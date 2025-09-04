На валютном рынке Украины продолжается стабильность, но с лёгкими колебаниями в пределах среднего диапазона. В этом материале от DNEWS вы найдете актуальный курс валют на 4 сентября 2025 года — официальные данные НБУ, динамику межбанка, курс в популярных банках и обменниках страны. Информация будет полезна всем, кто планирует поездки, валютные операции или просто следит за экономической ситуацией.

Средний курс валют в банках Украины 4 сентября

На сегодня украинские банки установили стабильные значения покупки и продажи основных валют. Средний курс демонстрирует небольшие изменения по сравнению с предыдущими днями, отражая осторожность рынка.

Курс доллара США

Средний курс:

Покупка: 41,10 грн

41,10 грн Продажа: 41,65 грн

41,65 грн Официальный курс НБУ: 41,3719 грн

Курс евро

Средний курс:

Покупка: 47,95 грн

47,95 грн Продажа: 48,52 грн

48,52 грн Официальный курс НБУ: 48,2024 грн

Динамика по другим валютам на 4 сентября

Переход к другим валютам также не принёс резких колебаний. Курс остался в рамках допустимого коридора, без давления на рынок.

Польский злотый, фунт и франк

Средний курс:

PLN покупка: 11,03 грн

11,03 грн PLN продажа: 11,68 грн

11,68 грн Курс НБУ: 11,3354 грн

11,3354 грн GBP покупка: 55,00 грн

55,00 грн GBP продажа: 56,50 грн

56,50 грн Курс НБУ: 55,4818 грн

55,4818 грн CHF покупка: 51,10 грн

51,10 грн CHF продажа: 51,95 грн

51,95 грн Курс НБУ: 51,4256 грн

Что показывает наличный рынок

Наличный рынок остаётся спокойным. Разница между покупкой и продажей валют в обменниках минимальна.

Наличный курс валют в обменных пунктах:

Валюта Покупка Продажа USD 41,27 41,35 EUR 48,20 48,35 PLN 11,21 11,31 GBP 55,10 55,60 CHF 51,26 51,77

Актуальные курсы в украинских банках

Каждый банк предлагает собственный курс в зависимости от политики и источников закупки валюты. Разница между кассой и оплатой картой также может быть значительной.

Курс доллара в банках Украины

ПУМБ: 41,20 / 41,80

41,20 / 41,80 Сенс Банк: 41,25 / 41,65

41,25 / 41,65 Коминбанк: 41,12 / 41,43

41,12 / 41,43 Райффайзен Банк: 41,24 / 41,52

41,24 / 41,52 Приватбанк: 40,95 / 41,55

40,95 / 41,55 monobank (по карте): 41,15 / 41,65

41,15 / 41,65 Таскомбанк (карта): 41,16 / 41,71

41,16 / 41,71 Правекс Банк: 41,15 / 41,50

41,15 / 41,50 Юнекс Банк: 40,90 / 41,61

40,90 / 41,61 Альянс Банк: 41,20 / 41,50

Разница между курсом в кассе и при оплате картой

Некоторые банки предлагают более выгодные условия при оплате картой. Важно уточнять детали заранее:

В Сенс Банке курс по карте: 41,15 / 42,00

курс по карте: 41,15 / 42,00 В ПУМБ — 41,30 / 41,60

— 41,30 / 41,60 В Коминбанке — 41,27 / 41,49

— 41,27 / 41,49 В Правекс Банке — 41,15 / 41,55

Межбанк: курс доллара и евро 3 сентября

Межбанк отражает ожидания и настроения крупных игроков. 3 сентября 2025 года торги завершились со снижением.

Данные межбанка на закрытие торгов:

Валюта Покупка Продажа USD 41,3500 41,3800 EUR 48,1727 48,1911

Обе валюты снизились на 0,07–0,09 грн. Это обусловлено снижением спроса со стороны импортёров и относительной стабильностью на внешних рынках.

Причины стабильности курса

Прогнозируемые действия НБУ

Стабильные золотовалютные резервы

Отсутствие резких внешних факторов

Умеренный спрос на валюту

Что влияет на курс валют сегодня

Валюта в Украине сегодня отражает глобальные и внутренние тенденции. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, ситуация остаётся стабильной.

Факторы, влияющие на курс

Денежно-кредитная политика НБУ

Поступления от экспорта

Динамика международных рынков

Настроения инвесторов

Инфляционные ожидания

Экспертные прогнозы

Экономисты ожидают сохранения текущего диапазона курса доллара — 41,20–41,70 грн. Евро будет колебаться в пределах 48,00–48,60 грн. Возможны точечные всплески на фоне международных новостей, но резких изменений не предвидится.

Как выгодно обменять валюту

Перед обменом валюты необходимо учесть несколько рекомендаций. Это поможет избежать лишних потерь и получить лучший курс.

Советы по обмену:

Сравните курс в разных банках и обменниках

Уточняйте комиссии при безналичной оплате

Следите за обновлениями на сайтах банков

Используйте проверенные обменные пункты

Обмен проводите в первой половине дня

Быстрый валютный расчёт

Для ориентировочного пересчёта вы можете использовать онлайн-конвертеры. На основании среднего курса:

100 USD ≈ 4110 грн

100 EUR ≈ 4820 грн

100 GBP ≈ 5550 грн

Фактическая сумма зависит от банка и комиссий при оплате.

Курс стабилен, рынок уравновешен

4 сентября 2025 года курс валют в Украине остаётся в пределах нормы. Банки и обменники демонстрируют минимальные отклонения. Это создаёт комфортные условия для физических лиц и бизнеса. Главное — быть внимательным к условиям и источникам обмена.

