Сегодня, 25 августа 2025 года, курсы валют в Украине снова вызывают активный интерес у населения и бизнеса. Люди следят за колебаниями доллара и евро, ориентируются на курсы обменников, банков и НБУ, а также ищут оптимальные условия покупки и продажи. В этом материале от DNEWS собраны все актуальные данные: официальные, рыночные, банковские и наличные курсы. Разберём, где выгоднее обменять деньги, что происходит на межбанке и в каких банках лучшие условия на сегодня.

Средний курс валют в банках Украины

Чтобы лучше ориентироваться в ситуации, важно посмотреть на средние значения, по которым украинские банки сегодня покупают и продают основные иностранные валюты.

Средние курсы по основным валютам на 25 августа 2025 года

Доллар США (USD)

• Покупка — 41,0500 грн

• Продажа — 41,5900 грн

• Курс НБУ — 41,2839 грн

• Покупка — 47,9250 грн

• Продажа — 48,5450 грн

• Курс НБУ — 47,9100 грн

• Покупка — 11,0000 грн

• Продажа — 11,5750 грн

• Курс НБУ — 11,2389 грн

• Покупка — 55,0000 грн

• Продажа — 56,4500 грн

• Курс НБУ — 55,3824 грн

• Покупка — 50,5000 грн

• Продажа — 52,0000 грн

• Курс НБУ — 51,0687 грн

Наличные курсы в обменниках

Обменные пункты в разных городах страны предлагают курсы, отличающиеся от банковских. Они часто оперативнее реагируют на рыночные изменения.

Курс наличного доллара и евро

USD

• Покупка — 41,32 грн

• Продажа — 41,40 грн

• Покупка — 48,30 грн

• Продажа — 48,48 грн

Курс других наличных валют

PLN

• Покупка — 11,25 грн

• Продажа — 11,37 грн

• Покупка — 55,27 грн

• Продажа — 55,99 грн

• Покупка — 51,20 грн

• Продажа — 51,80 грн

Курс НБУ на 25 августа 2025 года

Национальный банк Украины публикует официальный курс ежедневно, он служит ориентиром для бухгалтерского и налогового учёта.

Официальные значения от НБУ

USD — 41,2839 грн (+0,07)

— 41,2839 грн (+0,07) EUR — 47,9100 грн (–0,07)

— 47,9100 грн (–0,07) PLN — 11,2389 грн (–0,05)

— 11,2389 грн (–0,05) GBP — 55,3824 грн (–0,08)

— 55,3824 грн (–0,08) CHF — 51,0687 грн (–0,03)

Обменный курс в украинских банках

Банковские курсы могут отличаться в кассе и при расчёте картой. Ниже представлены актуальные данные по состоянию на 07:00–07:03.

USD в банках

ПриватБанк : 40,95 / 41,55 (касса), 41,05 / 41,67 (карта)

: 40,95 / 41,55 (касса), 41,05 / 41,67 (карта) Райффайзен : 41,22 / 41,52 (касса), 40,81 / 41,93 (карта)

: 41,22 / 41,52 (касса), 40,81 / 41,93 (карта) ПУМБ : 41,10 / 41,70 (касса), 41,20 / 41,50 (карта)

: 41,10 / 41,70 (касса), 41,20 / 41,50 (карта) Сенс Банк: 41,20 / 41,65 (касса), 41,10 / 42,05 (карта)

Другие банки

Укрсиббанк : 41,00 / 41,55

: 41,00 / 41,55 Таскомбанк : 41,00 / 41,80 (касса), 41,12 / 41,61 (карта)

: 41,00 / 41,80 (касса), 41,12 / 41,61 (карта) А‑Банк : 41,00 / 41,80 (касса), 41,00 / 41,49 (карта)

: 41,00 / 41,80 (касса), 41,00 / 41,49 (карта) Прокредит : 41,00 / 41,58

: 41,00 / 41,58 Альянс Банк : 41,20 / 41,50

: 41,20 / 41,50 Правекс : 41,20 / 41,45

: 41,20 / 41,45 Пиреус : 41,15 / 41,50

: 41,15 / 41,50 Коминбанк : 41,07 / 41,45

: 41,07 / 41,45 Юнекс Банк : 40,90 / 41,57

: 40,90 / 41,57 Агропросперис: 41,18 / 41,55

Межбанк и тенденции курса

На межбанковском рынке курс может меняться быстрее — это оптовые сделки между банками, которые отражают общие тренды.

Курс на межбанке

USD : покупка — 41,35 грн, продажа — 41,38 грн

: покупка — 41,35 грн, продажа — 41,38 грн EUR: покупка — 48,4580 грн, продажа — 48,4725 грн

Конвертер валют и расчёт по среднему курсу

Онлайн‑сервисы показывают, что по среднему банковскому курсу:

Калькуляция

100 долларов = 4105 грн

100 евро = 4830 грн

Что влияет на курсы валют сегодня

Среди факторов — глобальные рынки, монетарная политика США и ЕС, макроэкономическая ситуация, торговый баланс и спрос внутри страны.

Экспертные оценки

Аналитики прогнозируют, что курс доллара будет держаться в диапазоне 41,4–41,8 грн до конца недели, без резких колебаний, если не будет геополитических новостей.

Как выгодно обменять валюту 25 августа

В зависимости от ситуации лучше выбирать:

Обменники — для быстрой наличной продажи

— для быстрой наличной продажи Банки — если нужен перевод или покупка с карты

— если нужен перевод или покупка с карты Онлайн‑курсы — для мониторинга и выбора лучшего варианта

Где лучший курс сегодня

В целом:

Покупать выгоднее через карту ПУМБа или кассу Райффайзена

Продавать — в обменниках, особенно доллар и злотый

Следите за курсом НБУ, чтобы понимать тренд и не терять в расчётах

