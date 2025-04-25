В условиях экономической нестабильности, инфляции и постоянных колебаний валютного курса главный вопрос, который волнует многих украинцев, звучит просто: как сохранить свои сбережения? Деньги, которые ещё вчера казались достаточными, сегодня теряют покупательную способность. Это вызывает тревогу, особенно когда нет чёткого понимания, куда вложить средства, чтобы они не обесценились.

В этой статье DNEWS — практичные и проверенные советы от финансистов, которые помогут сохранить и приумножить средства в условиях инфляции, девальвации и нестабильного рынка.

Почему инфляция и курс так опасны для сбережений

Инфляция — это процесс обесценивания денег, при котором за ту же сумму вы можете купить всё меньше товаров и услуг. Девальвация национальной валюты — ухудшение её позиции по отношению к другим валютам (доллару, евро), что также напрямую влияет на ваш уровень жизни.

Если ваши накопления «лежат под подушкой» или на гривневом счёте, их реальная ценность со временем снижается. Особенно это заметно на длительной дистанции — за год можно потерять до 20–30% покупательной способности при высокой инфляции.

Совет 1: Не храните деньги только в одной валюте

Первое и главное правило — диверсификация по валютам. Это значит: разделите сбережения между несколькими валютами — гривной, долларом, евро.

Гривна — для повседневных расходов и краткосрочных целей.

Доллар — надёжный вариант для «резерва».

Евро — полезен для покупок в ЕС, поездок и расчётов с европейскими сервисами.

Финансисты советуют: 60% — в валюте, 30% — в гривне, 10% — в других активах. Такая модель поможет снизить риски при резких колебаниях.

Совет 2: Избегайте наличных — деньги должны работать

Хранить крупные суммы дома — рискованно и невыгодно. Наличные не зарабатывают, теряют в стоимости и подвержены рискам краж, потерь и инфляции.

Лучше использовать:

депозиты в банке с ежемесячной выплатой процентов;

счёт с функцией накопления;

инвестиции в низкорисковые инструменты.

Даже 5–6% годовых в валюте — это лучше, чем ноль под подушкой.

Совет 3: Открывайте валютные депозиты

Несмотря на ограниченную доходность, валютные депозиты — это надёжный способ защитить сбережения от обесценивания. Особенно в проверенных банках с лицензией НБУ и положительной репутацией.

Важно:

проверяйте условия досрочного снятия;

не вносите всю сумму на один срок — делайте «лесенку» (депозиты на 3, 6, 12 месяцев);

следите за страховкой вкладов (до 600 тыс. грн — гарантируется государством).

Совет 4: Инвестируйте в драгоценные металлы

Золото, серебро, платина — классические инструменты защиты от инфляции. Купить их можно как физически (слитки, монеты), так и через обезличенные металлические счета (ОМС).

Плюсы:

высокая ликвидность;

стабильность на долгом горизонте;

независимость от банков и валютных колебаний.

Минусы:

комиссия за хранение;

краткосрочные колебания на рынке металлов.

Для долгосрочной защиты часть капитала (10–15%) можно хранить в металле.

Совет 5: Рассмотрите инвестиции в гособлигации

Украинские ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) — относительно надёжный инструмент, доходность по которым может составлять 17–20% годовых в гривне и 3–5% в валюте.

Преимущества:

гарантия государства;

возможность купить через приложение банка;

выплата дохода — ежемесячно или в конце срока.

Подходит для тех, кто готов «заморозить» деньги на 6–12 месяцев ради стабильного дохода.

Совет 6: Не забывайте про недвижимость

Недвижимость — традиционный способ защиты от инфляции, особенно если речь идёт о покупке с целью аренды. Это может быть:

квартира для долгосрочной сдачи;

апартаменты в туристических зонах;

коммерческая недвижимость под офис или торговлю.

Важно: тщательно изучите рынок, учитывайте налоги и обслуживающие расходы.

Совет 7: Вкладывайте в образование и навыки

Инвестировать стоит не только в активы, но и в себя. Развитие профессиональных и цифровых навыков — это способ зарабатывать больше вне зависимости от экономической ситуации.

Особенно актуальны:

IT и программирование

Финансовая грамотность

Дизайн и визуальный контент

Онлайн-маркетинг и продвижение

Языки и soft skills

Это инвестиции, которые не подвержены инфляции.

Совет 8: Следите за рынком и будьте гибкими

Сейчас — не время для пассивного подхода. Изучайте курсы валют, следите за решениями НБУ, анализируйте мировые экономические тренды. Лучше 1–2 раза в месяц пересматривать стратегию и корректировать структуру сбережений, чем потерять всё из-за инертности.

Ранее мы писали о том что, НБУ исключил рубли, рупии и манаты из списка валют для установления курсов.