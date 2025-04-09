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Экономика
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Как смартфоны нарушают сон подростков и провоцируют депрессию

Чтобы понять, почему все больше подростков жалуются на депрессию, стоит посмотреть на их ежедневный распорядок и количество проводимых ими часов перед экранами.

Як смартфони порушують сон підлітків і провокують депресію

Навигация Как исследовали поведение подростковПол имеет значение: различия между ребятамиРекомендации специалистов для защиты ментального здоровьяЧто говорят результаты для будущих решений

Распространение гаджетов и рост времени, проведённого за экранами, стали серьезной проблемой для здоровья подростков. Новое исследование шведских ученых выявило прямую связь между чрезмерным использованием цифровых устройств, нарушением сна и повышением уровня депрессивных симптомов среди подростков, особенно девушек. Анализ, охвативший более 4800 участников в возрасте от 12 до 16 лет, указывает на значимую роль сна как посредника между временем перед экранами и психическим самочувствием.

Согласно результатам, опубликованным в журнале PLOS Global Public Health, длительное пребывание перед экранами не только влияет на качество и продолжительность сна, но и смещает время засыпания, способствуя формированию вредных привычек сна. У девушек депрессия проявлялась преимущественно как следствие плохого сна, тогда как у ребят экранное время имело более прямое влияние на эмоциональное состояние.

Как исследовали поведение подростков

В рамках исследования изучались изменения в привычках подростков в течение года с помощью трех волн опроса. Ученые собирали данные о ежедневном времени, проведенном за смартфонами и другими экранами, качеством сна, продолжительностью отдыха и уровнем депрессивных проявлений.

Анализ показал, что в течение трех месяцев повышенное время перед экранами значительно ухудшало качество сна. Подростки начинали ложиться позже, спать меньше и чаще жаловались на тревожность и усталость. Год спустя у многих появились симптомы депрессии, особенно среди тех, кто постоянно пользовался гаджетами перед сном.

Пол имеет значение: отличия между ребятами и девушками

Ученые отмечают, что негативные последствия для психики проявлялись иначе у ребят. У ребят использование экранов влияло на психическое здоровье преимущественно прямо, даже без серьезных изменений во сне. Девушки демонстрировали значительную зависимость между продолжительностью сна и появлением депрессивных симптомов.

Исследователи подсчитали, что от 38% до 57% влияния экранного времени на депрессию у девушек опосредуется именно из-за нарушения сна. Этот показатель свидетельствует о том, что улучшение сна может иметь решающее значение для психического состояния молодежи, особенно среди девушек.

Рекомендации специалистов по защите ментального здоровья

Национальное агентство здравоохранения Швеции уже предложило ограничить досуг с гаджетами до 2-3 часов в день. Это, по оценкам специалистов, поможет стабилизировать сон и уменьшить риски развития депрессии среди подростков.

Эксперты также советуют не пользоваться телефонами, по крайней мере, за час до сна, убрать экраны из комнат, где спят дети, и поощрять альтернативные виды отдыха — физическую активность, общение и чтение.

Основные советы по уменьшению ущерба от экранов:

  • Ограничить время на экране до 2–3 часов в день.
  • Избегайте использования смартфонов перед сном.
  • Удалить устройства из сна.
  • Ввести четкое расписание отдыха.
  • Поощрять физическую активность и общение.

Что говорят результаты для будущих решений

Выводы шведских исследователей согласовываются с предварительными заявлениями Всемирной организации здравоохранения. Воздействие цифровой среды на детей и подростков требует внимания со стороны образовательных структур, родителей и разработчиков государственной политики. Постепенное внедрение рекомендаций, направленных на уменьшение времени перед экранами может стать ключом к снижению уровня депрессии среди молодого поколения. Авторы исследования считают, что общественное осознание этой проблемы и введение соответствующих мер помогут уменьшить нагрузку на психику молодежи и предотвратить долговременные негативные последствия.

Это исследование стало первым масштабным наблюдением, проследившим связь между экранным временем, нарушением сна и депрессией в течение года, предоставляя веские основания для просмотра привычных подходов к использованию гаджетов в подростковом возрасте.

Напомним, ранее мы писали о том, что каждый глоток алкоголя повышает риск рака.

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