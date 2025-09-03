Как изменился курс валют в Украине сегодня 3 сентября 2025 года

На валютном рынке Украины 3 сентября 2025 года наблюдается разнонаправленное движение основных валют. В этом материале от DNEWS со ссылкой на проверенный источник рассмотрим, какие изменения произошли в курсах доллара, евро, злотого, фунта и швейцарского франка, сравним наличный и безналичный рынки, а также проанализируем динамику в различных банках.
Общая ситуация на валютном рынке Украины
Финансовая обстановка в стране продолжает оказывать влияние на курсы валют. Сегодня курс доллара США, евро и других ключевых валют демонстрирует умеренную волатильность как на наличном рынке, так и в банковском секторе. На фоне стабильной ситуации на межбанке колебания в пределах нескольких копеек остаются в рамках допустимой нормы.
Средние курсы покупки и продажи валют по данным банков
По состоянию на утро 3 сентября 2025 года средние значения курсов основных валют в банках Украины следующие:
- Доллар США (USD):
- Покупка: 41,10 грн (без изменений)
- Продажа: 41,65 грн (+0,05 грн)
- Курс НБУ: 41,3631 грн (-0,01 грн)
- Евро (EUR):
- Покупка: 47,90 грн (-0,13 грн)
- Продажа: 48,55 грн (-0,07 грн)
- Курс НБУ: 48,1756 грн (-0,29 грн)
- Польский злотый (PLN):
- Покупка: 11,025 грн (+0,03 грн)
- Продажа: 11,675 грн (-0,07 грн)
- Курс НБУ: 11,2983 грн (-0,09 грн)
- Британский фунт (GBP):
- Покупка: 55,10 грн (-0,10 грн)
- Продажа: 56,50 грн (+0,30 грн)
- Курс НБУ: 55,3397 грн (-0,61 грн)
- Швейцарский франк (CHF):
- Покупка: 51,00 грн (-0,25 грн)
- Продажа: 52,00 грн (без изменений)
- Курс НБУ: 51,4338 грн (-0,26 грн)
Переходя к наличному рынку, разберём изменения более детально.
Наличный курс валют 3 сентября 2025 года
На наличном рынке Украины курсы валют колебались незначительно. Это свидетельствует о стабилизации спроса и предложения.
Основные показатели на сегодня
- USD:
- Покупка: 41,28 грн (+0,01 грн)
- Продажа: 41,35 грн (+0,01 грн)
- EUR:
- Покупка: 48,14 грн (-0,01 грн)
- Продажа: 48,35 грн (+0,03 грн)
- PLN:
- Покупка: 11,20 грн (без изменений)
- Продажа: 11,30 грн (без изменений)
- GBP:
- Покупка: 55,14 грн (без изменений)
- Продажа: 55,77 грн (без изменений)
- CHF:
- Покупка: 51,28 грн (без изменений)
- Продажа: 51,80 грн (без изменений)
Несмотря на незначительные колебания, рынок остаётся относительно предсказуемым, что положительно влияет на экономическую активность.
Динамика курса доллара на межбанковском рынке
Межбанковский рынок — важнейший индикатор текущего состояния валютного сектора. По состоянию на вечер 2 сентября 2025 года курс доллара на межбанке составил:
- Покупка: 41,42 грн (+0,14 грн)
- Продажа: 41,45 грн (+0,14 грн)
Такое движение свидетельствует о незначительном усилении доллара, что может быть связано с внешнеэкономическими факторами, в том числе колебаниями на международных рынках.
Как изменились курсы в банках Украины
В зависимости от финансовой стратегии, некоторые банки установили более выгодные курсы, что может заинтересовать клиентов, совершающих операции с валютой. Ниже представлены актуальные значения:
Примеры курсов в популярных банках
- Сенс Банк: 41,25 / 41,70 грн (касса)
- Европромбанк: 41,25 / 41,55 грн
- Юнекс Банк: 40,90 / 41,61 грн
- Коминбанк: 41,12 / 41,43 грн
- Кредитвест Банк: 41,32 / 41,52 грн
- Прокредит Банк: 41,10 / 41,60 грн
- Агропросперис Банк: 41,15 / 41,55 грн
- Райффайзен Банк: 41,27 / 41,56 грн
- Пиреус Банк: 41,20 / 41,59 грн
- Приватбанк: 41,00 / 41,60 грн
- ПУМБ: 41,10 / 41,70 грн
Такая разбежка позволяет клиентам выбрать наиболее выгодный банк для покупки или продажи валюты.
Конвертер валют: сколько стоит 100 долларов
Для расчёта по среднему банковскому курсу 3 сентября 2025 года 100 долларов США можно обменять приблизительно на:
- 4 110 грн (по курсу покупки 41,10)
Это значение может отличаться в зависимости от конкретного банка и формы оплаты (наличная или безналичная операция).
Анализ динамики по основным валютам
На протяжении недели колебания валютных курсов оставались в пределах нормы. Больше всего снизился курс евро по НБУ — на 0,29 грн, что могло быть вызвано корректировкой курса Европейским центробанком.
В то же время, доллар показал незначительный рост, что соответствует глобальным тенденциям укрепления американской валюты. Злотый, фунт и франк также не продемонстрировали существенных изменений.
Графики и сравнение за период
Динамика валют за неделю:
- USD: стабильный рост
- EUR: умеренное снижение
- PLN: колебания в пределах 0,10 грн
Для более точного анализа рекомендуется следить за графиками на финансовых порталах или в банкинговых приложениях.
Что влияет на курсы валют в сентябре 2025 года
Ключевыми факторами, оказывающими влияние на валютные колебания, являются:
- Политическая стабильность
- Баланс внешнеэкономической торговли
- Монетарная политика НБУ
- Спекулятивный спрос
- Сезонность (начало делового сезона в сентябре)
На текущий момент прогнозы аналитиков указывают на умеренную стабильность до конца месяца.
Что ожидать в ближайшее время
Судя по текущим данным, в ближайшие дни резких скачков курса ожидать не следует. Однако участникам рынка следует следить за:
- Заявлениями НБУ
- Геополитическими новостями
- Колебаниями на международных биржах
Любое внешнее воздействие может изменить тренд. Особенно важно быть внимательными при крупных операциях.
3 сентября 2025 года курс валют в Украине изменился умеренно. Наибольшие колебания зафиксированы по евро и доллару, в то время как другие валюты остались стабильными. В целом, текущая ситуация благоприятна для расчётных операций и не требует срочной конверсии средств.
