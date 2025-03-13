Какой сегодня праздник: 12 марта – традиции, приметы и запреты этого дня

12 марта – это особый день, когда природа сама подсказывает, что ждет нас в ближайшие месяцы, поэтому внимательность к деталям и соблюдение старинных традиций может стать ключом к гармонии и благополучию.

12 марта – день, исполненный старинных верований и традиций, сохранившихся еще с древних времен. Наши предки верили, что именно сегодня природа начинает преподносить первые явные знаки о предстоящем лете. Будет ли оно теплым, дождливым или засушливым – об этом можно узнать только наблюдая за погодой и поведением животных. А какие обряды и запреты следует соблюдать в этот день?

Издавна люди обращали внимание на узоры инея на деревьях, густоту тумана утром и даже на то, как ведет себя лошадь в хлеву. Считалось, что такие детали могут предусмотреть не только погоду, но и благосостояние дома. Если утро теплое, а снег тает слишком быстро – значит, лето будет дождливым, а урожай под угрозой. А если в этот день ожидается дождь, то будет идти дождь.

Однако не только природа играла немаловажную роль в верованиях этого дня. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что 12 марта следует избегать ссор и злых слов, ведь это может навлечь неудачу. Выносить мусор после захода солнца также считалось плохой приметой, ведь вместе с ненадобностью можно избавиться от счастья и достатка. А вот алкоголь в этот день вообще не употребляли, потому что верили, что это может нарушить энергетический баланс человека.

Еще одна интересная традиция – начало весенних работ. Именно с этого дня во многих регионах начинали сеять редис, ведь считалось, что она вырастет наиболее сочной и вкусной. Земля уже достаточно прогрета, а влага от талого снега создает идеальные условия для первых посадок. Поэтому хозяева активно готовились к новому сезону в надежде на хороший урожай.

Напомним, ранее мы писали о дне памяти святого Софрония и традиции 11 марта.