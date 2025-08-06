На фоне экономических изменений и международной финансовой нестабильности, курс евро, доллара, злотого, франка и других иностранных валют вызывает особый интерес. Сегодня, 6 августа 2025 года, обменные значения этих валют особенно актуальны для тех, кто следит за рыночной ситуацией, инвестирует, работает с валютными платежами или планирует поездки за границу.

Курс валют обновляется несколько раз в день, поэтому важно опираться на проверенные источники, такие как данные Национального банка Украины, а также обновления от крупнейших коммерческих банков. Мы подготовили для вас подробный обзор курсов основных валют на 6 августа, включая аналитику по банкам, обменным пунктам и наличному рынку. Далее в статье от DNEWS вы найдёте таблицу, список, а также важные детали и советы, как выгодно совершить обмен.

Официальный курс валют от НБУ и динамика на 6 августа

Национальный банк Украины ежедневно устанавливает официальный курс валют, который служит ориентиром для большинства банков и обменных пунктов.

По данным НБУ на 6 августа 2025 года:

Доллар США (USD): 41,6845 грн (снижение на 0,11 грн)

41,6845 грн (снижение на 0,11 грн) Евро (EUR): 48,0914 грн (снижение на 0,26 грн)

48,0914 грн (снижение на 0,26 грн) Польский злотый (PLN): 11,2439 грн (снижение на 0,06 грн)

11,2439 грн (снижение на 0,06 грн) Британский фунт (GBP): 55,3487 грн (снижение на 0,22 грн)

55,3487 грн (снижение на 0,22 грн) Швейцарский франк (CHF): 51,4433 грн (снижение на 0,31 грн)

Такое снижение по большинству валют указывает на умеренное укрепление гривны, что может быть связано с сезонными колебаниями или валютными интервенциями.

Коммерческий курс в банках

Коммерческие банки формируют свои курсы покупки и продажи на основе рыночных условий и курса НБУ. Ниже представлены средние значения:

USD: покупка — 41,35 грн, продажа — 41,90 грн

покупка — 41,35 грн, продажа — 41,90 грн EUR: покупка — 47,80 грн, продажа — 48,50 грн

покупка — 47,80 грн, продажа — 48,50 грн PLN: покупка — 10,90 грн, продажа — 11,45 грн

покупка — 10,90 грн, продажа — 11,45 грн GBP: покупка — 54,80 грн, продажа — 56,20 грн

покупка — 54,80 грн, продажа — 56,20 грн CHF: покупка — 51,00 грн, продажа — 52,10 грн

Среди банков наиболее выгодные курсы предлагают Приватбанк, Райффайзен, monobank, ПУМБ, Сенс Банк и Коминбанк. Некоторые банки устанавливают курс в зависимости от типа оплаты — наличной или безналичной.

Разница курсов в популярных банках

Лучшие предложения по доллару и евро

Приватбанк: USD — 41,25 / 41,85

Райффайзен: EUR — 41,23 / 42,24 (карточный курс)

ПУМБ: EUR наличный — 41,40 / 42,00

Курс франка и злотого в банках

CHF в Коминбанке: 51,50 / 52,25

PLN в ПУМБ: 11,20 / 11,30

Наличный курс в обменниках 6 августа

Отдельно стоит отметить наличный курс валют в обменных пунктах. Он отличается от банковского, но часто бывает выгоднее.

USD: покупка — 41,47 грн, продажа — 41,55 грн

покупка — 41,47 грн, продажа — 41,55 грн EUR: покупка — 48,02 грн, продажа — 48,25 грн

покупка — 48,02 грн, продажа — 48,25 грн PLN: покупка — 11,20 грн, продажа — 11,30 грн

покупка — 11,20 грн, продажа — 11,30 грн GBP: покупка — 54,90 грн, продажа — 55,64 грн

покупка — 54,90 грн, продажа — 55,64 грн CHF: покупка — 51,50 грн, продажа — 52,25 грн

Такие показатели особенно важны для туристов, пересылающих валюту, или тех, кто получает доходы в иностранной валюте. Обменные пункты в Киеве, Днепре, Львове и Одессе предоставляют примерно одинаковые значения, при этом разница может составлять до 10 копеек.

Как выгодно обменять валюту

Выбирая, где и как обменять валюту, важно учитывать не только курс, но и комиссии. Некоторые банки взимают процент за конвертацию при оплате картой или снятии валюты.

Перед операцией рекомендуется:

Сравнить курс на сайтах банков и обменников

Уточнить, есть ли комиссия при оплате картой

Убедиться, что обменный пункт лицензирован

Полезные советы

Обмен через интернет-банкинг — часто дешевле, чем в кассе

При крупных суммах выгоднее заранее забронировать курс

Использовать мультивалютные карты для частых поездок

Краткий список актуальных курсов на 6 августа

Вот список средних наличных курсов по состоянию на 9:00 утра:

Доллар США (USD): 41,47 / 41,55

41,47 / 41,55 Евро (EUR): 48,02 / 48,25

48,02 / 48,25 Польский злотый (PLN): 11,20 / 11,30

11,20 / 11,30 Фунт стерлингов (GBP): 54,90 / 55,64

54,90 / 55,64 Швейцарский франк (CHF): 51,50 / 52,25

Эти значения помогают оценить реальную стоимость валюты на текущий момент и выбрать оптимальный способ обмена.

Сравнительная таблица курсов валют в банках Украины

Валюта Средний курс покупки Средний курс продажи Курс НБУ USD 41,35 грн 41,90 грн 41,6845 EUR 47,80 грн 48,50 грн 48,0914 PLN 10,90 грн 11,45 грн 11,2439 GBP 54,80 грн 56,20 грн 55,3487 CHF 51,00 грн 52,10 грн 51,4433

Данные обновлены утром 6 августа 2025 года на основании информации от Минфина, НБУ и сайтов украинских банков.

Стоит ли ждать роста доллара и евро

Финансовые аналитики считают, что в августе 2025 года валютный рынок Украины будет сохранять относительную стабильность. Колебания курса в пределах 10–20 копеек — нормальное явление. Однако в случае изменения ситуации на мировом рынке или геополитических факторов возможны скачки.

По данным межбанка (обновлено 5 августа, 17:31):

USD: 41,6100 / 41,6400

EUR: 48,0054 / 48,0234

Такая близость к значениям банковского и наличного курсов говорит о равновесии между спросом и предложением. Пока нет оснований ожидать резких скачков в ближайшие дни, но важно следить за новостями.

Где лучше следить за курсом валют

Чтобы быть в курсе изменений и оперативно реагировать, используйте такие ресурсы:

Официальный сайт НБУ

Minfin.com.ua — ежедневные обновления по банкам и обменным пунктам

Приложения банков (monobank, Приват24, Sense SuperApp)

Телеграм-каналы с финансовыми новостями

Такие источники помогают сравнить курсы, узнать об изменениях в режиме реального времени и избежать невыгодных операций.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.