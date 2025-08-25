Сегодня, 25 августа 2025 года, курсы валют в Украине снова вызывают активный интерес у населения и бизнеса. Люди следят за колебаниями доллара и евро, ориентируются на курсы обменников, банков и НБУ, а также ищут оптимальные условия покупки и продажи. В этом материале от DNEWS собраны все актуальные данные: официальные, рыночные, банковские и наличные курсы. Разберём, где выгоднее обменять деньги, что происходит на межбанке и в каких банках лучшие условия на сегодня.
Средний курс валют в банках Украины
Чтобы лучше ориентироваться в ситуации, важно посмотреть на средние значения, по которым украинские банки сегодня покупают и продают основные иностранные валюты.
Средние курсы по основным валютам на 25 августа 2025 года
- Доллар США (USD)
• Покупка — 41,0500 грн
• Продажа — 41,5900 грн
• Курс НБУ — 41,2839 грн
- Евро (EUR)
• Покупка — 47,9250 грн
• Продажа — 48,5450 грн
• Курс НБУ — 47,9100 грн
- Польский злотый (PLN)
• Покупка — 11,0000 грн
• Продажа — 11,5750 грн
• Курс НБУ — 11,2389 грн
- Фунт стерлингов (GBP)
• Покупка — 55,0000 грн
• Продажа — 56,4500 грн
• Курс НБУ — 55,3824 грн
- Швейцарский франк (CHF)
• Покупка — 50,5000 грн
• Продажа — 52,0000 грн
• Курс НБУ — 51,0687 грн
Наличные курсы в обменниках
Обменные пункты в разных городах страны предлагают курсы, отличающиеся от банковских. Они часто оперативнее реагируют на рыночные изменения.
Курс наличного доллара и евро
- USD
• Покупка — 41,32 грн
• Продажа — 41,40 грн
- EUR
• Покупка — 48,30 грн
• Продажа — 48,48 грн
Курс других наличных валют
- PLN
• Покупка — 11,25 грн
• Продажа — 11,37 грн
- GBP
• Покупка — 55,27 грн
• Продажа — 55,99 грн
- CHF
• Покупка — 51,20 грн
• Продажа — 51,80 грн
Курс НБУ на 25 августа 2025 года
Национальный банк Украины публикует официальный курс ежедневно, он служит ориентиром для бухгалтерского и налогового учёта.
Официальные значения от НБУ
- USD — 41,2839 грн (+0,07)
- EUR — 47,9100 грн (–0,07)
- PLN — 11,2389 грн (–0,05)
- GBP — 55,3824 грн (–0,08)
- CHF — 51,0687 грн (–0,03)
Обменный курс в украинских банках
Банковские курсы могут отличаться в кассе и при расчёте картой. Ниже представлены актуальные данные по состоянию на 07:00–07:03.
USD в банках
- ПриватБанк: 40,95 / 41,55 (касса), 41,05 / 41,67 (карта)
- Райффайзен: 41,22 / 41,52 (касса), 40,81 / 41,93 (карта)
- ПУМБ: 41,10 / 41,70 (касса), 41,20 / 41,50 (карта)
- Сенс Банк: 41,20 / 41,65 (касса), 41,10 / 42,05 (карта)
Другие банки
- Укрсиббанк: 41,00 / 41,55
- Таскомбанк: 41,00 / 41,80 (касса), 41,12 / 41,61 (карта)
- А‑Банк: 41,00 / 41,80 (касса), 41,00 / 41,49 (карта)
- Прокредит: 41,00 / 41,58
- Альянс Банк: 41,20 / 41,50
- Правекс: 41,20 / 41,45
- Пиреус: 41,15 / 41,50
- Коминбанк: 41,07 / 41,45
- Юнекс Банк: 40,90 / 41,57
- Агропросперис: 41,18 / 41,55
Межбанк и тенденции курса
На межбанковском рынке курс может меняться быстрее — это оптовые сделки между банками, которые отражают общие тренды.
Курс на межбанке
- USD: покупка — 41,35 грн, продажа — 41,38 грн
- EUR: покупка — 48,4580 грн, продажа — 48,4725 грн
Конвертер валют и расчёт по среднему курсу
Онлайн‑сервисы показывают, что по среднему банковскому курсу:
Калькуляция
- 100 долларов = 4105 грн
- 100 евро = 4830 грн
Что влияет на курсы валют сегодня
Среди факторов — глобальные рынки, монетарная политика США и ЕС, макроэкономическая ситуация, торговый баланс и спрос внутри страны.
Экспертные оценки
Аналитики прогнозируют, что курс доллара будет держаться в диапазоне 41,4–41,8 грн до конца недели, без резких колебаний, если не будет геополитических новостей.
Как выгодно обменять валюту 25 августа
В зависимости от ситуации лучше выбирать:
- Обменники — для быстрой наличной продажи
- Банки — если нужен перевод или покупка с карты
- Онлайн‑курсы — для мониторинга и выбора лучшего варианта
Где лучший курс сегодня
В целом:
- Покупать выгоднее через карту ПУМБа или кассу Райффайзена
- Продавать — в обменниках, особенно доллар и злотый
- Следите за курсом НБУ, чтобы понимать тренд и не терять в расчётах
