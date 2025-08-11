Курс валют на 11 августа 2025 года остаётся важной темой для всех, кто планирует обменивать валюту в банках и обменниках. Ситуация на валютном рынке Украины продолжает изменяться, и важно быть в курсе актуальных значений курсов доллара, евро, фунта и других валют. В этом материале от DNEWS мы детально разберём текущие курсы и дадим рекомендации, как выбрать лучший курс для обмена валюты на сегодняшний день.

На сегодняшний день курс валют в Украине демонстрирует небольшие колебания. Эти изменения могут повлиять на решения тех, кто планирует обменять деньги, будь то в банке или обменнике. Рассмотрим актуальные курсы и динамику на 11 августа 2025 года в Украине.

Курс валют в Украине на 11 августа 2025 года

Средний курс валют в банках и обменниках немного отличается. Важно помнить, что каждый банк и обменник могут предлагать свои курсы валют, поэтому всегда стоит сравнивать и выбирать наиболее выгодный вариант.

Курс доллара США

На 11 августа 2025 года курс доллара США составляет:

Покупка в банках : 41,20 грн

: 41,20 грн Продажа в банках : 41,70 грн

: 41,70 грн Средний курс в обменниках: покупка 41,42 грн, продажа 41,50 грн.

Как видно, курс доллара в обменниках немного ниже, чем в банках, что может быть полезно для тех, кто ищет наилучший вариант для обмена.

Курс евро

Для евро курс на 11 августа 2025 года:

Покупка в банках : 48,05 грн

: 48,05 грн Продажа в банках : 48,65 грн

: 48,65 грн Средний курс в обменниках: покупка 48,33 грн, продажа 48,52 грн.

Курс евро в обменниках также несколько ниже, чем в банках, что может повлиять на выбор места для обмена.

Курс польского злотого

Курс польского злотого на 11 августа:

Покупка в банках : 10,95 грн

: 10,95 грн Продажа в банках : 11,48 грн

: 11,48 грн Средний курс в обменниках: покупка 11,27 грн, продажа 11,38 грн.

Для тех, кто планирует обмен злотых, курс остаётся стабильным и на несколько копеек выше в банках.

Курс британского фунта

Для фунта стерлингов:

Покупка в банках : 55,00 грн

: 55,00 грн Продажа в банках : 56,40 грн

: 56,40 грн Средний курс в обменниках: покупка 55,30 грн, продажа 55,80 грн.

Фунт стерлингов, несмотря на небольшие колебания, остаётся в пределах стабильности, и различия в курсе между банками и обменниками минимальны.

Курс валют в разных банках Украины

В каждом банке курс валют может отличаться, что важно учитывать при выборе места для обмена. Рассмотрим курсы валют в некоторых крупных банках Украины:

Приватбанк : покупка 41,05 грн / продажа 41,65 грн

: покупка 41,05 грн / продажа 41,65 грн Райффайзен Банк : покупка 41,31 грн / продажа 41,60 грн

: покупка 41,31 грн / продажа 41,60 грн ПУМБ : покупка 41,20 грн / продажа 41,80 грн

: покупка 41,20 грн / продажа 41,80 грн Сенс Банк : покупка 41,35 грн / продажа 41,75 грн

: покупка 41,35 грн / продажа 41,75 грн Укрсиббанк : покупка 41,15 грн / продажа 41,75 грн

: покупка 41,15 грн / продажа 41,75 грн Таскомбанк: покупка 41,20 грн / продажа 41,70 грн

Как видите, курс доллара в разных банках может отличаться на несколько копеек, и важно выбирать банк, который предлагает наиболее выгодные условия.

Межбанк и влияние на курс валют

Межбанк играет важную роль в формировании курса валют в Украине. На 11 августа 2025 года торги на межбанковском рынке показывают следующие значения:

Покупка доллара : 41,4550 грн

: 41,4550 грн Продажа доллара : 41,4850 грн

: 41,4850 грн Покупка евро : 48,2702 грн

: 48,2702 грн Продажа евро: 48,2926 грн

Курс на межбанке может немного отличаться от того, который предлагают банки и обменники. Это важно учитывать, особенно при крупных суммах обмена.

Конвертация валют в банках и обменниках

Конвертация валют в банках и обменниках может различаться. Некоторые банки взимают дополнительные комиссии за конвертацию, что влияет на конечный курс. Также стоит помнить, что в обменниках курс может быть более выгодным, но могут быть дополнительные комиссии или условия.

Для того чтобы получить максимально выгодный курс, всегда рекомендуется проверять несколько источников и учитывать все комиссии. На сегодняшний день в Украине существуют как государственные банки, так и частные финансовые учреждения, которые предлагают различные условия для обмена валют.

Где выгоднее обменивать валюту на 11 августа 2025 года

Банки : курс валют в банках немного выше, но безопасность и надежность банковских услуг остаются преимуществом.

: курс валют в банках немного выше, но безопасность и надежность банковских услуг остаются преимуществом. Обменники: в обменных пунктах курс валют часто ниже, что делает их выгодными для обмена в течение дня.

Однако стоит помнить, что обмен валюты в обменниках может сопровождаться дополнительными комиссиями, поэтому всегда следует уточнять все условия обмена.

Рекомендации для обмена валюты

Сравнивайте курсы в разных банках и обменниках перед обменом. Учитывайте комиссии при конвертации, особенно в обменниках. Следите за динамикой курса: курс валют может изменяться в течение дня. Планируйте обмен заранее для получения наиболее выгодных условий.

