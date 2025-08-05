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Какие курсы валют в Украине на 5 августа 2025 года? Актуальные данные о курсах доллара, евро, фунта и других валют, а также советы по обмену.
Какие курсы валют в Украине на 5 августа 2025 года? Актуальные данные о курсах доллара, евро, фунта и других валют, а также советы по обмену.
Экономика
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Какой на сегодня 5 августа 2025 года курс валют в Украине

На 5 августа 2025 года валютный рынок в Украине демонстрирует определенные колебания и незначительные изменения в курсе валют по сравнению с предыдущими днями. В этой статье мы детально разберем текущие курсы валют, какие изменения произошли на межбанковском рынке и в обменных пунктах, а также дадим практические рекомендации по обмену валюты.

Важные изменения и тенденции на валютном рынке Украины 5 августа 2025 года

5 августа курс валют в Украине обновился, и мы видим небольшие колебания. Средний курс валют в банках и обменных пунктах отразил текущие изменения, с которым стоит ознакомиться тем, кто планирует проводить обмен валют.

Так, на 5 августа:

Доллар США (USD)

Средний курс покупки составил 41,45 UAH, а продажи — 41,99 UAH. Курс НБУ на данный момент равен 41,7901 UAH.

Евро (EUR)

Средний курс покупки — 47,95 UAH, продажи — 48,60 UAH. Курс НБУ на 5 августа — 48,347 UAH.

Польский злотый (PLN)

Курс покупки — 10,90 UAH, а продажи — 11,45 UAH. Курс НБУ — 11,3044 UAH.

Британский фунт (GBP)

Курс покупки — 55,00 UAH, продажи — 56,40 UAH. Курс НБУ — 55,5662 UAH.

Швейцарский франк (CHF)

Курс покупки — 51,10 UAH, продажи — 52,45 UAH. Курс НБУ — 51,7557 UAH.

Если вам нужно обменять валюту или перевести деньги, важно следить за колебаниями курса и выбирать оптимальные моменты для обмена.

Что влияет на курс валют в Украине

Курс валют в Украине зависит от множества факторов. Во-первых, на рынок влияют международные экономические и политические события, экономические показатели, решения центральных банков других стран. Важную роль также играет курс доллара на международных рынках и на межбанковском рынке Украины.

Кроме того, стоит учитывать, что каждый банк устанавливает собственные курсы валют, что может повлиять на условия обмена в зависимости от банка.

Средний курс валют по данным банков на 5 августа 2025 года

Рассмотрим курсы валют, которые предлагают крупнейшие банки Украины. По данным на 5 августа, у ряда банков фиксируются следующие курсы:

  • Приватбанк: Покупка доллара — 41,35 UAH, продажа — 41,95 UAH.
  • Райффайзен Банк: Покупка — 41,56 UAH, продажа — 41,86 UAH.
  • ПУМБ: Покупка — 41,50 UAH, продажа — 42,10 UAH.
  • Сенс Банк: Покупка — 41,55 UAH, продажа — 41,95 UAH.
  • Укрсиббанк: Покупка — 41,40 UAH, продажа — 41,99 UAH.
  • Таскомбанк: Покупка — 41,30 UAH, продажа — 42,05 UAH.

Как видно, покупка доллара варьируется от 41,30 UAH до 41,56 UAH, а продажа — от 41,86 UAH до 42,10 UAH.

Обмен валюты в обменных пунктах на 5 августа

Курсы обмена в обменных пунктах на 5 августа также демонстрируют незначительные изменения:

  • USD: Покупка — 41,50 UAH, продажа — 41,60 UAH.
  • EUR: Покупка — 48,13 UAH, продажа — 48,34 UAH.
  • PLN: Покупка — 11,20 UAH, продажа — 11,34 UAH.
  • GBP: Покупка — 55,00 UAH, продажа — 55,80 UAH.
  • CHF: Покупка — 51,60 UAH, продажа — 52,30 UAH.

Это важно учитывать, поскольку курсы в обменниках могут отличаться от банковских.

Тенденции на валютном рынке Украины

В последние дни курс доллара в Украине демонстрирует умеренные колебания. По состоянию на 5 августа 2025 года курс доллара в банках и обменных пунктах находится в пределах 41,45–41,99 UAH за доллар, что на 0,01–0,05 UAH меньше, чем в предыдущие дни.

Практические рекомендации для обмена валюты

Если вы планируете обменять валюту, стоит обратить внимание на следующие аспекты:

  1. Выбор банка или обменного пункта: Банки предлагают более стабильные курсы, но в обменных пунктах можно встретить более выгодные предложения.
  2. Контролируйте динамику курса: Следите за изменениями курсов валют, чтобы обменять валюту по более выгодному курсу.
  3. Минимизация комиссий: Обратите внимание на комиссии, которые могут взиматься при обмене валюты.

Взвешенно подходя к обмену валюты, вы сможете выбрать оптимальное время для сделок и сэкономить средства.

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