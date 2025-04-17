Финансовая ситуация в Украине продолжает оставаться в фокусе внимания, особенно на фоне глобальных экономических вызовов. 17 апреля 2025 года Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют, а также изменилась стоимость доллара, евро и злотого на наличном и межбанковском рынках. Ниже — детальный анализ от DNEWS всех ключевых показателей, которые помогут ориентироваться при обмене валют или планировании покупок за границей.

Курс доллара в Украине на 17 апреля 2025

Доллар США остаётся наиболее стабильной и востребованной валютой среди украинцев. Сегодня курс демонстрирует лёгкую восходящую тенденцию.

Официальный курс НБУ : 41,2152 грн за $1

: 41,2152 грн за $1 Наличный курс в банках : Покупка — от 40,85 до 40,95 грн Продажа — от 41,05 до 41,20 грн

: Средний курс на рынке : Покупка — 41,10 грн Продажа — 41,20 грн

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Эксперты отмечают, что курс доллара может немного колебаться в ближайшие дни в зависимости от ситуации на международных рынках и внутреннего спроса в Украине. Влияние также оказывают платежи по ВЭД и сезонные колебания валютного спроса.

Курс евро в Украине на 17 апреля 2025

Курс евро продолжает расти, отражая усиление валюты на глобальном уровне и повышенный спрос внутри страны.

Официальный курс НБУ : 46,8205 грн за €1

: 46,8205 грн за €1 Наличный курс в банках : Покупка — 46,10–46,35 грн Продажа — 46,80–47,00 грн

: Средний рыночный курс : Покупка — 46,85 грн Продажа — 46,95 грн

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Спрос на евро сохраняется за счёт частных трансферов, внешнеэкономических контрактов и активного туристического сезона. Повышенный интерес к европейской валюте может сохраниться до конца весны, особенно в период майских праздников.

Курс польского злотого на 17 апреля 2025

Польский злотый, как и прежде, востребован среди тех, кто работает, учится или планирует поездки в Польшу.

Официальный курс НБУ : 10,8992 грн за 1 злотый

: 10,8992 грн за 1 злотый Наличный курс в банках : Покупка — 10,70–10,85 грн Продажа — 10,90–11,00 грн

: Средний рынок : Покупка — 10,87 грн Продажа — 10,97 грн

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Курс злотого относительно стабилен. Его рост обусловлен как внутренними процессами в Польше, так и активными валютными операциями украинцев, получающих зарплаты и переводы из-за границы.

Что влияет на текущие курсы валют

Ключевые факторы, формирующие курс валют в Украине:

Состояние платёжного баланса

Валютные интервенции НБУ

Объёмы экспорта и импорта

Геополитическая стабильность

Динамика мировых рынков

В условиях, когда курс гривны чувствителен к международным и внутренним новостям, важно оперативно отслеживать изменения на сайте НБУ, а также в обменных пунктах и онлайн-банкинге.

Советы для обмена валюты

Сравнивайте курсы — в разных банках и обменниках котировки могут отличаться. Используйте онлайн-сервисы — это позволит отслеживать колебания в реальном времени. Проверяйте наличие комиссии — иногда курс может быть выгодным, но с дополнительной комиссией. Планируйте крупные обмены заранее — особенно в период скачков валютного рынка. Храните подтверждения операций — для возврата или обращения в случае ошибки.

Ранее мы писали о том, что НБУ исключил рубли, рупии и манаты из списка валют для установления курсов.