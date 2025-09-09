Вторник, 9 сентября, 2025
Актуальный курс доллара на 9 сентября — 41,00 грн, евро — 48,10 грн, фунта — 55,00 грн. Франк и злотый также показали рост на фоне укрепления.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Какой на сегодня 9 сентября 2025 курс валют в Украине

Колебания валютного курса напрямую влияют на потребительские цены, инвестиционные решения и финансовую стабильность граждан. Именно поэтому ежедневное отслеживание изменений курсов становится важной привычкой для бизнеса и населения. Учитывая это, в этой статье от DNEWS приведены актуальные данные о курсе валют в Украине на 9 сентября 2025 года. Разберем динамику курса доллара, евро, польского злотого, фунта стерлингов и швейцарского франка, а также сравним курсы в банках, обменных пунктах и на межбанке.

Общее состояние валютного рынка на 9 сентября

Сегодня украинский валютный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. Доллар США слегка подешевел, тогда как евро и франк укрепились. Средние курсы остаются относительно стабильными, однако колебания на межбанке указывают на потенциальные изменения в ближайшие дни. На фоне экономических факторов, включая колебания мировых цен на энергоносители и внутреннюю инфляцию, обменные курсы остаются в центре внимания аналитиков.

Курс доллара: текущие показатели и тенденции

Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,2497 грн, что немного выше предыдущего показателя. Это свидетельствует о легком укреплении доллара, несмотря на незначительное снижение в банковском сегменте.

Средний курс в банках:

  • Покупка: 41,0000 грн
  • Продажа: 41,4800 грн
  • Изменение: -0.10 грн на покупке, -0.02 грн на продаже

Наличный курс:

  • Покупка: 41,15 грн
  • Продажа: 41,25 грн

Межбанк:

  • Покупка: 41,0300 грн
  • Продажа: 41,0700 грн
  • Изменение: -0.14 грн

Динамика доллара по сравнению с предыдущими днями:

  • Умеренное снижение курса в банках указывает на снижение спроса
  • Межбанк демонстрирует осторожную тенденцию к ослаблению

Банковские курсы (доллар, грн):

  • Приватбанк: 40,80 / 41,40
  • ПУМБ: 41,10 / 41,70
  • Райффайзен Банк: 40,93 / 41,32
  • Сенс Банк: 40,95 / 41,40

Курс евро: рост на фоне укрепления европейской экономики

Евро демонстрирует положительную динамику. Официальный курс от НБУ составляет 48,3818 грн, что на +0.22 грн больше по сравнению с предыдущим днём. Это укрепление отражает позитивные ожидания на европейских рынках.

Средний курс в банках:

  • Покупка: 48,1000 грн
  • Продажа: 48,7450 грн
  • Изменение: +0.05 / +0.04 грн

Наличный курс:

  • Покупка: 48,35 грн
  • Продажа: 48,55 грн

Межбанк:

  • Покупка: 48,2225 грн
  • Продажа: 48,2613 грн

Анализ:

  • Евро продолжает устойчиво укрепляться
  • Банки корректируют курсы в зависимости от объемов наличности и спроса

Банковские курсы (евро, грн):

  • ПУМБ: 41,20 / 41,50
  • Райффайзен Банк: 40,52 / 41,72
  • Юнекс Банк: 41,55 / 41,55
  • Пиреус Банк: 41,58 / 40,94

Польский злотый: стабильность при умеренной активности

Польский злотый остаётся в стабильном диапазоне. Его курс в Украине колеблется в пределах от 11,05 до 11,70 грн в банках. НБУ установил официальный курс на уровне 11,3874 грн.

Средний курс в банках:

  • Покупка: 11,0500 грн
  • Продажа: 11,7000 грн
  • Изменение: +0.05 / -0.05 грн

Наличный курс:

  • Покупка: 11,25 грн
  • Продажа: 11,37 грн

Особенности:

  • Злотый чаще всего интересует тех, кто работает или учится в Польше
  • Повышенная стабильность привлекательна для краткосрочных обменных операций

Британский фунт стерлингов: ощутимое укрепление

Фунт показывает заметное укрепление по всем направлениям. Официальный курс вырос до 55,8212 грн.

Средний курс в банках:

  • Покупка: 55,0000 грн
  • Продажа: 56,5000 грн
  • Изменение: -0.10 / +0.30 грн

Наличный курс:

  • Покупка: 55,27 грн
  • Продажа: 55,80 грн

Комментарий аналитиков:

  • Рост курса отражает усиление фунта на международных рынках
  • В Украине спрос на фунт растёт преимущественно со стороны туристов и трейдеров

Швейцарский франк: на фоне уверенного укрепления

Франк укрепился значительно, что отражается как в официальном, так и в банковском курсе. Курс НБУ составляет 51,8408 грн, прирост +0.56 грн за сутки.

Средний курс в банках:

  • Покупка: 51,2500 грн
  • Продажа: 52,2500 грн
  • Изменение: +0.05 / +0.25 грн

Наличный курс:

  • Покупка: 51,40 грн
  • Продажа: 51,90 грн

Курсы валют в крупнейших банках Украины

Актуальные данные по курсам обмена в банках Украины (данные обновлены 9 сентября 2025 года в 06:41–06:42):

БанкUSD (покупка / продажа)EUR
Приватбанк40,80 / 41,40
ПУМБ41,10 / 41,7041,20 / 41,50
Райффайзен40,93 / 41,3240,52 / 41,72
Сенс Банк40,95 / 41,4040,85 / 41,80
Коминбанк40,95 / 41,3240,90 / 41,23
Правекс Банк41,05 / 41,3040,90 / 41,30

Пользователям рекомендуется предварительно уточнять условия в кассах и наличие валюты.

Динамика курса на межбанковском рынке

Торги на межбанке завершились 8 сентября и показали следующие значения:

  • Доллар:
    • Покупка: 41,0300 грн (–0.14 грн)
    • Продажа: 41,0700 грн (–0.14 грн)
  • Евро:
    • Покупка: 48,2225 грн (–0.14 грн)
    • Продажа: 48,2613 грн (–0.14 грн)

Это говорит о краткосрочной коррекции на рынке и снижении спекулятивной активности.

Какой курс выгоднее: обменные пункты или банки

На 9 сентября средний курс в обменниках отличается минимально от банковских. Тем не менее:

  • Наличный курс доллара выгоднее в обменниках, где цена продажи ниже — 41,25 грн против 41,48 грн в банках.
  • Евро также выгоднее покупать в обменных пунктах — 48,55 грн против 48,7450 грн.
  • По злотому и франку существенной разницы не наблюдается.
  • Для операций до 1000 долларов/евро разница в курсе составляет 20–30 грн
  • Обменники могут предложить лучшее значение, но при условии надежности

Влияние курсов валют на экономику

Колебания курса оказывают влияние на:

  • Цены на импортные товары
  • Расчёт коммунальных тарифов (по топливу)
  • Динамику инфляции
  • Поведение экспортеров и импортеров

Поэтому ежедневно обновляемая информация по валютам становится ключевой для планирования расходов как у бизнеса, так и у частных лиц.

Рекомендации

  1. Следите за межбанком — именно этот курс даёт представление о реальной ситуации
  2. Сравнивайте предложения банков и обменников
  3. Обменивайте валюту в первой половине дня — курсы тогда стабильнее
  4. Избегайте выходных и праздничных дней — спред увеличивается
  5. Уточняйте комиссии — особенно в банках при безналичной оплате

