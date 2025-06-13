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Узнайте, какой курс валют в Украине на 13 июня 2025 года в банках и обменниках. Полные данные по доллару, евро, фунту и швейцарскому франку.
Узнайте, какой курс валют в Украине на 13 июня 2025 года в банках и обменниках. Полные данные по доллару, евро, фунту и швейцарскому франку.
Экономика
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Какой сегодня 13 июня 2025 курс валют в банках и обменниках Украины

Ситуация на валютном рынке всегда вызывает интерес, особенно для тех, кто планирует обмен валюты или переводы из-за границы. Особенно актуальным этот вопрос становится в условиях нестабильной экономической ситуации и колебаний валютных курсов. Прогнозирование курса валют и отслеживание его динамики помогает не только планировать обменные операции, но и принимать более обоснованные финансовые решения.

Сегодняшний курс валют в Украине может сильно отличаться в зависимости от места обмена. Это связано с различиями в курсах, предложенных коммерческими банками, обменными пунктами и межбанковскими торговыми операциями. В условиях, когда курсы валют ежедневно колеблются, важно ориентироваться на актуальные данные и учитывать возможные изменения. Обмен валюты в банках может отличаться от того, что предлагают обменники, а информация о курсе может варьироваться в зависимости от города и времени суток. В статье DNEWS подробно рассмотрит текущие курсы валют и дадим рекомендации по обмену.

Курс валют в банках Украины на 13 июня 2025

На сегодняшний день курс валют в банках Украины выглядит следующим образом:

USD (Доллар США)

  • Покупка: 41,1750 UAH
  • Продажа: 41,7500 UAH
  • Курс НБУ: 41,4880 UAH

EUR (Евро)

  • Покупка: 47,4200 UAH
  • Продажа: 48,2000 UAH
  • Курс НБУ: 48,0825 UAH

PLN (Польский злотый)

  • Покупка: 10,8000 UAH
  • Продажа: 11,4500 UAH
  • Курс НБУ: 11,2690 UAH

GBP (Фунт стерлингов)

  • Покупка: 55,5000 UAH
  • Продажа: 57,0000 UAH
  • Курс НБУ: 56,3822 UAH

CHF (Швейцарский франк)

  • Покупка: 50,0000 UAH
  • Продажа: 51,0000 UAH
  • Курс НБУ: 51,0559 UAH

Средний курс в обменных пунктах

Как и в банках, обменные пункты показывают различные значения курсов валют, однако они часто предлагают более выгодные условия для обмена. На 13 июня 2025 года курсы валют в обменниках следующие:

USD (Доллар США)

  • Покупка: 41,35 UAH
  • Продажа: 41,43 UAH

EUR (Евро)

  • Покупка: 47,90 UAH
  • Продажа: 48,25 UAH

PLN (Польский злотый)

  • Покупка: 11,10 UAH
  • Продажа: 11,25 UAH

GBP (Фунт стерлингов)

  • Покупка: 55,90 UAH
  • Продажа: 56,50 UAH

CHF (Швейцарский франк)

  • Покупка: 50,65 UAH
  • Продажа: 51,30 UAH

Динамика курса валют на межбанке

Обменный курс на межбанковском рынке также может отличаться от того, что предлагают банки и обменники. На 13 июня 2025 года наблюдается следующая ситуация:

USD (Доллар США)

  • Покупка: 41,3600 UAH
  • Продажа: 41,4200 UAH

EUR (Евро)

  • Покупка: 47,9072 UAH
  • Продажа: 47,9643 UAH

Рекомендации по обмену валют

Для того чтобы обменять валюту по наиболее выгодному курсу, важно отслеживать не только курсы в банках, но и предложения обменников. Часто обменные пункты предлагают лучший курс, но стоит учитывать, что комиссии могут варьироваться. Также нужно быть внимательным к изменению курсов в разных регионах, так как в крупных городах курс может быть немного выше. Кроме того, важно учитывать время суток: к примеру, курс может изменяться в зависимости от ликвидности валюты в тот или иной момент времени.

Советы по обмену валют:

  • Используйте онлайн-конвертеры для сравнения курсов.
  • Обращайте внимание на скрытые комиссии при обмене в обменниках.
  • Проконсультируйтесь с банком или обменным пунктом по точному курсу для карт.
  • Сравнивайте курсы на разных сайтах и в банках перед проведением обмена.

На 13 июня 2025 года курс валют в Украине показывает стабильные изменения по сравнению с предыдущими днями. Для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс, важно сравнивать данные разных источников, а также учитывать возможные комиссии. Будьте внимательны и принимайте взвешенные финансовые решения.

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