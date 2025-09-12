Финансовая неделя в Украине подходит к концу с умеренной стабильностью на валютном рынке. В этой статье от DNEWS рассмотрим, какие курсы валют действуют на сегодня — 12 сентября 2025 года, сравним их с показателями предыдущих дней, разберём динамику и различия между курсами в банках и обменных пунктах, а также сделаем обзор по основным валютам: доллару, евро, злотому, фунту и франку.

Средний курс валют в банках Украины: без резких скачков

На начало пятницы большинство украинских банков установили усреднённые курсы покупки и продажи иностранных валют. Значительных колебаний не зафиксировано, а изменения в пределах копеек указывают на завершение недели в спокойном ключе.

Курс доллара США в банках

Покупка: 41,10 грн

41,10 грн Продажа: 41,56 грн

41,56 грн Курс НБУ: 41,31 грн

Доллар сохраняет умеренную стабильность без резких скачков. Разница между курсами покупки и продажи остаётся в пределах нормы.

Евро, злотый, фунт и франк: стабильность сохраняется

EUR: покупка — 48,10 грн, продажа — 48,83 грн

покупка — 48,10 грн, продажа — 48,83 грн PLN: покупка — 11,05 грн, продажа — 11,70 грн

покупка — 11,05 грн, продажа — 11,70 грн GBP: покупка — 55,30 грн, продажа — 56,50 грн

покупка — 55,30 грн, продажа — 56,50 грн CHF: покупка — 51,40 грн, продажа — 52,50 грн

Эти показатели служат ориентиром для банковских учреждений, но фактические значения могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного банка.

Курсы наличной валюты: стабильность перед выходными

Наличный курс валют остаётся без изменений по сравнению с предыдущими днями. Колебания минимальны, что создаёт предсказуемую обстановку на рынке.

Средние значения в обменных пунктах

Валюта Покупка Продажа USD 41,25 41,32 EUR 48,44 48,62 PLN 11,30 11,40 GBP 55,31 55,80 CHF 51,50 51,90

Что означает стабильный наличный курс

Устойчивый наличный курс указывает на низкий спрос и отсутствие дефицита валюты. Внутренний рынок остаётся спокойным, а спред между покупкой и продажей по доллару составляет всего 7 копеек.

Динамика курсов за неделю: без критических отклонений

Сравнение текущих показателей с курсами 5 сентября показывает плавное снижение курса доллара и евро. Это характерно для стабильного валютного периода.

Показатели изменения курса доллара

05.09.2025: 41,25 грн

41,25 грн 12.09.2025: 41,10 грн

Разница в 15 копеек говорит о незначительном укреплении гривны.

Евро также немного снизился

05.09.2025: 48,65 грн

48,65 грн 12.09.2025: 48,10 грн

Падение курса евро составляет 55 копеек за неделю. Это снижение не критично, но требует наблюдения.

Банковские курсы: разброс и лучшие предложения

Анализ предложений от украинских банков показывает заметный разброс курсов. Некоторые банки предлагают выгодные условия как для покупки, так и для продажи.

Банки с самым выгодным курсом покупки

Сенс Банк: 41,25 грн

41,25 грн ПУМБ: 41,20 грн

41,20 грн Агропросперис Банк: 41,20 грн

Банки с лучшим курсом продажи

ПУМБ: 41,80 грн

41,80 грн Сенс Банк: 41,70 грн

41,70 грн Юнекс Банк: 41,63 грн

Также стоит учитывать комиссии и способы оплаты — курсы для расчётов картой могут отличаться от кассовых.

Курс НБУ: официальный ориентир на 12 сентября

Национальный банк Украины опубликовал следующие значения курсов валют:

Курсы от НБУ на 12.09.2025

USD: 41,3127 грн

41,3127 грн EUR: 48,2739 грн

48,2739 грн PLN: 11,3145 грн

11,3145 грн GBP: 55,8176 грн

55,8176 грн CHF: 51,6732 грн

Где используется курс НБУ

Официальные значения НБУ применяются при расчётах с государственными учреждениями и в бухгалтерии. Банки также ориентируются на эти курсы при формировании своих тарифов.

Прогноз и ожидания на следующую неделю

Финансовые аналитики отмечают, что курс гривны удерживается в стабильных пределах. Это позволяет надеяться на умеренные колебания в ближайшие дни.

Факторы, влияющие на валютный рынок

Стабильные мировые цены на нефть и газ

Отсутствие изменений в монетарной политике

Поступления валютной выручки от экспорта

Что может изменить курс

Любые внешнеполитические события, изменение объёма международной поддержки или спроса на валюту внутри страны могут вызвать колебания.

Региональные курсы валют: Киев, Львов, Харьков и другие

Курсы валют в обменниках по городам Украины также не показывают значительных различий. Разница чаще всего не превышает 2–3 копеек.

Средние курсы по городам

Киев: 41,25 / 41,32

41,25 / 41,32 Харьков: 41,24 / 41,31

41,24 / 41,31 Львов: 41,23 / 41,33

41,23 / 41,33 Одесса: 41,25 / 41,32

41,25 / 41,32 Днепр: 41,24 / 41,30

41,24 / 41,30 Запорожье: 41,25 / 41,31

Почему курсы немного отличаются

Региональные различия вызваны разной конкуренцией между обменными пунктами, а также логистическими и операционными издержками.

Конвертация валют: пример расчёта

Многие клиенты интересуются, сколько гривен можно получить при обмене валюты по текущему курсу.

Пример обмена 100 долларов

100 × 41,025 грн = 4 102,50 грн

Это среднее значение, актуальное при покупке по банковскому курсу.

Онлайн-конвертеры и уточнение курсов

Перед обменом валюты рекомендуется:

Проверить курс в личном кабинете банка

Уточнить наличие комиссии

Сравнить онлайн- и офлайн-курсы

Советы от экспертов: как выгодно обменять валюту

Даже при стабильном курсе есть смысл выбрать наиболее выгодные условия для обмена.

Рекомендации перед операцией

Всегда уточняйте конечную сумму, особенно при конвертации по карте

Избегайте неофициальных обменных пунктов

Используйте банковские приложения — они часто предлагают лучший курс

Когда лучше покупать валюту

Если вы не планируете срочные операции, разумно дождаться начала новой недели, чтобы оценить возможные изменения на фоне международных новостей.

12 сентября 2025 года курс валют в Украине демонстрирует стабильность на фоне умеренной активности на рынке. Банки и обменные пункты предлагают близкие значения, а официальные курсы от НБУ поддерживают общий баланс. Завершение недели проходит без валютных потрясений, что создаёт уверенность на будущее.

