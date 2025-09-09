Колебания валютного курса напрямую влияют на потребительские цены, инвестиционные решения и финансовую стабильность граждан. Именно поэтому ежедневное отслеживание изменений курсов становится важной привычкой для бизнеса и населения. Учитывая это, в этой статье от DNEWS приведены актуальные данные о курсе валют в Украине на 9 сентября 2025 года. Разберем динамику курса доллара, евро, польского злотого, фунта стерлингов и швейцарского франка, а также сравним курсы в банках, обменных пунктах и на межбанке.

Общее состояние валютного рынка на 9 сентября

Сегодня украинский валютный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. Доллар США слегка подешевел, тогда как евро и франк укрепились. Средние курсы остаются относительно стабильными, однако колебания на межбанке указывают на потенциальные изменения в ближайшие дни. На фоне экономических факторов, включая колебания мировых цен на энергоносители и внутреннюю инфляцию, обменные курсы остаются в центре внимания аналитиков.

Курс доллара: текущие показатели и тенденции

Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,2497 грн, что немного выше предыдущего показателя. Это свидетельствует о легком укреплении доллара, несмотря на незначительное снижение в банковском сегменте.

Средний курс в банках:

Покупка : 41,0000 грн

: 41,0000 грн Продажа : 41,4800 грн

: 41,4800 грн Изменение: -0.10 грн на покупке, -0.02 грн на продаже

Наличный курс:

Покупка : 41,15 грн

: 41,15 грн Продажа: 41,25 грн

Межбанк:

Покупка : 41,0300 грн

: 41,0300 грн Продажа : 41,0700 грн

: 41,0700 грн Изменение: -0.14 грн

Динамика доллара по сравнению с предыдущими днями:

Умеренное снижение курса в банках указывает на снижение спроса

Межбанк демонстрирует осторожную тенденцию к ослаблению

Банковские курсы (доллар, грн):

Приватбанк : 40,80 / 41,40

: 40,80 / 41,40 ПУМБ : 41,10 / 41,70

: 41,10 / 41,70 Райффайзен Банк : 40,93 / 41,32

: 40,93 / 41,32 Сенс Банк: 40,95 / 41,40

Курс евро: рост на фоне укрепления европейской экономики

Евро демонстрирует положительную динамику. Официальный курс от НБУ составляет 48,3818 грн, что на +0.22 грн больше по сравнению с предыдущим днём. Это укрепление отражает позитивные ожидания на европейских рынках.

Средний курс в банках:

Покупка : 48,1000 грн

: 48,1000 грн Продажа : 48,7450 грн

: 48,7450 грн Изменение: +0.05 / +0.04 грн

Наличный курс:

Покупка : 48,35 грн

: 48,35 грн Продажа: 48,55 грн

Межбанк:

Покупка : 48,2225 грн

: 48,2225 грн Продажа: 48,2613 грн

Анализ:

Евро продолжает устойчиво укрепляться

Банки корректируют курсы в зависимости от объемов наличности и спроса

Банковские курсы (евро, грн):

ПУМБ : 41,20 / 41,50

: 41,20 / 41,50 Райффайзен Банк : 40,52 / 41,72

: 40,52 / 41,72 Юнекс Банк : 41,55 / 41,55

: 41,55 / 41,55 Пиреус Банк: 41,58 / 40,94

Польский злотый: стабильность при умеренной активности

Польский злотый остаётся в стабильном диапазоне. Его курс в Украине колеблется в пределах от 11,05 до 11,70 грн в банках. НБУ установил официальный курс на уровне 11,3874 грн.

Средний курс в банках:

Покупка : 11,0500 грн

: 11,0500 грн Продажа : 11,7000 грн

: 11,7000 грн Изменение: +0.05 / -0.05 грн

Наличный курс:

Покупка : 11,25 грн

: 11,25 грн Продажа: 11,37 грн

Особенности:

Злотый чаще всего интересует тех, кто работает или учится в Польше

Повышенная стабильность привлекательна для краткосрочных обменных операций

Британский фунт стерлингов: ощутимое укрепление

Фунт показывает заметное укрепление по всем направлениям. Официальный курс вырос до 55,8212 грн.

Средний курс в банках:

Покупка : 55,0000 грн

: 55,0000 грн Продажа : 56,5000 грн

: 56,5000 грн Изменение: -0.10 / +0.30 грн

Наличный курс:

Покупка : 55,27 грн

: 55,27 грн Продажа: 55,80 грн

Комментарий аналитиков:

Рост курса отражает усиление фунта на международных рынках

В Украине спрос на фунт растёт преимущественно со стороны туристов и трейдеров

Швейцарский франк: на фоне уверенного укрепления

Франк укрепился значительно, что отражается как в официальном, так и в банковском курсе. Курс НБУ составляет 51,8408 грн, прирост +0.56 грн за сутки.

Средний курс в банках:

Покупка : 51,2500 грн

: 51,2500 грн Продажа : 52,2500 грн

: 52,2500 грн Изменение: +0.05 / +0.25 грн

Наличный курс:

Покупка : 51,40 грн

: 51,40 грн Продажа: 51,90 грн

Курсы валют в крупнейших банках Украины

Актуальные данные по курсам обмена в банках Украины (данные обновлены 9 сентября 2025 года в 06:41–06:42):

Банк USD (покупка / продажа) EUR Приватбанк 40,80 / 41,40 – ПУМБ 41,10 / 41,70 41,20 / 41,50 Райффайзен 40,93 / 41,32 40,52 / 41,72 Сенс Банк 40,95 / 41,40 40,85 / 41,80 Коминбанк 40,95 / 41,32 40,90 / 41,23 Правекс Банк 41,05 / 41,30 40,90 / 41,30

Пользователям рекомендуется предварительно уточнять условия в кассах и наличие валюты.

Динамика курса на межбанковском рынке

Торги на межбанке завершились 8 сентября и показали следующие значения:

Доллар : Покупка: 41,0300 грн (–0.14 грн) Продажа: 41,0700 грн (–0.14 грн)

: Евро : Покупка: 48,2225 грн (–0.14 грн) Продажа: 48,2613 грн (–0.14 грн)

:

Это говорит о краткосрочной коррекции на рынке и снижении спекулятивной активности.

Какой курс выгоднее: обменные пункты или банки

На 9 сентября средний курс в обменниках отличается минимально от банковских. Тем не менее:

Наличный курс доллара выгоднее в обменниках , где цена продажи ниже — 41,25 грн против 41,48 грн в банках.

, где цена продажи ниже — 41,25 грн против 41,48 грн в банках. Евро также выгоднее покупать в обменных пунктах — 48,55 грн против 48,7450 грн.

По злотому и франку существенной разницы не наблюдается.

Для операций до 1000 долларов/евро разница в курсе составляет 20–30 грн

Обменники могут предложить лучшее значение, но при условии надежности

Влияние курсов валют на экономику

Колебания курса оказывают влияние на:

Цены на импортные товары

Расчёт коммунальных тарифов (по топливу)

Динамику инфляции

Поведение экспортеров и импортеров

Поэтому ежедневно обновляемая информация по валютам становится ключевой для планирования расходов как у бизнеса, так и у частных лиц.

Рекомендации

Следите за межбанком — именно этот курс даёт представление о реальной ситуации Сравнивайте предложения банков и обменников Обменивайте валюту в первой половине дня — курсы тогда стабильнее Избегайте выходных и праздничных дней — спред увеличивается Уточняйте комиссии — особенно в банках при безналичной оплате

