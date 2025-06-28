В июле 2025 года украинский рынок валют продолжит испытывать колебания, которые будут обусловлены как внутренними, так и внешними экономическими факторами. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 41,6 – 42,2 гривны, а курс евро составит 46,5 – 48,5 гривны. Но на ситуацию на валютном рынке будут влиять не только ожидаемые экономические изменения, но и глобальная политическая ситуация, включая торговые соглашения и последствия военных действий в Украине. Ниже — детали в статье DNEWS.
Прогноз курса валют на июль 2025 года
В этом месяце динамика курса валют будет определяться несколькими важными факторами. Среди них можно выделить инфляцию, изменения в денежно-кредитной политике НБУ, а также изменения в международных отношениях Украины, особенно в контексте торговых соглашений с ЕС и США.
Колебания курса валют не будут резкими, однако небольшие изменения возможны. Это объясняется текущей политикой Нацбанка, которая направлена на поддержание стабильности и гибкости курса гривны. При этом факторы, такие как международные торговые отношения, могут оказать влияние на валютный рынок, создавая дополнительные риски.
Влияние на курс доллара и евро
Как и всегда, курс валют будет зависеть от множества факторов, в том числе от экономической ситуации в стране и на международной арене. Учитывая текущие тенденции, можно выделить несколько ключевых моментов, которые окажут влияние на курс валют в июле 2025 года.
Инфляция и ставка НБУ
Ожидается, что инфляция в Украине будет на уровне 0,3 – 0,5% в месяц. Это относительно низкий показатель, который не будет существенно влиять на курс валют. На курс гривны в том числе окажет влияние ставка НБУ. В июле, вероятно, ставка останется без изменений, что обеспечит стабильность на валютном рынке.
Кроме того, Нацбанк продолжит придерживаться стратегии управляемой гибкости, что позволит избежать резких скачков курса доллара и евро.
Экспортно-импортные отношения с ЕС
С изменениями в международной торговле, особенно с ЕС, могут возникнуть новые вызовы для украинских экспортеров. После отмены преференций для украинской сельхозпродукции, возможно переориентирование на новые рынки. Это может оказать влияние на валютные поступления и, соответственно, на курс доллара и евро.
Торговые дедлайны США для ЕС
Торговые отношения между США и ЕС также могут оказать влияние на валютные курсы. Если в июле 2025 года США и ЕС смогут заключить новое соглашение, это может повлиять на курсовые соотношения валют, особенно евро. В случае ослабления таможенных ограничений, курс евро к доллару будет находиться в пределах 1 евро = 1,05 – 1,1 доллара, что окажет влияние и на курс евро в Украине.
Геополитическая ситуация
Нельзя исключать влияние политических факторов, таких как ситуация на Ближнем Востоке и военные действия в Украине. Эти события могут создать неопределенность на финансовых рынках, что приведет к небольшим колебаниям курсов валют, особенно евро.
Ожидания на будущее
Курс доллара в июле 2025 года, вероятно, будет колебаться в пределах 41,6 – 42,2 гривны, а курс евро составит 46,5 – 48,5 гривны. Однако ситуация на валютном рынке может измениться в зависимости от развития внешнеэкономической ситуации, как в Украине, так и в мире.
В июле 2025 года валютный рынок Украины будет стабильным, несмотря на небольшие колебания курсов доллара и евро. Главными факторами, влияющими на валютные курсы, станут инфляция, стратегия НБУ, торговые отношения с ЕС и США, а также геополитическая ситуация.
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