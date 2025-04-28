Многие украинцы задумываются о собственном деле — чтобы уйти от найма, обрести финансовую свободу и реализовать себя. Но с чего начать, если вокруг бюрократия, кризис, война и непредсказуемость рынка? Страхи понятны: «а вдруг не пойдет», «я не разберусь с налогами», «не хватит денег на запуск». Эти барьеры парализуют. Но если двигаться шаг за шагом, бизнес в Украине — это вполне реальная цель. об этом рассказывает DNEWS.

Несмотря на сложности, в стране сегодня — удивительное время для старта. Государство активно продвигает цифровизацию, упрощает регистрацию, выдаёт гранты, а украинцы поддерживают малий бізнес. От кофейни на колёсах до онлайн-магазина крафтових свічок — примеры успешных проектов растут с каждым днём. Главное — структурно подойти к делу и не бояться начать с малого.

Определение бизнес-идеи и поиск работающей ниши

Прежде чем бросаться в регистрацию и аренду, определитесь: что именно вы хотите предложить рынку. Не придумывайте с нуля — анализируйте существующие боли клиентов и предлагайте решение.

Война изменила спрос. Сейчас растёт интерес к товарам made in Ukraine, экотоварам, мобильным услугам, образованию и онлайн-торговле. Популярные ниши:

доставка готовой еды по району;

швейное дело и мерч с украинской символикой;

онлайн-курсы и репетиторство;

hand-made продукция (восстановление антиквариата, свечи, мыло, вязаные игрушки);

маркетинг для малого бизнеса.

Как проверить идею на реальность

Сделайте простой тест: расскажите о своей идее 5 незнакомым людям. Если они сказали бы «я купил бы это», — у вас уже есть зацепка. Используйте бесплатные опросники в Instagram или Google Forms, чтобы понять интерес. Также можно пройтись по маркетплейсам вроде Prom.ua, Zakupka, OLX, чтобы проанализировать спрос и цены.

Оформление ФОП или ООО

Для легальной деятельности достаточно зарегистрироваться как ФОП. Это бесплатно, быстро и занимает 1–2 дня, если делать через портал «Дія». Нужен только паспорт, РНОКПП (ИНН) и ЭЦП.

ФОП — лучший вариант для старта. Минимум документов, упрощённое налогообложение. Подходит для фрилансеров, рукодельников, онлайн-торговли.

ООО нужно, если вы запускаете бизнес с партнёрами или планируете быстрое расширение.

Что важно выбрать сразу

Группа налогообложения : самая популярная — 2 группа (5% от дохода без НДС).

: самая популярная — 2 группа (5% от дохода без НДС). КВЭД — коды деятельности. Добавьте сразу несколько, включая резервные.

— коды деятельности. Добавьте сразу несколько, включая резервные. Банковский счёт — откройте его онлайн (например, Monobank или А-Банк предлагают удобные решения для ФОП).

Не забудьте о печати (опционально), кассовом аппарате (если работаете с наличкой), а также системе ведения учёта.

Финансы и стартовый капитал

Бизнес без финансового плана — как автомобиль без руля. Нужно заранее понять, сколько денег уходит на запуск, сколько — на оборотку, когда будет первая прибыль.

Например, открытие маникюрного кабинета в Харькове обошлось предпринимательнице в 45 000 грн (аренда, оборудование, реклама). Онлайн-школа английского — стартовала с нуля, но потратила 5 000 грн на рекламу.

Как распределить бюджет

Разбейте сумму на три части:

50% — на запуск и материалы;

— на запуск и материалы; 30% — на продвижение и клиентский сервис;

— на продвижение и клиентский сервис; 20% — на подушку безопасности и непредвиденные расходы.

Создайте Google-таблицу расходов и доходов. Используйте Finmap или Wallet — это украинские решения для учёта денег.

Продвижение и клиенты

Украинцы выбирают сердцем. Поэтому забудьте о «пушистых» слоганах и говорите на языке клиента. Людям важно, что они получат — быстрее, дешевле, с душой.

Даже минимальный бюджет в 1000–2000 грн в месяц на таргет в Instagram может привести первых клиентов.

Волонтёрша Марина начала продавать крафтовые свічки через Telegram-канал, оформила красивую обложку, показала процесс и сделала акцию для первых 10 покупателей. Через месяц у неё были заказы на 12 000 грн.

Что использовать для старта

Instagram + Reels — визуал важен.

— визуал важен. TikTok — для вовлечения молодёжи.

— для вовлечения молодёжи. Telegram-канал — уютное сообщество.

— уютное сообщество. Google Мой Бизнес — обязательно, если у вас офлайн-точка.

— обязательно, если у вас офлайн-точка. Простая лендинговая страница через Tilda или Wix.

Создайте свой «голос бренда»: не бойтесь показать, кто вы, зачем делаете продукт, какую пользу несёте.

Внутренние процессы и клиентский сервис

Успех — это не просто продажи, а их повторяемость. Клиенты возвращаются туда, где их помнят, где нет ошибок, где удобно.

Если вы работаете с доставкой — автоматизируйте сбор заказов (например, через CRM-программу). Если оказываете услуги — заведите базу клиентов с датами и пожеланиями.

Что внедрить с первых недель

шаблоны документов (договора, акты, чеки);

инструкция для обработки заказов;

график публикаций в соцсетях;

план ответов на негатив (если придёт).

Также важно настроить систему возвратов и обменов, прописать FAQ и использовать мессенджеры для быстрой связи (WhatsApp, Telegram-бот).

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