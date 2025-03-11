Вторник, 11 марта, 2025
20.3 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Какой сегодня праздник: день памяти святого Софрония и традиции 11 марта

11 марта отмечается день памяти святого Софрония Иерусалимского, который стал символом мудрости и духовной стойкости в непростые времена, сумев защитить веру и святыню от уничтожения.

11 марта в церковном календаре отмечают день памяти святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Он родился в 560 году в Дамаске и с юных лет стремился к духовному совершенству. После паломничества в Святую землю Софроний решил посвятить свою жизнь служению Богу и постригся в монахи. Его путь к патриаршему престолу был полон испытаний, но именно его твердость и вера помогли ему стать духовным лидером Иерусалима во времена больших потрясений.

Софроний столкнулся с серьезными вызовами во время мусульманского завоевания Леванта. Он вел переговоры с халифом Умаром и добился подписания договора, гарантировавшего свободу вероисповедания для христиан, евреев и зороастрийцев. Это был непростой выбор между борьбой и сохранением жизни тысяч мирных жителей. Его мудрость и решительность позволили избежать кровопролития и сохранить святыни Иерусалима для будущих поколений.

В этот день также существовали народные традиции и приметы. Считалось, что нельзя выгонять птиц со двора, ведь они уже начинают выть гнезда. А если увидеть ставку лебедей, то стоит ждать потепления. Интересно, что наши предки верили: услышать пение кукушки в этот день — к богатству. Поэтому, услышав ее голос, нужно было быстро потрясти кошельком, чтобы привлечь финансовую удачу.

Именинники 11 марта — Василий, Георгий, Иван и Ефим. Талисманом для родившихся в этот день является сардоникс — камень, защищающий от темных сил и приносящий удачу. Его яркий цвет символизирует победу света над тьмой, а в древности верили, что он способен исцелять даже бесплодие.

Напомним, ранее мы писали о памяти мучеников Кондрата и народных приметах 10 марта.

Горячее за неделю

Культура

Легендарного актера Джина Гэкмена и его жену обнаружили мертвыми в их доме

0
В США найден мертвый 95-летний актер Джин Гекмен...
Политика

Маты словацки: популярные бранные слова с переводом

0
Учит нецензурный язык на словацком. По последним данным,...
Статьи

К чему снится волк: значение сновидения по популярным сонникам

0
Волк во сне может быть как предвестником успеха,...
Экономика

Команда P Diddy ответила на заявления на The Masked Singer

0
Скандал вокруг P Diddy продолжает разгораться, когда его бывшие...
Экономика

Шокирующие признания: новые обвинения против P Diddy

0
Новые обвинения против P Diddy не только подрывают его...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаСтатьиЭкономикаОбществоКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
KOLA эмоционально сорвалась из-за проблем со звуком рода время выступления: «Я не лох!»
Следующая статья
День ангела Георгия 2024: оригинальные поздравления и открытки 11 марта

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Графики отключения света в Днепре и области сегодня

0
Отключения света в Днепре сегодня не прогнозируются, однако ситуация...

Какой сегодня праздник: история и традиции 8 марта

0
8 марта — это день, объединяющий борьбу за права...

Команда P Diddy ответила на заявления на The Masked Singer

0
Скандал вокруг P Diddy продолжает разгораться, когда его бывшие...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.