Сегодняшний курс валют в Украине: сравнение наличных, банковских и официальных курсов доллара, евро, злотого, фунта и франка.
Какой курс валют сегодня 25 августа 2025 в банках и обменниках Украины

Сегодня, 25 августа 2025 года, курсы валют в Украине снова вызывают активный интерес у населения и бизнеса. Люди следят за колебаниями доллара и евро, ориентируются на курсы обменников, банков и НБУ, а также ищут оптимальные условия покупки и продажи. В этом материале от DNEWS собраны все актуальные данные: официальные, рыночные, банковские и наличные курсы. Разберём, где выгоднее обменять деньги, что происходит на межбанке и в каких банках лучшие условия на сегодня.

Средний курс валют в банках Украины

Чтобы лучше ориентироваться в ситуации, важно посмотреть на средние значения, по которым украинские банки сегодня покупают и продают основные иностранные валюты.

Средние курсы по основным валютам на 25 августа 2025 года

  • Доллар США (USD)
    • Покупка — 41,0500 грн
    • Продажа — 41,5900 грн
    • Курс НБУ — 41,2839 грн
  • Евро (EUR)
    • Покупка — 47,9250 грн
    • Продажа — 48,5450 грн
    • Курс НБУ — 47,9100 грн
  • Польский злотый (PLN)
    • Покупка — 11,0000 грн
    • Продажа — 11,5750 грн
    • Курс НБУ — 11,2389 грн
  • Фунт стерлингов (GBP)
    • Покупка — 55,0000 грн
    • Продажа — 56,4500 грн
    • Курс НБУ — 55,3824 грн
  • Швейцарский франк (CHF)
    • Покупка — 50,5000 грн
    • Продажа — 52,0000 грн
    • Курс НБУ — 51,0687 грн

Наличные курсы в обменниках

Обменные пункты в разных городах страны предлагают курсы, отличающиеся от банковских. Они часто оперативнее реагируют на рыночные изменения.

Курс наличного доллара и евро

  • USD
    • Покупка — 41,32 грн
    • Продажа — 41,40 грн
  • EUR
    • Покупка — 48,30 грн
    • Продажа — 48,48 грн

Курс других наличных валют

  • PLN
    • Покупка — 11,25 грн
    • Продажа — 11,37 грн
  • GBP
    • Покупка — 55,27 грн
    • Продажа — 55,99 грн
  • CHF
    • Покупка — 51,20 грн
    • Продажа — 51,80 грн

Курс НБУ на 25 августа 2025 года

Национальный банк Украины публикует официальный курс ежедневно, он служит ориентиром для бухгалтерского и налогового учёта.

Официальные значения от НБУ

  • USD — 41,2839 грн (+0,07)
  • EUR — 47,9100 грн (–0,07)
  • PLN — 11,2389 грн (–0,05)
  • GBP — 55,3824 грн (–0,08)
  • CHF — 51,0687 грн (–0,03)

Обменный курс в украинских банках

Банковские курсы могут отличаться в кассе и при расчёте картой. Ниже представлены актуальные данные по состоянию на 07:00–07:03.

USD в банках

  • ПриватБанк: 40,95 / 41,55 (касса), 41,05 / 41,67 (карта)
  • Райффайзен: 41,22 / 41,52 (касса), 40,81 / 41,93 (карта)
  • ПУМБ: 41,10 / 41,70 (касса), 41,20 / 41,50 (карта)
  • Сенс Банк: 41,20 / 41,65 (касса), 41,10 / 42,05 (карта)

Другие банки

  • Укрсиббанк: 41,00 / 41,55
  • Таскомбанк: 41,00 / 41,80 (касса), 41,12 / 41,61 (карта)
  • А‑Банк: 41,00 / 41,80 (касса), 41,00 / 41,49 (карта)
  • Прокредит: 41,00 / 41,58
  • Альянс Банк: 41,20 / 41,50
  • Правекс: 41,20 / 41,45
  • Пиреус: 41,15 / 41,50
  • Коминбанк: 41,07 / 41,45
  • Юнекс Банк: 40,90 / 41,57
  • Агропросперис: 41,18 / 41,55

Межбанк и тенденции курса

На межбанковском рынке курс может меняться быстрее — это оптовые сделки между банками, которые отражают общие тренды.

Курс на межбанке

  • USD: покупка — 41,35 грн, продажа — 41,38 грн
  • EUR: покупка — 48,4580 грн, продажа — 48,4725 грн

Конвертер валют и расчёт по среднему курсу

Онлайн‑сервисы показывают, что по среднему банковскому курсу:

Калькуляция

  • 100 долларов = 4105 грн
  • 100 евро = 4830 грн

Что влияет на курсы валют сегодня

Среди факторов — глобальные рынки, монетарная политика США и ЕС, макроэкономическая ситуация, торговый баланс и спрос внутри страны.

Экспертные оценки

Аналитики прогнозируют, что курс доллара будет держаться в диапазоне 41,4–41,8 грн до конца недели, без резких колебаний, если не будет геополитических новостей.

Как выгодно обменять валюту 25 августа

В зависимости от ситуации лучше выбирать:

  • Обменники — для быстрой наличной продажи
  • Банки — если нужен перевод или покупка с карты
  • Онлайн‑курсы — для мониторинга и выбора лучшего варианта

Где лучший курс сегодня

В целом:

  • Покупать выгоднее через карту ПУМБа или кассу Райффайзена
  • Продавать — в обменниках, особенно доллар и злотый
  • Следите за курсом НБУ, чтобы понимать тренд и не терять в расчётах

Ранее мы писали о том, почему не меняют доллары старого образца: что нужно знать.

