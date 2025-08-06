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Курс евро, доллара, злотого, франка на 6 августа 2025 года: актуальные данные, где выгодно обменять, таблица и советы.
Курс евро, доллара, злотого, франка на 6 августа 2025 года: актуальные данные, где выгодно обменять, таблица и советы.
Экономика
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Какой курс евро, доллара, злотого, франка и кроны сегодня 6 августа 2025 года в Украине

На фоне экономических изменений и международной финансовой нестабильности, курс евро, доллара, злотого, франка и других иностранных валют вызывает особый интерес. Сегодня, 6 августа 2025 года, обменные значения этих валют особенно актуальны для тех, кто следит за рыночной ситуацией, инвестирует, работает с валютными платежами или планирует поездки за границу.

Курс валют обновляется несколько раз в день, поэтому важно опираться на проверенные источники, такие как данные Национального банка Украины, а также обновления от крупнейших коммерческих банков. Мы подготовили для вас подробный обзор курсов основных валют на 6 августа, включая аналитику по банкам, обменным пунктам и наличному рынку. Далее в статье от DNEWS вы найдёте таблицу, список, а также важные детали и советы, как выгодно совершить обмен.

Официальный курс валют от НБУ и динамика на 6 августа

Национальный банк Украины ежедневно устанавливает официальный курс валют, который служит ориентиром для большинства банков и обменных пунктов.

По данным НБУ на 6 августа 2025 года:

  • Доллар США (USD): 41,6845 грн (снижение на 0,11 грн)
  • Евро (EUR): 48,0914 грн (снижение на 0,26 грн)
  • Польский злотый (PLN): 11,2439 грн (снижение на 0,06 грн)
  • Британский фунт (GBP): 55,3487 грн (снижение на 0,22 грн)
  • Швейцарский франк (CHF): 51,4433 грн (снижение на 0,31 грн)

Такое снижение по большинству валют указывает на умеренное укрепление гривны, что может быть связано с сезонными колебаниями или валютными интервенциями.

Коммерческий курс в банках

Коммерческие банки формируют свои курсы покупки и продажи на основе рыночных условий и курса НБУ. Ниже представлены средние значения:

  • USD: покупка — 41,35 грн, продажа — 41,90 грн
  • EUR: покупка — 47,80 грн, продажа — 48,50 грн
  • PLN: покупка — 10,90 грн, продажа — 11,45 грн
  • GBP: покупка — 54,80 грн, продажа — 56,20 грн
  • CHF: покупка — 51,00 грн, продажа — 52,10 грн

Среди банков наиболее выгодные курсы предлагают Приватбанк, Райффайзен, monobank, ПУМБ, Сенс Банк и Коминбанк. Некоторые банки устанавливают курс в зависимости от типа оплаты — наличной или безналичной.

Разница курсов в популярных банках

Лучшие предложения по доллару и евро

  • Приватбанк: USD — 41,25 / 41,85
  • Райффайзен: EUR — 41,23 / 42,24 (карточный курс)
  • ПУМБ: EUR наличный — 41,40 / 42,00

Курс франка и злотого в банках

  • CHF в Коминбанке: 51,50 / 52,25
  • PLN в ПУМБ: 11,20 / 11,30

Наличный курс в обменниках 6 августа

Отдельно стоит отметить наличный курс валют в обменных пунктах. Он отличается от банковского, но часто бывает выгоднее.

  • USD: покупка — 41,47 грн, продажа — 41,55 грн
  • EUR: покупка — 48,02 грн, продажа — 48,25 грн
  • PLN: покупка — 11,20 грн, продажа — 11,30 грн
  • GBP: покупка — 54,90 грн, продажа — 55,64 грн
  • CHF: покупка — 51,50 грн, продажа — 52,25 грн

Такие показатели особенно важны для туристов, пересылающих валюту, или тех, кто получает доходы в иностранной валюте. Обменные пункты в Киеве, Днепре, Львове и Одессе предоставляют примерно одинаковые значения, при этом разница может составлять до 10 копеек.

Как выгодно обменять валюту

Выбирая, где и как обменять валюту, важно учитывать не только курс, но и комиссии. Некоторые банки взимают процент за конвертацию при оплате картой или снятии валюты.

Перед операцией рекомендуется:

  • Сравнить курс на сайтах банков и обменников
  • Уточнить, есть ли комиссия при оплате картой
  • Убедиться, что обменный пункт лицензирован

Полезные советы

  • Обмен через интернет-банкинг — часто дешевле, чем в кассе
  • При крупных суммах выгоднее заранее забронировать курс
  • Использовать мультивалютные карты для частых поездок

Краткий список актуальных курсов на 6 августа

Вот список средних наличных курсов по состоянию на 9:00 утра:

  • Доллар США (USD): 41,47 / 41,55
  • Евро (EUR): 48,02 / 48,25
  • Польский злотый (PLN): 11,20 / 11,30
  • Фунт стерлингов (GBP): 54,90 / 55,64
  • Швейцарский франк (CHF): 51,50 / 52,25

Эти значения помогают оценить реальную стоимость валюты на текущий момент и выбрать оптимальный способ обмена.

Сравнительная таблица курсов валют в банках Украины

ВалютаСредний курс покупкиСредний курс продажиКурс НБУ
USD41,35 грн41,90 грн41,6845
EUR47,80 грн48,50 грн48,0914
PLN10,90 грн11,45 грн11,2439
GBP54,80 грн56,20 грн55,3487
CHF51,00 грн52,10 грн51,4433

Данные обновлены утром 6 августа 2025 года на основании информации от Минфина, НБУ и сайтов украинских банков.

Стоит ли ждать роста доллара и евро

Финансовые аналитики считают, что в августе 2025 года валютный рынок Украины будет сохранять относительную стабильность. Колебания курса в пределах 10–20 копеек — нормальное явление. Однако в случае изменения ситуации на мировом рынке или геополитических факторов возможны скачки.

По данным межбанка (обновлено 5 августа, 17:31):

  • USD: 41,6100 / 41,6400
  • EUR: 48,0054 / 48,0234

Такая близость к значениям банковского и наличного курсов говорит о равновесии между спросом и предложением. Пока нет оснований ожидать резких скачков в ближайшие дни, но важно следить за новостями.

Где лучше следить за курсом валют

Чтобы быть в курсе изменений и оперативно реагировать, используйте такие ресурсы:

  • Официальный сайт НБУ
  • Minfin.com.ua — ежедневные обновления по банкам и обменным пунктам
  • Приложения банков (monobank, Приват24, Sense SuperApp)
  • Телеграм-каналы с финансовыми новостями

Такие источники помогают сравнить курсы, узнать об изменениях в режиме реального времени и избежать невыгодных операций.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.

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