12 августа 2025 года на валютном рынке Украины продолжают наблюдаться колебания курсов валют. Банк и обменники предлагают разные курсы для покупки и продажи основных валют: доллара США, евро, польского злотого, британского фунта и швейцарского франка. Стоимость валюты варьируется в зависимости от региона и банка, а также от наличия комиссий при обмене.

На данный момент, курс валют в Украине продолжает изменяться. Какие именно курсы доступны для покупки и продажи, а также как они изменяются на протяжении дня — разберемся в подробностях в статье от DNEWS.

12 августа 2025 года — это не только очередной рабочий день для финансовых учреждений, но и важная дата для тех, кто планирует обменять валюту. Важно помнить, что разница между курсами покупки и продажи валют может быть значительной в разных обменниках и банках.

Сразу после того, как вы узнаете средний курс валют в банках, важно понимать, как это влияет на ваши финансовые операции. Давайте подробно рассмотрим курсы на сегодня.

Средний курс валют в банках Украины

На 12 августа 2025 года курс валют в банках Украины выглядит следующим образом:

Доллар США (USD) : покупка 41,20 грн, продажа 41,70 грн. Курс НБУ — 41,449 грн.

: покупка 41,20 грн, продажа 41,70 грн. Курс НБУ — 41,449 грн. Евро (EUR) : покупка 47,90 грн, продажа 48,57 грн. Курс НБУ — 48,1969 грн.

: покупка 47,90 грн, продажа 48,57 грн. Курс НБУ — 48,1969 грн. Польский злотый (PLN) : покупка 10,95 грн, продажа 11,48 грн. Курс НБУ — 11,332 грн.

: покупка 10,95 грн, продажа 11,48 грн. Курс НБУ — 11,332 грн. Британский фунт (GBP) : покупка 54,90 грн, продажа 56,45 грн. Курс НБУ — 55,6743 грн.

: покупка 54,90 грн, продажа 56,45 грн. Курс НБУ — 55,6743 грн. Швейцарский франк (CHF): покупка 51,00 грн, продажа 51,80 грн. Курс НБУ — 51,1085 грн.

Это средние курсы, которые установлены в различных банках по состоянию на утро 12 августа. Курс валют может изменяться в зависимости от спроса и предложения, а также от политики банков.

Кроме того, курс валют в обменных пунктах может отличаться от официального банковского курса. Например, покупка доллара в обменных пунктах по состоянию на сегодня составляет 41,37 грн, а продажа — 41,45 грн. Евро можно приобрести за 48,17 грн, а продать за 48,38 грн.

Пример курсов валют в обменных пунктах

Пример обменных пунктов по состоянию на 12 августа:

USD : покупка 41,37 грн, продажа 41,45 грн.

: покупка 41,37 грн, продажа 41,45 грн. EUR : покупка 48,17 грн, продажа 48,38 грн.

: покупка 48,17 грн, продажа 48,38 грн. PLN : покупка 11,25 грн, продажа 11,35 грн.

: покупка 11,25 грн, продажа 11,35 грн. GBP : покупка 55,20 грн, продажа 55,70 грн.

: покупка 55,20 грн, продажа 55,70 грн. CHF: покупка 51,50 грн, продажа 52,05 грн.

Как видно, разница в курсах между банками и обменными пунктами может быть незначительной, но важно учитывать комиссии и дополнительные сборы при обмене валюты.

Курс валют по данным банков Украины

Для тех, кто заинтересован в более точных цифрах, представляем информацию о курсах валют в некоторых крупных банках Украины.

ПриватБанк : покупка доллара — 41,00 грн, продажа — 41,60 грн.

: покупка доллара — 41,00 грн, продажа — 41,60 грн. Райффайзен Банк : покупка доллара — 41,23 грн, продажа — 41,52 грн.

: покупка доллара — 41,23 грн, продажа — 41,52 грн. ПУМБ : покупка доллара — 41,20 грн, продажа — 41,80 грн.

: покупка доллара — 41,20 грн, продажа — 41,80 грн. Сенс Банк: покупка доллара — 41,25 грн, продажа — 41,69 грн.

Эти курсы валют актуальны на момент 12 августа 2025 года и могут немного изменяться в течение дня в зависимости от экономической ситуации.

Как можно обменять валюту выгодно

Чтобы обменять валюту по выгодному курсу, важно сравнивать предложения разных банков и обменников. Небольшая разница в курсе может существенно повлиять на итоговую сумму при обмене крупной суммы. Если вы планируете поездку за границу или просто хотите обменять валюту для личных нужд, будьте внимательны и следите за курсами.

Также стоит учитывать, что при обмене валюты в обменниках могут быть дополнительные комиссии или скрытые расходы. Обратите внимание на все возможные условия, чтобы получить наилучшие условия обмена.

Конвертация валют с примером

Конвертация валют может быть полезной в разных ситуациях, особенно когда нужно обменять крупную сумму. Рассмотрим, как это работает на примере:

Пример 1: Обмен долларов на гривну

Если вы решили обменять 1000 долларов США по курсу 41,20 грн за доллар, то сумма в гривнах составит: 1000 USD×41,20 грн/доллар=41200 грн

Если вы хотите продать эти доллары, то при курсе продажи 41,70 грн, вы получите: 1000 USD×41,70 грн/доллар=41700 грн

Пример 2: Обмен евро на гривну

Если вы хотите обменять 1000 евро по курсу покупки 47,90 грн за евро, то сумма в гривнах составит: 1000 EUR×47,90 грн/евро=47900 грн

Продав евро по курсу 48,57 грн, вы получите: 1000 EUR×48,57 грн/евро=48570 грн

Межбанк и его влияние на курс

Межбанк — это рынок, на котором банки обменяют валюту между собой. Он влияет на курсы валют в банках и обменниках. На межбанке на 12 августа 2025 года курс доллара США составил:

Покупка : 41,3650 грн

: 41,3650 грн Продажа: 41,3950 грн

Межбанк может влиять на курс валют в зависимости от спроса и предложения. Например, если в стране увеличивается спрос на валюту, курс на межбанке может вырасти, что приведет к повышению курса в банках и обменных пунктах.

