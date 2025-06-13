Ситуация на валютном рынке всегда вызывает интерес, особенно для тех, кто планирует обмен валюты или переводы из-за границы. Особенно актуальным этот вопрос становится в условиях нестабильной экономической ситуации и колебаний валютных курсов. Прогнозирование курса валют и отслеживание его динамики помогает не только планировать обменные операции, но и принимать более обоснованные финансовые решения.

Сегодняшний курс валют в Украине может сильно отличаться в зависимости от места обмена. Это связано с различиями в курсах, предложенных коммерческими банками, обменными пунктами и межбанковскими торговыми операциями. В условиях, когда курсы валют ежедневно колеблются, важно ориентироваться на актуальные данные и учитывать возможные изменения. Обмен валюты в банках может отличаться от того, что предлагают обменники, а информация о курсе может варьироваться в зависимости от города и времени суток. В статье DNEWS подробно рассмотрит текущие курсы валют и дадим рекомендации по обмену.

Курс валют в банках Украины на 13 июня 2025

На сегодняшний день курс валют в банках Украины выглядит следующим образом:

USD (Доллар США)

Покупка : 41,1750 UAH

: 41,1750 UAH Продажа : 41,7500 UAH

: 41,7500 UAH Курс НБУ: 41,4880 UAH

EUR (Евро)

Покупка : 47,4200 UAH

: 47,4200 UAH Продажа : 48,2000 UAH

: 48,2000 UAH Курс НБУ: 48,0825 UAH

PLN (Польский злотый)

Покупка : 10,8000 UAH

: 10,8000 UAH Продажа : 11,4500 UAH

: 11,4500 UAH Курс НБУ: 11,2690 UAH

GBP (Фунт стерлингов)

Покупка : 55,5000 UAH

: 55,5000 UAH Продажа : 57,0000 UAH

: 57,0000 UAH Курс НБУ: 56,3822 UAH

CHF (Швейцарский франк)

Покупка : 50,0000 UAH

: 50,0000 UAH Продажа : 51,0000 UAH

: 51,0000 UAH Курс НБУ: 51,0559 UAH

Средний курс в обменных пунктах

Как и в банках, обменные пункты показывают различные значения курсов валют, однако они часто предлагают более выгодные условия для обмена. На 13 июня 2025 года курсы валют в обменниках следующие:

USD (Доллар США)

Покупка : 41,35 UAH

: 41,35 UAH Продажа: 41,43 UAH

EUR (Евро)

Покупка : 47,90 UAH

: 47,90 UAH Продажа: 48,25 UAH

PLN (Польский злотый)

Покупка : 11,10 UAH

: 11,10 UAH Продажа: 11,25 UAH

GBP (Фунт стерлингов)

Покупка : 55,90 UAH

: 55,90 UAH Продажа: 56,50 UAH

CHF (Швейцарский франк)

Покупка : 50,65 UAH

: 50,65 UAH Продажа: 51,30 UAH

Динамика курса валют на межбанке

Обменный курс на межбанковском рынке также может отличаться от того, что предлагают банки и обменники. На 13 июня 2025 года наблюдается следующая ситуация:

USD (Доллар США)

Покупка : 41,3600 UAH

: 41,3600 UAH Продажа: 41,4200 UAH

EUR (Евро)

Покупка : 47,9072 UAH

: 47,9072 UAH Продажа: 47,9643 UAH

Рекомендации по обмену валют

Для того чтобы обменять валюту по наиболее выгодному курсу, важно отслеживать не только курсы в банках, но и предложения обменников. Часто обменные пункты предлагают лучший курс, но стоит учитывать, что комиссии могут варьироваться. Также нужно быть внимательным к изменению курсов в разных регионах, так как в крупных городах курс может быть немного выше. Кроме того, важно учитывать время суток: к примеру, курс может изменяться в зависимости от ликвидности валюты в тот или иной момент времени.

Советы по обмену валют:

Используйте онлайн-конвертеры для сравнения курсов.

Обращайте внимание на скрытые комиссии при обмене в обменниках.

Проконсультируйтесь с банком или обменным пунктом по точному курсу для карт.

Сравнивайте курсы на разных сайтах и в банках перед проведением обмена.

На 13 июня 2025 года курс валют в Украине показывает стабильные изменения по сравнению с предыдущими днями. Для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс, важно сравнивать данные разных источников, а также учитывать возможные комиссии. Будьте внимательны и принимайте взвешенные финансовые решения.

Ранее мы писали о том, что доллар скоро может подорожать: прогноз курса валют на июнь 2025.