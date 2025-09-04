Четверг, 4 сентября, 2025
23.7 C
Киев
type here...
Курс валют в Украине 4 сентября остаётся стабильным: доллар 41,65 грн, евро 48,52 грн, наличный курс почти не отличается от банковского.
Курс валют в Украине 4 сентября остаётся стабильным: доллар 41,65 грн, евро 48,52 грн, наличный курс почти не отличается от банковского.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Какой курс валют сегодня 4 сентября 2025 года в банках и обменниках Украины

На валютном рынке Украины продолжается стабильность, но с лёгкими колебаниями в пределах среднего диапазона. В этом материале от DNEWS вы найдете актуальный курс валют на 4 сентября 2025 года — официальные данные НБУ, динамику межбанка, курс в популярных банках и обменниках страны. Информация будет полезна всем, кто планирует поездки, валютные операции или просто следит за экономической ситуацией.

Средний курс валют в банках Украины 4 сентября

На сегодня украинские банки установили стабильные значения покупки и продажи основных валют. Средний курс демонстрирует небольшие изменения по сравнению с предыдущими днями, отражая осторожность рынка.

Курс доллара США

Средний курс:

  • Покупка: 41,10 грн
  • Продажа: 41,65 грн
  • Официальный курс НБУ: 41,3719 грн

Курс евро

Средний курс:

  • Покупка: 47,95 грн
  • Продажа: 48,52 грн
  • Официальный курс НБУ: 48,2024 грн

Динамика по другим валютам на 4 сентября

Переход к другим валютам также не принёс резких колебаний. Курс остался в рамках допустимого коридора, без давления на рынок.

Польский злотый, фунт и франк

Средний курс:

  • PLN покупка: 11,03 грн
  • PLN продажа: 11,68 грн
  • Курс НБУ: 11,3354 грн
  • GBP покупка: 55,00 грн
  • GBP продажа: 56,50 грн
  • Курс НБУ: 55,4818 грн
  • CHF покупка: 51,10 грн
  • CHF продажа: 51,95 грн
  • Курс НБУ: 51,4256 грн

Что показывает наличный рынок

Наличный рынок остаётся спокойным. Разница между покупкой и продажей валют в обменниках минимальна.

Наличный курс валют в обменных пунктах:

ВалютаПокупкаПродажа
USD41,2741,35
EUR48,2048,35
PLN11,2111,31
GBP55,1055,60
CHF51,2651,77

Актуальные курсы в украинских банках

Каждый банк предлагает собственный курс в зависимости от политики и источников закупки валюты. Разница между кассой и оплатой картой также может быть значительной.

Курс доллара в банках Украины

  • ПУМБ: 41,20 / 41,80
  • Сенс Банк: 41,25 / 41,65
  • Коминбанк: 41,12 / 41,43
  • Райффайзен Банк: 41,24 / 41,52
  • Приватбанк: 40,95 / 41,55
  • monobank (по карте): 41,15 / 41,65
  • Таскомбанк (карта): 41,16 / 41,71
  • Правекс Банк: 41,15 / 41,50
  • Юнекс Банк: 40,90 / 41,61
  • Альянс Банк: 41,20 / 41,50

Разница между курсом в кассе и при оплате картой

Некоторые банки предлагают более выгодные условия при оплате картой. Важно уточнять детали заранее:

  • В Сенс Банке курс по карте: 41,15 / 42,00
  • В ПУМБ — 41,30 / 41,60
  • В Коминбанке — 41,27 / 41,49
  • В Правекс Банке — 41,15 / 41,55

Межбанк: курс доллара и евро 3 сентября

Межбанк отражает ожидания и настроения крупных игроков. 3 сентября 2025 года торги завершились со снижением.

Данные межбанка на закрытие торгов:

ВалютаПокупкаПродажа
USD41,350041,3800
EUR48,172748,1911

Обе валюты снизились на 0,07–0,09 грн. Это обусловлено снижением спроса со стороны импортёров и относительной стабильностью на внешних рынках.

Причины стабильности курса

  • Прогнозируемые действия НБУ
  • Стабильные золотовалютные резервы
  • Отсутствие резких внешних факторов
  • Умеренный спрос на валюту

Что влияет на курс валют сегодня

Валюта в Украине сегодня отражает глобальные и внутренние тенденции. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, ситуация остаётся стабильной.

Факторы, влияющие на курс

  • Денежно-кредитная политика НБУ
  • Поступления от экспорта
  • Динамика международных рынков
  • Настроения инвесторов
  • Инфляционные ожидания

Экспертные прогнозы

Экономисты ожидают сохранения текущего диапазона курса доллара — 41,20–41,70 грн. Евро будет колебаться в пределах 48,00–48,60 грн. Возможны точечные всплески на фоне международных новостей, но резких изменений не предвидится.

Как выгодно обменять валюту

Перед обменом валюты необходимо учесть несколько рекомендаций. Это поможет избежать лишних потерь и получить лучший курс.

Советы по обмену:

  • Сравните курс в разных банках и обменниках
  • Уточняйте комиссии при безналичной оплате
  • Следите за обновлениями на сайтах банков
  • Используйте проверенные обменные пункты
  • Обмен проводите в первой половине дня

Быстрый валютный расчёт

Для ориентировочного пересчёта вы можете использовать онлайн-конвертеры. На основании среднего курса:

  • 100 USD ≈ 4110 грн
  • 100 EUR ≈ 4820 грн
  • 100 GBP ≈ 5550 грн

Фактическая сумма зависит от банка и комиссий при оплате.

Курс стабилен, рынок уравновешен

4 сентября 2025 года курс валют в Украине остаётся в пределах нормы. Банки и обменники демонстрируют минимальные отклонения. Это создаёт комфортные условия для физических лиц и бизнеса. Главное — быть внимательным к условиям и источникам обмена.

Ранее мы писали о том, что в Украине растёт число фальшивых долларов и евро: как распознать подделку.

Горячее за неделю

Статьи

Украинский производитель спецодежды Бреви

0
Качественная спецодежда — это не роскошь, а элемент обязательной защиты персонала на производстве.
Статьи

Лунный календарь маникюра на сентябрь 2025 года: самые благоприятные дни для похода в салон

0
Выбирайте лучшие дни для маникюра в сентябре 2025 по Лунному календарю, чтобы укрепить ногти и получить стойкое покрытие без раздражения.
Статьи

Стрижка 31 августа 2025 по лунному календарю: день, когда лучше воздержаться от ножниц

0
31 августа 2025 — день, когда стрижка по лунному календарю может навредить. Почему Луна в Стрельце и 8 лунный день не подходят для перемен?
Общество

Как поздравить с началом нового учебного года: поздравления с 1 сентября, SMS, стихи, проза и картинки к первому звонку

0
Поздравьте с 1 сентября теплыми словами, стихами и открытками — начните учебный год с вдохновения и радостного настроения у близких.
Экономика

Какой на сегодня 2 сентября 2025 года курс валют в банках и обменниках Украины

0
Актуальный курс валют на 2 сентября 2025: доллар — 41,28 грн, евро — 48,27 грн, злотый — 11,25 грн, фунт — 55,30 грн, франк — 51,30 грн.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Зеленский выразил соболезнования Португалии после трагедии с фуникулёром Glória в Лиссабоне

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Стрижка 31 августа 2025 по лунному календарю: день, когда лучше воздержаться от ножниц

0
31 августа 2025 — день, когда стрижка по лунному календарю может навредить. Почему Луна в Стрельце и 8 лунный день не подходят для перемен?

Денежная стрижка 3 сентября 2025 года: можно ли стричься и краситься в этот день

0
3 сентября — идеальный день для денежной стрижки и окрашивания. Луна в Козероге поддерживает успех и рост, особенно в финансовых вопросах.

Какой прогноз погоды на 30 августа 2025 года в Украине: температура, осадки, ветер

0
30 августа 2025 года в Украине будет ясно, температура от 17°C до 31°C, осадков не ожидается, ветер умеренный, UV-индекс 5.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.