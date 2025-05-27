Экономическая ситуация продолжает оставаться в центре внимания. Курс валют влияет не только на стоимость товаров и услуг, но и на повседневную жизнь — от планирования отпуска до бизнес-расчётов. Любое колебание курса доллара или евро отражается в ценниках магазинов и условиях контрактов. Поэтому важно следить за актуальными цифрами и понимать, где выгоднее обменивать валюту: в банках или обменных пунктах. Сегодня, 27 мая 2025 года, курс валют в Украине вновь вызывает интерес у тех, кто хочет не потерять деньги на лишних комиссиях. Подробности в статье DNEWS.

Средний курс валют в банках Украины на 27 мая

На фоне незначительных изменений на межбанке, курс валют в банках остаётся относительно стабильным. Доллар демонстрирует умеренную динамику, евро и польский злотый держатся в узком коридоре.

Средние значения по состоянию на утро:

Доллар США (USD): покупка — 41,20 грн, продажа — 41,77 грн

покупка — 41,20 грн, продажа — 41,77 грн Евро (EUR): покупка — 46,90 грн, продажа — 47,70 грн

покупка — 46,90 грн, продажа — 47,70 грн Польский злотый (PLN): покупка — 10,75 грн, продажа — 11,40 грн

покупка — 10,75 грн, продажа — 11,40 грн Фунт стерлингов (GBP): покупка — 55,40 грн, продажа — 56,50 грн

покупка — 55,40 грн, продажа — 56,50 грн Швейцарский франк (CHF): покупка — 50,00 грн, продажа — 51,00 грн

Официальный курс НБУ немного отличается от рыночного, что привычно для текущей валютной политики.

Обменные пункты и их предложения

Обменники в городах Украины также сохраняют стабильные показатели. Курс наличной валюты во многом зависит от региона и конкретного оператора, но в целом расхождение с банками невелико.

Перед тем как перейти к анализу, отметим: в обменных пунктах обычно можно найти немного более выгодные условия на покупку и продажу доллара и евро, особенно в крупных городах.

Доллар США в обменниках

Средний курс на сегодня:

Покупка: 41,40 грн

41,40 грн Продажа: 41,47 грн

Евро в обменниках

Покупка: 47,20 грн

47,20 грн Продажа: 47,36 грн

Польский злотый в обменниках

Покупка: 11,00 грн

11,00 грн Продажа: 11,13 грн

Фунт стерлингов и франк

GBP: покупка — 55,60 грн, продажа — 56,20 грн

покупка — 55,60 грн, продажа — 56,20 грн CHF: покупка — 50,30 грн, продажа — 50,80 грн

Эти данные подтверждаются мониторингом сервисов Minfin.com.ua и официальных сайтов обменных пунктов.

Сравнение курсов в популярных банках

Чтобы понять, где выгоднее обменять валюту, стоит рассмотреть предложения отдельных банков. Особенно важным становится это для тех, кто совершает операции через кассу или по карте.

Перед тем как углубиться в детали, отметим: цифровые банки и классические финучреждения могут предлагать разные условия в зависимости от метода оплаты и времени дня.

Банки с самыми выгодными курсами

ПриватБанк

Касса: 41,20 / 41,80 грн

Обновление: 06:21

Райффайзен Банк

Касса: 41,48 / 41,73 грн

Карта: 41,04 / 42,25 грн

ПУМБ

Касса: 41,30 / 41,90 грн

Карта: 41,40 / 41,70 грн

Сенс Банк

Касса: 41,40 / 41,90 грн

Карта: 41,20 / 42,05 грн

monobank

Касса отсутствует

По карте: 41,33 / 41,83 грн

Эти предложения обновлены утром и отражают реальную ситуацию в банках.

Как менялся курс за последнюю неделю

Важно понимать не только текущие цифры, но и то, как они изменялись за последние дни. Это помогает прогнозировать, стоит ли ждать улучшения или действовать сейчас.

Курс доллара

25 мая: продажа — 41,715 грн

продажа — 41,715 грн 27 мая: продажа — 41,765 грн

продажа — 41,765 грн Изменение: +0,05 грн

Курс евро

25 мая: продажа — 47,60 грн

продажа — 47,60 грн 27 мая: продажа — 47,70 грн

продажа — 47,70 грн Изменение: +0,10 грн

Колебания минимальны, но сохраняют тенденцию к плавному росту.

Данные межбанковского рынка

Межбанк по-прежнему остаётся ориентиром для формирования рыночного курса. По состоянию на вечер 26 мая торги завершились следующими показателями:

USD: покупка — 41,62 грн, продажа — 41,65 грн

покупка — 41,62 грн, продажа — 41,65 грн EUR: покупка — 47,38 грн, продажа — 47,40 грн

Это означает, что ожидать резких изменений в ближайшие сутки не стоит. Банки и обменники учитывают межбанк при формировании своих ценников.

Рекомендации для обмена валюты сегодня

Где выгоднее обменивать

Если вы планируете покупку валюты, лучший курс сегодня можно найти в обменниках, особенно для доллара — 41,47 грн против 41,77 грн в банках. Но стоит помнить и о надёжности: обменники не всегда дают чеки, и не все работают официально.

Для тех, кто хочет сэкономить на комиссии и не рисковать, разумным выбором будет использование карт — особенно в банках с хорошим онлайн-курсом.

Когда лучше обменивать

Поскольку курс остаётся относительно стабильным, больших скачков не ожидается. Однако в первой половине дня банки и обменники предлагают более стабильные курсы, тогда как ближе к вечеру возможны незначительные корректировки.

Влияние курса на повседневную жизнь

Даже незначительное изменение курса может повлиять на:

Цены на импортные товары

Оплату зарубежных сервисов (Netflix, Spotify и пр.)

Поездки и бронирование за границей

Комиссии при переводе средств за рубеж

Следовательно, следить за курсом полезно даже тем, кто не занимается валютными операциями регулярно.

Как быстро узнать актуальный курс

Для отслеживания курса валют на каждый день удобно использовать:

Официальный сайт НБУ

Платформу Minfin.com.ua

Приложения вашего банка

Сервисы сравнения курсов

Они дают данные в режиме онлайн и позволяют сравнить предложения сразу в нескольких банках и обменниках.

На 27 мая 2025 года курс валют в Украине остаётся спокойным и предсказуемым. Разница между курсами в банках и обменниках минимальна, что позволяет гибко выбирать подходящий вариант. Внимательный подход к выбору точки обмена и времени проведения операции поможет избежать ненужных потерь. Экономическая стабильность вкупе с умеренными колебаниями валют позволяет надеяться на предсказуемость в краткосрочной перспективе.

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