах или в банкинговых приложениях.

Что влияет на курсы валют в сентябре 2025 года

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на валютные колебания, являются:

  • Политическая стабильность
  • Баланс внешнеэкономической торговли
  • Монетарная политика НБУ
  • Спекулятивный спрос
  • Сезонность (начало делового сезона в сентябре)

На текущий момент прогнозы аналитиков указывают на умеренную стабильность до конца месяца.

Что ожидать в ближайшее время

Судя по текущим данным, в ближайшие дни резких скачков курса ожидать не следует. Однако участникам рынка следует следить за:

  • Заявлениями НБУ
  • Геополитическими новостями
  • Колебаниями на международных биржах

Любое внешнее воздействие может изменить тренд. Особенно важно быть внимательными при крупных операциях.

3 сентября 2025 года курс валют в Украине изменился умеренно. Наибольшие колебания зафиксированы по евро и доллару, в то время как другие валюты остались стабильными. В целом, текущая ситуация благоприятна для расчётных операций и не требует срочной конверсии средств.

Ранее мы писали о том, почему не меняют доллары старого образца: что нужно знать.

