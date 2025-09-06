Курс валют в Украине стабильно остается одним из самых обсуждаемых финансовых показателей. Особенно актуальным он становится в начале месяца, когда многие планируют крупные траты, переводы или поездки за границу. В этом материале от DNEWS вы узнаете, каким был курс доллара, евро, злотого, фунта и швейцарского франка на 6 сентября 2025 года в банках и обменных пунктах Украины, а также где выгоднее всего проводить обмен.
Какие курсы установили банки на 6 сентября 2025 года
В начале рассмотрим официальные средние курсы покупки и продажи валют в украинских банках.
Средний курс доллара США в банках Украины
По состоянию на 6 сентября 2025 года доллар США показывал стабильность:
- Покупка: 41,10 грн
- Продажа: 41,55 грн
- Курс НБУ: 41,35 грн
Разница между покупкой и продажей составляет 0,45 грн, что довольно типично для рынка в этот период. Курс НБУ остаётся в середине диапазона.
Средний курс евро в банках
Европейская валюта продолжает демонстрировать уверенную позицию:
- Покупка: 48,00 грн
- Продажа: 48,70 грн
- Курс НБУ: 48,13 грн
Разброс между покупкой и продажей достигает 0,70 грн. Рост курса евро по сравнению с предыдущими днями минимален — всего 15 копеек.
Средний курс польского злотого
Польский злотый показывает лёгкую динамику в пределах 10 копеек:
- Покупка: 10,95 грн
- Продажа: 11,75 грн
- Курс НБУ: 11,32 грн
Разница между покупкой и продажей более 0,80 грн, что делает обмен менее выгодным без мониторинга конкретных точек.
Средний курс британского фунта
Фунт стерлингов уверенно держится выше 55 грн:
- Покупка: 55,00 грн
- Продажа: 56,40 грн
- Курс НБУ: 55,53 грн
Курс демонстрирует рост на 35 копеек по сравнению с предыдущим днём.
Средний курс швейцарского франка
Франк остаётся одним из самых стабильных:
- Покупка: 51,00 грн
- Продажа: 52,00 грн
- Курс НБУ: 51,32 грн
Разница между покупкой и продажей — всего 1 грн.
Где выгоднее менять валюту: банки или обменники
Теперь сравним курсы банков с предложениями обменных пунктов. Это поможет определить, где сегодня выгоднее провести сделку.
Курс доллара в обменниках
- Покупка: 41,23 грн
- Продажа: 41,30 грн
Обменники предлагают лучший курс, чем большинство банков. Разница между покупкой и продажей — всего 7 копеек, что особенно выгодно при обмене крупных сумм.
Курс евро в обменниках
- Покупка: 48,30 грн
- Продажа: 48,53 грн
Разница между курсами минимальна — 23 копейки. Это делает обмен евро в обменниках более привлекательным вариантом, чем в большинстве банков.
Курс злотого в обменниках
- Покупка: 11,25 грн
- Продажа: 11,35 грн
Разница всего 10 копеек. Это выгодное предложение по сравнению с банковскими курсами.
Курс фунта в обменниках
- Покупка: 55,25 грн
- Продажа: 55,80 грн
Минимальный спред — 55 копеек. Обменники снова выигрывают по сравнению с банками.
Курс франка в обменниках
- Покупка: 51,30 грн
- Продажа: 51,87 грн
Разница — 57 копеек. Практически все обменники предлагают лучшие условия, чем банки.
Как изменились курсы по сравнению с началом недели
Анализ динамики за последнюю неделю показывает умеренные колебания:
- Доллар США: с 30 августа по 6 сентября курс снизился на 5 копеек.
- Евро: незначительно вырос на 15 копеек.
- Злотый: потерял в цене 7 копеек при покупке и прибавил столько же при продаже.
- Фунт: уверенный рост на 35 копеек.
- Франк: подорожал на 10 копеек.
Такая ситуация может быть обусловлена глобальными экономическими факторами и локальными колебаниями предложения и спроса.
Какие банки сегодня предлагают лучшие условия
Сравнение условий по курсам из разных банков позволяет определить лидеров.
Наиболее выгодные курсы покупки
- Доллар: ПриватБанк — 41,00 грн
- Евро: Коминбанк — 48,10 грн
- Злотый: Альянс Банк — 11,08 грн
- Фунт: Коминбанк — 55,10 грн
- Франк: Сенс Банк — 51,00 грн
Лучшие курсы продажи
- Доллар: Коминбанк — 41,39 грн
- Евро: Сенс Банк — 48,95 грн
- Злотый: Кредитвест — 11,39 грн
- Фунт: ПриватБанк — 56,40 грн
- Франк: Сенс Банк — 52,00 грн
Однако перед обменом лучше уточнить информацию в отделении или на сайте банка, поскольку возможны дополнительные комиссии.
Особенности при оплате картой
Отдельно стоит рассмотреть курсы при оплате банковскими картами. В некоторых банках курс при оплате может быть более выгодным, чем при обмене в кассе. Например:
- ПУМБ предлагает оплату по курсу 41,20 / 41,50
- Сенс Банк — 41,05 / 41,95
- monobank — 41,05 / 41,49
Эти предложения выгодны для безналичных расчётов и оплаты онлайн.
Конвертер валют: удобный инструмент для расчётов
Если вы хотите быстро оценить стоимость обмена, удобно использовать встроенный конвертер. Например:
- 100 долларов по курсу 41,10 — это 4110 грн
- 100 евро по курсу 48,00 — 4800 грн
- 100 злотых по курсу 10,95 — 1095 грн
Конвертеры доступны на большинстве финансовых сайтов.
Где сегодня выгоднее менять валюту
На 6 сентября 2025 года наиболее выгодные предложения фиксируются в обменниках, особенно для доллара, евро и злотого. Однако если вам удобнее работать с банками — стоит рассматривать такие варианты, как Коминбанк, Сенс Банк и ПриватБанк. Покупка через карту также может быть рентабельной, особенно при регулярных расходах.
Перед обменом желательно проверить:
- наличие комиссии;
- актуальность курса на момент проведения операции;
- способ оплаты — наличными или картой.
Для крупных сумм всегда рекомендуется сравнить минимум три источника: банк, обменник и курс по карте.
