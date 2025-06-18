На 18 июня 2025 года курс валют в Украине продолжает изменяться в зависимости от различных экономических факторов. Для людей, которые часто меняют валюту или делают международные переводы, важно следить за актуальными курсами. В этой статье DNEWS подробно разберет текущие курсы доллара, евро и злотого, а также обсудит возможные изменения в ближайшем будущем. Несмотря на небольшие колебания, ситуация на валютном рынке остается достаточно стабильной.

Текущие курсы валют в Украине

По состоянию на 18 июня 2025 года курсы основных валют в Украине таковы:

Курс доллара США

На данный момент доллар США в Украине имеет следующие параметры:

Покупка : 41,2250 UAH

: 41,2250 UAH Продажа : 41,8500 UAH

: 41,8500 UAH Курс НБУ: 41,5255 UAH

Доллар продолжает незначительно укрепляться. В последние дни его курс изменился в пределах нескольких копеек, что, впрочем, отражает текущие тенденции на рынке.

Курс евро

Курс евро на 18 июня 2025 года в Украине выглядит следующим образом:

Покупка : 47,6000 UAH

: 47,6000 UAH Продажа : 48,4000 UAH

: 48,4000 UAH Курс НБУ: 48,0159 UAH

Как и в случае с долларом, евро за последние недели показал небольшие колебания, однако их можно назвать минимальными. Это свидетельствует о стабильности евро на фоне экономических факторов.

Курс польского злотого

Что касается польского злотого, его курс остаётся стабильным:

Покупка : 10,8500 UAH

: 10,8500 UAH Продажа : 11,5500 UAH

: 11,5500 UAH Курс НБУ: 11,2264 UAH

Курс польского злотого на 18 июня 2025 года практически не изменился по сравнению с предыдущими днями. Это обусловлено стабильной экономической ситуацией в Польше и умеренными колебаниями на мировых рынках.

Динамика курсов валют за последние недели

Если анализировать динамику валют на протяжении последних нескольких недель, можно заметить, что изменения были довольно незначительными. Например, курс доллара и евро периодически корректировался, однако такие колебания не приводили к резким скачкам стоимости.

Курс доллара США: динамика за неделю

За последнюю неделю доллар в Украине подорожал на 0,10 грн. Такой рост вполне естественен для текущей ситуации на международных рынках. Впрочем, прогнозы не предполагают значительного роста доллара в ближайшее время.

Курс евро: динамика за месяц

С начала месяца курс евро слегка снизился, что связано с общими тенденциями в мировой экономике. Однако снижение было минимальным, что оставляет евро в стабильных пределах.

Курс польского злотого

Польский злотый показал незначительные колебания за месяц. Курс его остаётся довольно стабильным, что также подтверждает устойчивость польской экономики в период неопределённости на международных рынках.

Обменные курсы в обменных пунктах

Обменные курсы валют, представленные в обменниках Украины, несколько отличаются от тех, что предлагаются в банках. Это связано с включением комиссий, которые закладывают обменники для покрытия своих затрат.

Курс доллара в обменниках : 41,42 UAH (покупка) / 41,50 UAH (продажа)

: 41,42 UAH (покупка) / 41,50 UAH (продажа) Курс евро в обменниках : 48,00 UAH (покупка) / 48,26 UAH (продажа)

: 48,00 UAH (покупка) / 48,26 UAH (продажа) Курс польского злотого в обменниках: 11,15 UAH (покупка) / 11,28 UAH (продажа)

Разница между курсами покупки и продажи незначительна, однако стоит учитывать возможные комиссии и маржу обменников при обмене валюты.

Курс валют на межбанковском рынке

Межбанковский рынок также демонстрирует незначительные колебания в курсах валют. На 18 июня 2025 года курс доллара на межбанке составил 41,5650 UAH (покупка) и 41,5950 UAH (продажа), что подтверждает небольшое укрепление американской валюты.

Курс евро на межбанке

Курс евро на межбанке составил 47,8496 UAH (покупка) и 47,8758 UAH (продажа). Это также указывает на небольшие изменения, однако они не влияют на стабильность евро на рынке.

Курс польского злотого на межбанке

Курс польского злотого на межбанке также не претерпел значительных изменений, что подтверждает его стабильность. На 18 июня 2025 года его курс составлял 11,2264 UAH (покупка) и 11,5500 UAH (продажа).

Прогнозы на будущее

Прогнозы на ближайшее будущее предполагают сохранение текущих тенденций на валютном рынке. Эксперты прогнозируют, что доллар и евро останутся в пределах текущих значений. Курс польского злотого также будет оставаться стабильным, если не произойдут серьёзные изменения в экономической ситуации.

Следовательно, в ближайшие недели можно ожидать лишь небольшие колебания курсов, без значительных скачков. Важно следить за ситуацией на мировых рынках и внутренними экономическими процессами в Украине, которые могут повлиять на изменения валютных курсов.

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