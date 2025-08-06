На фоне экономических изменений и международной финансовой нестабильности, курс евро, доллара, злотого, франка и других иностранных валют вызывает особый интерес. Сегодня, 6 августа 2025 года, обменные значения этих валют особенно актуальны для тех, кто следит за рыночной ситуацией, инвестирует, работает с валютными платежами или планирует поездки за границу.
Курс валют обновляется несколько раз в день, поэтому важно опираться на проверенные источники, такие как данные Национального банка Украины, а также обновления от крупнейших коммерческих банков. Мы подготовили для вас подробный обзор курсов основных валют на 6 августа, включая аналитику по банкам, обменным пунктам и наличному рынку. Далее в статье от DNEWS вы найдёте таблицу, список, а также важные детали и советы, как выгодно совершить обмен.
Официальный курс валют от НБУ и динамика на 6 августа
Национальный банк Украины ежедневно устанавливает официальный курс валют, который служит ориентиром для большинства банков и обменных пунктов.
По данным НБУ на 6 августа 2025 года:
- Доллар США (USD): 41,6845 грн (снижение на 0,11 грн)
- Евро (EUR): 48,0914 грн (снижение на 0,26 грн)
- Польский злотый (PLN): 11,2439 грн (снижение на 0,06 грн)
- Британский фунт (GBP): 55,3487 грн (снижение на 0,22 грн)
- Швейцарский франк (CHF): 51,4433 грн (снижение на 0,31 грн)
Такое снижение по большинству валют указывает на умеренное укрепление гривны, что может быть связано с сезонными колебаниями или валютными интервенциями.
Коммерческий курс в банках
Коммерческие банки формируют свои курсы покупки и продажи на основе рыночных условий и курса НБУ. Ниже представлены средние значения:
- USD: покупка — 41,35 грн, продажа — 41,90 грн
- EUR: покупка — 47,80 грн, продажа — 48,50 грн
- PLN: покупка — 10,90 грн, продажа — 11,45 грн
- GBP: покупка — 54,80 грн, продажа — 56,20 грн
- CHF: покупка — 51,00 грн, продажа — 52,10 грн
Среди банков наиболее выгодные курсы предлагают Приватбанк, Райффайзен, monobank, ПУМБ, Сенс Банк и Коминбанк. Некоторые банки устанавливают курс в зависимости от типа оплаты — наличной или безналичной.
Разница курсов в популярных банках
Лучшие предложения по доллару и евро
- Приватбанк: USD — 41,25 / 41,85
- Райффайзен: EUR — 41,23 / 42,24 (карточный курс)
- ПУМБ: EUR наличный — 41,40 / 42,00
Курс франка и злотого в банках
- CHF в Коминбанке: 51,50 / 52,25
- PLN в ПУМБ: 11,20 / 11,30
Наличный курс в обменниках 6 августа
Отдельно стоит отметить наличный курс валют в обменных пунктах. Он отличается от банковского, но часто бывает выгоднее.
- USD: покупка — 41,47 грн, продажа — 41,55 грн
- EUR: покупка — 48,02 грн, продажа — 48,25 грн
- PLN: покупка — 11,20 грн, продажа — 11,30 грн
- GBP: покупка — 54,90 грн, продажа — 55,64 грн
- CHF: покупка — 51,50 грн, продажа — 52,25 грн
Такие показатели особенно важны для туристов, пересылающих валюту, или тех, кто получает доходы в иностранной валюте. Обменные пункты в Киеве, Днепре, Львове и Одессе предоставляют примерно одинаковые значения, при этом разница может составлять до 10 копеек.
Как выгодно обменять валюту
Выбирая, где и как обменять валюту, важно учитывать не только курс, но и комиссии. Некоторые банки взимают процент за конвертацию при оплате картой или снятии валюты.
Перед операцией рекомендуется:
- Сравнить курс на сайтах банков и обменников
- Уточнить, есть ли комиссия при оплате картой
- Убедиться, что обменный пункт лицензирован
Полезные советы
- Обмен через интернет-банкинг — часто дешевле, чем в кассе
- При крупных суммах выгоднее заранее забронировать курс
- Использовать мультивалютные карты для частых поездок
Краткий список актуальных курсов на 6 августа
Вот список средних наличных курсов по состоянию на 9:00 утра:
- Доллар США (USD): 41,47 / 41,55
- Евро (EUR): 48,02 / 48,25
- Польский злотый (PLN): 11,20 / 11,30
- Фунт стерлингов (GBP): 54,90 / 55,64
- Швейцарский франк (CHF): 51,50 / 52,25
Эти значения помогают оценить реальную стоимость валюты на текущий момент и выбрать оптимальный способ обмена.
Сравнительная таблица курсов валют в банках Украины
|Валюта
|Средний курс покупки
|Средний курс продажи
|Курс НБУ
|USD
|41,35 грн
|41,90 грн
|41,6845
|EUR
|47,80 грн
|48,50 грн
|48,0914
|PLN
|10,90 грн
|11,45 грн
|11,2439
|GBP
|54,80 грн
|56,20 грн
|55,3487
|CHF
|51,00 грн
|52,10 грн
|51,4433
Данные обновлены утром 6 августа 2025 года на основании информации от Минфина, НБУ и сайтов украинских банков.
Стоит ли ждать роста доллара и евро
Финансовые аналитики считают, что в августе 2025 года валютный рынок Украины будет сохранять относительную стабильность. Колебания курса в пределах 10–20 копеек — нормальное явление. Однако в случае изменения ситуации на мировом рынке или геополитических факторов возможны скачки.
По данным межбанка (обновлено 5 августа, 17:31):
- USD: 41,6100 / 41,6400
- EUR: 48,0054 / 48,0234
Такая близость к значениям банковского и наличного курсов говорит о равновесии между спросом и предложением. Пока нет оснований ожидать резких скачков в ближайшие дни, но важно следить за новостями.
Где лучше следить за курсом валют
Чтобы быть в курсе изменений и оперативно реагировать, используйте такие ресурсы:
- Официальный сайт НБУ
- Minfin.com.ua — ежедневные обновления по банкам и обменным пунктам
- Приложения банков (monobank, Приват24, Sense SuperApp)
- Телеграм-каналы с финансовыми новостями
Такие источники помогают сравнить курсы, узнать об изменениях в режиме реального времени и избежать невыгодных операций.
Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.