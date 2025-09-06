Суббота, 6 сентября, 2025
Курс доллара на 6 сентября 2025 года: 41,10–41,55 грн. Где выгоднее менять валюту — в банках или обменниках, узнайте в нашем обзоре.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Какой на сегодня 6 сентября 2025 года курс в банках и обменниках Украины: где выгоднее менять

Курс валют в Украине стабильно остается одним из самых обсуждаемых финансовых показателей. Особенно актуальным он становится в начале месяца, когда многие планируют крупные траты, переводы или поездки за границу. В этом материале от DNEWS вы узнаете, каким был курс доллара, евро, злотого, фунта и швейцарского франка на 6 сентября 2025 года в банках и обменных пунктах Украины, а также где выгоднее всего проводить обмен.

Какие курсы установили банки на 6 сентября 2025 года

В начале рассмотрим официальные средние курсы покупки и продажи валют в украинских банках.

Средний курс доллара США в банках Украины

По состоянию на 6 сентября 2025 года доллар США показывал стабильность:

  • Покупка: 41,10 грн
  • Продажа: 41,55 грн
  • Курс НБУ: 41,35 грн

Разница между покупкой и продажей составляет 0,45 грн, что довольно типично для рынка в этот период. Курс НБУ остаётся в середине диапазона.

Средний курс евро в банках

Европейская валюта продолжает демонстрировать уверенную позицию:

  • Покупка: 48,00 грн
  • Продажа: 48,70 грн
  • Курс НБУ: 48,13 грн

Разброс между покупкой и продажей достигает 0,70 грн. Рост курса евро по сравнению с предыдущими днями минимален — всего 15 копеек.

Средний курс польского злотого

Польский злотый показывает лёгкую динамику в пределах 10 копеек:

  • Покупка: 10,95 грн
  • Продажа: 11,75 грн
  • Курс НБУ: 11,32 грн

Разница между покупкой и продажей более 0,80 грн, что делает обмен менее выгодным без мониторинга конкретных точек.

Средний курс британского фунта

Фунт стерлингов уверенно держится выше 55 грн:

  • Покупка: 55,00 грн
  • Продажа: 56,40 грн
  • Курс НБУ: 55,53 грн

Курс демонстрирует рост на 35 копеек по сравнению с предыдущим днём.

Средний курс швейцарского франка

Франк остаётся одним из самых стабильных:

  • Покупка: 51,00 грн
  • Продажа: 52,00 грн
  • Курс НБУ: 51,32 грн

Разница между покупкой и продажей — всего 1 грн.

Где выгоднее менять валюту: банки или обменники

Теперь сравним курсы банков с предложениями обменных пунктов. Это поможет определить, где сегодня выгоднее провести сделку.

Курс доллара в обменниках

  • Покупка: 41,23 грн
  • Продажа: 41,30 грн

Обменники предлагают лучший курс, чем большинство банков. Разница между покупкой и продажей — всего 7 копеек, что особенно выгодно при обмене крупных сумм.

Курс евро в обменниках

  • Покупка: 48,30 грн
  • Продажа: 48,53 грн

Разница между курсами минимальна — 23 копейки. Это делает обмен евро в обменниках более привлекательным вариантом, чем в большинстве банков.

Курс злотого в обменниках

  • Покупка: 11,25 грн
  • Продажа: 11,35 грн

Разница всего 10 копеек. Это выгодное предложение по сравнению с банковскими курсами.

Курс фунта в обменниках

  • Покупка: 55,25 грн
  • Продажа: 55,80 грн

Минимальный спред — 55 копеек. Обменники снова выигрывают по сравнению с банками.

Курс франка в обменниках

  • Покупка: 51,30 грн
  • Продажа: 51,87 грн

Разница — 57 копеек. Практически все обменники предлагают лучшие условия, чем банки.

Как изменились курсы по сравнению с началом недели

Анализ динамики за последнюю неделю показывает умеренные колебания:

  • Доллар США: с 30 августа по 6 сентября курс снизился на 5 копеек.
  • Евро: незначительно вырос на 15 копеек.
  • Злотый: потерял в цене 7 копеек при покупке и прибавил столько же при продаже.
  • Фунт: уверенный рост на 35 копеек.
  • Франк: подорожал на 10 копеек.

Такая ситуация может быть обусловлена глобальными экономическими факторами и локальными колебаниями предложения и спроса.

Какие банки сегодня предлагают лучшие условия

Сравнение условий по курсам из разных банков позволяет определить лидеров.

Наиболее выгодные курсы покупки

  • Доллар: ПриватБанк — 41,00 грн
  • Евро: Коминбанк — 48,10 грн
  • Злотый: Альянс Банк — 11,08 грн
  • Фунт: Коминбанк — 55,10 грн
  • Франк: Сенс Банк — 51,00 грн

Лучшие курсы продажи

  • Доллар: Коминбанк — 41,39 грн
  • Евро: Сенс Банк — 48,95 грн
  • Злотый: Кредитвест — 11,39 грн
  • Фунт: ПриватБанк — 56,40 грн
  • Франк: Сенс Банк — 52,00 грн

Однако перед обменом лучше уточнить информацию в отделении или на сайте банка, поскольку возможны дополнительные комиссии.

Особенности при оплате картой

Отдельно стоит рассмотреть курсы при оплате банковскими картами. В некоторых банках курс при оплате может быть более выгодным, чем при обмене в кассе. Например:

  • ПУМБ предлагает оплату по курсу 41,20 / 41,50
  • Сенс Банк — 41,05 / 41,95
  • monobank — 41,05 / 41,49

Эти предложения выгодны для безналичных расчётов и оплаты онлайн.

Конвертер валют: удобный инструмент для расчётов

Если вы хотите быстро оценить стоимость обмена, удобно использовать встроенный конвертер. Например:

  • 100 долларов по курсу 41,10 — это 4110 грн
  • 100 евро по курсу 48,00 — 4800 грн
  • 100 злотых по курсу 10,95 — 1095 грн

Конвертеры доступны на большинстве финансовых сайтов.

Где сегодня выгоднее менять валюту

На 6 сентября 2025 года наиболее выгодные предложения фиксируются в обменниках, особенно для доллара, евро и злотого. Однако если вам удобнее работать с банками — стоит рассматривать такие варианты, как Коминбанк, Сенс Банк и ПриватБанк. Покупка через карту также может быть рентабельной, особенно при регулярных расходах.

Перед обменом желательно проверить:

  • наличие комиссии;
  • актуальность курса на момент проведения операции;
  • способ оплаты — наличными или картой.

Для крупных сумм всегда рекомендуется сравнить минимум три источника: банк, обменник и курс по карте.

