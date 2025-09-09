Колебания валютного курса напрямую влияют на потребительские цены, инвестиционные решения и финансовую стабильность граждан. Именно поэтому ежедневное отслеживание изменений курсов становится важной привычкой для бизнеса и населения. Учитывая это, в этой статье от DNEWS приведены актуальные данные о курсе валют в Украине на 9 сентября 2025 года. Разберем динамику курса доллара, евро, польского злотого, фунта стерлингов и швейцарского франка, а также сравним курсы в банках, обменных пунктах и на межбанке.
Общее состояние валютного рынка на 9 сентября
Сегодня украинский валютный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. Доллар США слегка подешевел, тогда как евро и франк укрепились. Средние курсы остаются относительно стабильными, однако колебания на межбанке указывают на потенциальные изменения в ближайшие дни. На фоне экономических факторов, включая колебания мировых цен на энергоносители и внутреннюю инфляцию, обменные курсы остаются в центре внимания аналитиков.
Курс доллара: текущие показатели и тенденции
Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,2497 грн, что немного выше предыдущего показателя. Это свидетельствует о легком укреплении доллара, несмотря на незначительное снижение в банковском сегменте.
Средний курс в банках:
- Покупка: 41,0000 грн
- Продажа: 41,4800 грн
- Изменение: -0.10 грн на покупке, -0.02 грн на продаже
Наличный курс:
- Покупка: 41,15 грн
- Продажа: 41,25 грн
Межбанк:
- Покупка: 41,0300 грн
- Продажа: 41,0700 грн
- Изменение: -0.14 грн
Динамика доллара по сравнению с предыдущими днями:
- Умеренное снижение курса в банках указывает на снижение спроса
- Межбанк демонстрирует осторожную тенденцию к ослаблению
Банковские курсы (доллар, грн):
- Приватбанк: 40,80 / 41,40
- ПУМБ: 41,10 / 41,70
- Райффайзен Банк: 40,93 / 41,32
- Сенс Банк: 40,95 / 41,40
Курс евро: рост на фоне укрепления европейской экономики
Евро демонстрирует положительную динамику. Официальный курс от НБУ составляет 48,3818 грн, что на +0.22 грн больше по сравнению с предыдущим днём. Это укрепление отражает позитивные ожидания на европейских рынках.
Средний курс в банках:
- Покупка: 48,1000 грн
- Продажа: 48,7450 грн
- Изменение: +0.05 / +0.04 грн
Наличный курс:
- Покупка: 48,35 грн
- Продажа: 48,55 грн
Межбанк:
- Покупка: 48,2225 грн
- Продажа: 48,2613 грн
Анализ:
- Евро продолжает устойчиво укрепляться
- Банки корректируют курсы в зависимости от объемов наличности и спроса
Банковские курсы (евро, грн):
- ПУМБ: 41,20 / 41,50
- Райффайзен Банк: 40,52 / 41,72
- Юнекс Банк: 41,55 / 41,55
- Пиреус Банк: 41,58 / 40,94
Польский злотый: стабильность при умеренной активности
Польский злотый остаётся в стабильном диапазоне. Его курс в Украине колеблется в пределах от 11,05 до 11,70 грн в банках. НБУ установил официальный курс на уровне 11,3874 грн.
Средний курс в банках:
- Покупка: 11,0500 грн
- Продажа: 11,7000 грн
- Изменение: +0.05 / -0.05 грн
Наличный курс:
- Покупка: 11,25 грн
- Продажа: 11,37 грн
Особенности:
- Злотый чаще всего интересует тех, кто работает или учится в Польше
- Повышенная стабильность привлекательна для краткосрочных обменных операций
Британский фунт стерлингов: ощутимое укрепление
Фунт показывает заметное укрепление по всем направлениям. Официальный курс вырос до 55,8212 грн.
Средний курс в банках:
- Покупка: 55,0000 грн
- Продажа: 56,5000 грн
- Изменение: -0.10 / +0.30 грн
Наличный курс:
- Покупка: 55,27 грн
- Продажа: 55,80 грн
Комментарий аналитиков:
- Рост курса отражает усиление фунта на международных рынках
- В Украине спрос на фунт растёт преимущественно со стороны туристов и трейдеров
Швейцарский франк: на фоне уверенного укрепления
Франк укрепился значительно, что отражается как в официальном, так и в банковском курсе. Курс НБУ составляет 51,8408 грн, прирост +0.56 грн за сутки.
Средний курс в банках:
- Покупка: 51,2500 грн
- Продажа: 52,2500 грн
- Изменение: +0.05 / +0.25 грн
Наличный курс:
- Покупка: 51,40 грн
- Продажа: 51,90 грн
Курсы валют в крупнейших банках Украины
Актуальные данные по курсам обмена в банках Украины (данные обновлены 9 сентября 2025 года в 06:41–06:42):
|Банк
|USD (покупка / продажа)
|EUR
|Приватбанк
|40,80 / 41,40
|–
|ПУМБ
|41,10 / 41,70
|41,20 / 41,50
|Райффайзен
|40,93 / 41,32
|40,52 / 41,72
|Сенс Банк
|40,95 / 41,40
|40,85 / 41,80
|Коминбанк
|40,95 / 41,32
|40,90 / 41,23
|Правекс Банк
|41,05 / 41,30
|40,90 / 41,30
Пользователям рекомендуется предварительно уточнять условия в кассах и наличие валюты.
Динамика курса на межбанковском рынке
Торги на межбанке завершились 8 сентября и показали следующие значения:
- Доллар:
- Покупка: 41,0300 грн (–0.14 грн)
- Продажа: 41,0700 грн (–0.14 грн)
- Евро:
- Покупка: 48,2225 грн (–0.14 грн)
- Продажа: 48,2613 грн (–0.14 грн)
Это говорит о краткосрочной коррекции на рынке и снижении спекулятивной активности.
Какой курс выгоднее: обменные пункты или банки
На 9 сентября средний курс в обменниках отличается минимально от банковских. Тем не менее:
- Наличный курс доллара выгоднее в обменниках, где цена продажи ниже — 41,25 грн против 41,48 грн в банках.
- Евро также выгоднее покупать в обменных пунктах — 48,55 грн против 48,7450 грн.
- По злотому и франку существенной разницы не наблюдается.
- Для операций до 1000 долларов/евро разница в курсе составляет 20–30 грн
- Обменники могут предложить лучшее значение, но при условии надежности
Влияние курсов валют на экономику
Колебания курса оказывают влияние на:
- Цены на импортные товары
- Расчёт коммунальных тарифов (по топливу)
- Динамику инфляции
- Поведение экспортеров и импортеров
Поэтому ежедневно обновляемая информация по валютам становится ключевой для планирования расходов как у бизнеса, так и у частных лиц.
Рекомендации
- Следите за межбанком — именно этот курс даёт представление о реальной ситуации
- Сравнивайте предложения банков и обменников
- Обменивайте валюту в первой половине дня — курсы тогда стабильнее
- Избегайте выходных и праздничных дней — спред увеличивается
- Уточняйте комиссии — особенно в банках при безналичной оплате
