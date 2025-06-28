В июле 2025 года украинский рынок валют продолжит испытывать колебания, которые будут обусловлены как внутренними, так и внешними экономическими факторами. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 41,6 – 42,2 гривны, а курс евро составит 46,5 – 48,5 гривны. Но на ситуацию на валютном рынке будут влиять не только ожидаемые экономические изменения, но и глобальная политическая ситуация, включая торговые соглашения и последствия военных действий в Украине. Ниже — детали в статье DNEWS.

Прогноз курса валют на июль 2025 года

В этом месяце динамика курса валют будет определяться несколькими важными факторами. Среди них можно выделить инфляцию, изменения в денежно-кредитной политике НБУ, а также изменения в международных отношениях Украины, особенно в контексте торговых соглашений с ЕС и США.

Колебания курса валют не будут резкими, однако небольшие изменения возможны. Это объясняется текущей политикой Нацбанка, которая направлена на поддержание стабильности и гибкости курса гривны. При этом факторы, такие как международные торговые отношения, могут оказать влияние на валютный рынок, создавая дополнительные риски.

Влияние на курс доллара и евро

Как и всегда, курс валют будет зависеть от множества факторов, в том числе от экономической ситуации в стране и на международной арене. Учитывая текущие тенденции, можно выделить несколько ключевых моментов, которые окажут влияние на курс валют в июле 2025 года.

Инфляция и ставка НБУ

Ожидается, что инфляция в Украине будет на уровне 0,3 – 0,5% в месяц. Это относительно низкий показатель, который не будет существенно влиять на курс валют. На курс гривны в том числе окажет влияние ставка НБУ. В июле, вероятно, ставка останется без изменений, что обеспечит стабильность на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк продолжит придерживаться стратегии управляемой гибкости, что позволит избежать резких скачков курса доллара и евро.

Экспортно-импортные отношения с ЕС

С изменениями в международной торговле, особенно с ЕС, могут возникнуть новые вызовы для украинских экспортеров. После отмены преференций для украинской сельхозпродукции, возможно переориентирование на новые рынки. Это может оказать влияние на валютные поступления и, соответственно, на курс доллара и евро.

Торговые дедлайны США для ЕС

Торговые отношения между США и ЕС также могут оказать влияние на валютные курсы. Если в июле 2025 года США и ЕС смогут заключить новое соглашение, это может повлиять на курсовые соотношения валют, особенно евро. В случае ослабления таможенных ограничений, курс евро к доллару будет находиться в пределах 1 евро = 1,05 – 1,1 доллара, что окажет влияние и на курс евро в Украине.

Геополитическая ситуация

Нельзя исключать влияние политических факторов, таких как ситуация на Ближнем Востоке и военные действия в Украине. Эти события могут создать неопределенность на финансовых рынках, что приведет к небольшим колебаниям курсов валют, особенно евро.

Ожидания на будущее

Курс доллара в июле 2025 года, вероятно, будет колебаться в пределах 41,6 – 42,2 гривны, а курс евро составит 46,5 – 48,5 гривны. Однако ситуация на валютном рынке может измениться в зависимости от развития внешнеэкономической ситуации, как в Украине, так и в мире.

В июле 2025 года валютный рынок Украины будет стабильным, несмотря на небольшие колебания курсов доллара и евро. Главными факторами, влияющими на валютные курсы, станут инфляция, стратегия НБУ, торговые отношения с ЕС и США, а также геополитическая ситуация.

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