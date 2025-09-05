Пятница, 5 сентября, 2025
Курс валют на 5 сентября 2025 в Украине: доллар от 41,10 до 41,60 грн, евро — до 48,60 грн, злотый и фунт — стабильно, без резких колебаний.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Какой на сегодня 5 сентября 2025 года курс валют в Украине: актуальные данные по доллару, евро и другим валютам

Актуальный курс валют интересует многих украинцев, особенно в условиях экономической нестабильности и глобальных колебаний. В этом материале от DNEWS представлены свежие данные о курсах доллара, евро, злотого, фунта и франка по информации от банков, обменников и НБУ на 5 сентября 2025 года.

Общая ситуация на валютном рынке Украины

На фоне внешнеполитических рисков и внутренних финансовых вызовов курсы иностранных валют в Украине остаются в центре внимания бизнеса и населения. Средний курс доллара США в банках колеблется в пределах 41,10–41,60 грн, а евро — от 47,90 до 48,60 грн. Также стоит учитывать, что данные различаются в зависимости от источника: курс НБУ, обменные пункты и предложения банков могут иметь отличия.

Средний курс валют в украинских банках

Данные по курсам в банках актуальны на утро 5 сентября 2025 года и позволяют получить общую картину по основным валютам.

Доллар США (USD)

  • Покупка: 41,10 грн
  • Продажа: 41,60 грн
  • Курс НБУ: 41,3494 грн (незначительное снижение на 0,02 грн)

Евро (EUR)

  • Покупка: 47,90 грн
  • Продажа: 48,60 грн
  • Курс НБУ: 48,1348 грн (уменьшение на 0,07 грн)

Польский злотый (PLN)

  • Покупка: 11,025 грн
  • Продажа: 11,675 грн
  • Курс НБУ: 11,3249 грн (снижение на 0,01 грн)

Британский фунт стерлингов (GBP)

  • Покупка: 55,00 грн
  • Продажа: 56,40 грн
  • Курс НБУ: 55,5302 грн (рост на 0,05 грн)

Швейцарский франк (CHF)

  • Покупка: 51,00 грн
  • Продажа: 52,00 грн
  • Курс НБУ: 51,3275 грн (снижение на 0,10 грн)

Курсы валют в наличных обменниках

Переходя от банков к обменным пунктам, можно отметить более узкий диапазон цен, особенно на доллар и евро.

Доллар США

  • Покупка: 41,26 грн
  • Продажа: 41,32 грн

Евро

  • Покупка: 48,20 грн
  • Продажа: 48,35 грн

Злотый

  • Покупка: 11,22 грн
  • Продажа: 11,31 грн

Фунт стерлингов

  • Покупка: 55,20 грн
  • Продажа: 55,70 грн

Франк

  • Покупка: 51,30 грн
  • Продажа: 51,78 грн

Банковские курсы валют: сравнение предложений

В этом разделе представлены данные о курсах в популярных банках Украины. Курсы актуальны на 5 сентября, обновлены в промежутке между 06:27 и 06:42.

ПриватБанк

  • USD: 40,90 / 41,50
  • EUR: нет данных

Прокредит Банк

  • USD: 41,05 / 41,60
  • EUR: 41,05 / 41,60

Райффайзен Банк

  • USD: 41,17 / 41,49
  • EUR: 40,76 / 41,94

ПУМБ

  • USD: 41,10 / 41,70
  • EUR: 41,20 / 41,50

Кредитвест Банк

  • USD: 41,15 / 41,41
  • EUR: нет данных

Европромбанк

  • USD: 41,15 / 41,45
  • EUR: нет данных

Юнекс Банк

  • USD: 40,90 / 41,56
  • EUR: 41,70 / 41,70

Коминбанк

  • USD: 41,10 / 41,39
  • EUR: 41,15 / 41,39

Сенс Банк

  • USD: 41,15 / 41,60
  • EUR: 41,05 / 42,00

Альянс Банк

  • USD: 41,15 / 41,45
  • EUR: нет данных

Таскомбанк

  • USD: нет данных
  • EUR: 41,13 / 41,68

Агропросперис Банк

  • USD: 41,08 / 41,50
  • EUR: 41,35 / нет данных

Правэкс Банк

  • USD: 41,17 / 41,43
  • EUR: 41,10 / 41,40

Пиреус Банк

  • USD: 41,20 / 41,55
  • EUR: нет данных

Абанк

  • USD: нет данных
  • EUR: 41,10 / 41,64

Курс на межбанке: данные за 4 сентября

На межбанковском рынке наблюдалось легкое снижение по основным валютам.

Доллар США

  • Покупка: 41,30 грн
  • Продажа: 41,33 грн
  • Динамика: снижение на 0,05 грн

Евро

  • Покупка: 48,1268 грн
  • Продажа: 48,1453 грн
  • Динамика: снижение на 0,05 грн

Курсы по регионам: Киев, Львов, Одесса и другие

Обменные пункты в разных городах Украины предлагают незначительно отличающиеся курсы. На утро 5 сентября они были следующими:

Киев

  • USD: 41,26 / 41,32
  • EUR: 48,20 / 48,35

Львов

  • Курсы аналогичны среднему по Украине.

Днепр, Одесса, Харьков

  • Разброс составляет не более 0,05 грн по доллару и евро.

Динамика курса за последнюю неделю

С 29 августа по 5 сентября колебания были незначительными. Наиболее устойчивым остается курс по доллару, тогда как евро демонстрировал легкую волатильность. На злотый и франк также повлияли международные рынки, однако отклонения были в пределах 0,1 грн.

Что важно учитывать при обмене валют

Перед совершением операций с валютой желательно:

  • Сравнить курсы в нескольких банках и обменниках.
  • Уточнить возможные комиссии, особенно при обмене через терминалы и банковские карты.
  • Проверить актуальность курса в колл-центре или на официальном сайте банка.

Онлайн-конвертер валют

Для расчёта эквивалента по курсу:

100 USD = 4110 UAH (средний курс покупки/продажи на 5 сентября 2025 года)

Более точные значения можно получить в онлайн-конвертерах банков или на сайтах Minfin, НБУ.

Сегодняшний курс валют в Украине остаётся относительно стабильным. Незначительные колебания наблюдаются в пределах 0,05–0,1 грн. Для физических лиц наибольшую выгоду по-прежнему представляет сравнение курсов в разных банках и обменниках. Также стоит помнить о возможности скачков в связи с международной ситуацией и решениями НБУ.

