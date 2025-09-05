Актуальный курс валют интересует многих украинцев, особенно в условиях экономической нестабильности и глобальных колебаний. В этом материале от DNEWS представлены свежие данные о курсах доллара, евро, злотого, фунта и франка по информации от банков, обменников и НБУ на 5 сентября 2025 года.
Общая ситуация на валютном рынке Украины
На фоне внешнеполитических рисков и внутренних финансовых вызовов курсы иностранных валют в Украине остаются в центре внимания бизнеса и населения. Средний курс доллара США в банках колеблется в пределах 41,10–41,60 грн, а евро — от 47,90 до 48,60 грн. Также стоит учитывать, что данные различаются в зависимости от источника: курс НБУ, обменные пункты и предложения банков могут иметь отличия.
Средний курс валют в украинских банках
Данные по курсам в банках актуальны на утро 5 сентября 2025 года и позволяют получить общую картину по основным валютам.
Доллар США (USD)
- Покупка: 41,10 грн
- Продажа: 41,60 грн
- Курс НБУ: 41,3494 грн (незначительное снижение на 0,02 грн)
Евро (EUR)
- Покупка: 47,90 грн
- Продажа: 48,60 грн
- Курс НБУ: 48,1348 грн (уменьшение на 0,07 грн)
Польский злотый (PLN)
- Покупка: 11,025 грн
- Продажа: 11,675 грн
- Курс НБУ: 11,3249 грн (снижение на 0,01 грн)
Британский фунт стерлингов (GBP)
- Покупка: 55,00 грн
- Продажа: 56,40 грн
- Курс НБУ: 55,5302 грн (рост на 0,05 грн)
Швейцарский франк (CHF)
- Покупка: 51,00 грн
- Продажа: 52,00 грн
- Курс НБУ: 51,3275 грн (снижение на 0,10 грн)
Курсы валют в наличных обменниках
Переходя от банков к обменным пунктам, можно отметить более узкий диапазон цен, особенно на доллар и евро.
Доллар США
- Покупка: 41,26 грн
- Продажа: 41,32 грн
Евро
- Покупка: 48,20 грн
- Продажа: 48,35 грн
Злотый
- Покупка: 11,22 грн
- Продажа: 11,31 грн
Фунт стерлингов
- Покупка: 55,20 грн
- Продажа: 55,70 грн
Франк
- Покупка: 51,30 грн
- Продажа: 51,78 грн
Банковские курсы валют: сравнение предложений
В этом разделе представлены данные о курсах в популярных банках Украины. Курсы актуальны на 5 сентября, обновлены в промежутке между 06:27 и 06:42.
ПриватБанк
- USD: 40,90 / 41,50
- EUR: нет данных
Прокредит Банк
- USD: 41,05 / 41,60
- EUR: 41,05 / 41,60
Райффайзен Банк
- USD: 41,17 / 41,49
- EUR: 40,76 / 41,94
ПУМБ
- USD: 41,10 / 41,70
- EUR: 41,20 / 41,50
Кредитвест Банк
- USD: 41,15 / 41,41
- EUR: нет данных
Европромбанк
- USD: 41,15 / 41,45
- EUR: нет данных
Юнекс Банк
- USD: 40,90 / 41,56
- EUR: 41,70 / 41,70
Коминбанк
- USD: 41,10 / 41,39
- EUR: 41,15 / 41,39
Сенс Банк
- USD: 41,15 / 41,60
- EUR: 41,05 / 42,00
Альянс Банк
- USD: 41,15 / 41,45
- EUR: нет данных
Таскомбанк
- USD: нет данных
- EUR: 41,13 / 41,68
Агропросперис Банк
- USD: 41,08 / 41,50
- EUR: 41,35 / нет данных
Правэкс Банк
- USD: 41,17 / 41,43
- EUR: 41,10 / 41,40
Пиреус Банк
- USD: 41,20 / 41,55
- EUR: нет данных
Абанк
- USD: нет данных
- EUR: 41,10 / 41,64
Курс на межбанке: данные за 4 сентября
На межбанковском рынке наблюдалось легкое снижение по основным валютам.
Доллар США
- Покупка: 41,30 грн
- Продажа: 41,33 грн
- Динамика: снижение на 0,05 грн
Евро
- Покупка: 48,1268 грн
- Продажа: 48,1453 грн
- Динамика: снижение на 0,05 грн
Курсы по регионам: Киев, Львов, Одесса и другие
Обменные пункты в разных городах Украины предлагают незначительно отличающиеся курсы. На утро 5 сентября они были следующими:
Киев
- USD: 41,26 / 41,32
- EUR: 48,20 / 48,35
Львов
- Курсы аналогичны среднему по Украине.
Днепр, Одесса, Харьков
- Разброс составляет не более 0,05 грн по доллару и евро.
Динамика курса за последнюю неделю
С 29 августа по 5 сентября колебания были незначительными. Наиболее устойчивым остается курс по доллару, тогда как евро демонстрировал легкую волатильность. На злотый и франк также повлияли международные рынки, однако отклонения были в пределах 0,1 грн.
Что важно учитывать при обмене валют
Перед совершением операций с валютой желательно:
- Сравнить курсы в нескольких банках и обменниках.
- Уточнить возможные комиссии, особенно при обмене через терминалы и банковские карты.
- Проверить актуальность курса в колл-центре или на официальном сайте банка.
Онлайн-конвертер валют
Для расчёта эквивалента по курсу:
100 USD = 4110 UAH (средний курс покупки/продажи на 5 сентября 2025 года)
Более точные значения можно получить в онлайн-конвертерах банков или на сайтах Minfin, НБУ.
Сегодняшний курс валют в Украине остаётся относительно стабильным. Незначительные колебания наблюдаются в пределах 0,05–0,1 грн. Для физических лиц наибольшую выгоду по-прежнему представляет сравнение курсов в разных банках и обменниках. Также стоит помнить о возможности скачков в связи с международной ситуацией и решениями НБУ.
