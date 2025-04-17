Финансовая ситуация в Украине продолжает оставаться в фокусе внимания, особенно на фоне глобальных экономических вызовов. 17 апреля 2025 года Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют, а также изменилась стоимость доллара, евро и злотого на наличном и межбанковском рынках. Ниже — детальный анализ от DNEWS всех ключевых показателей, которые помогут ориентироваться при обмене валют или планировании покупок за границей.
Курс доллара в Украине на 17 апреля 2025
Доллар США остаётся наиболее стабильной и востребованной валютой среди украинцев. Сегодня курс демонстрирует лёгкую восходящую тенденцию.
- Официальный курс НБУ: 41,2152 грн за $1
- Наличный курс в банках:
- Покупка — от 40,85 до 40,95 грн
- Продажа — от 41,05 до 41,20 грн
- Средний курс на рынке:
- Покупка — 41,10 грн
- Продажа — 41,20 грн
Эксперты отмечают, что курс доллара может немного колебаться в ближайшие дни в зависимости от ситуации на международных рынках и внутреннего спроса в Украине. Влияние также оказывают платежи по ВЭД и сезонные колебания валютного спроса.
Курс евро в Украине на 17 апреля 2025
Курс евро продолжает расти, отражая усиление валюты на глобальном уровне и повышенный спрос внутри страны.
- Официальный курс НБУ: 46,8205 грн за €1
- Наличный курс в банках:
- Покупка — 46,10–46,35 грн
- Продажа — 46,80–47,00 грн
- Средний рыночный курс:
- Покупка — 46,85 грн
- Продажа — 46,95 грн
Спрос на евро сохраняется за счёт частных трансферов, внешнеэкономических контрактов и активного туристического сезона. Повышенный интерес к европейской валюте может сохраниться до конца весны, особенно в период майских праздников.
Курс польского злотого на 17 апреля 2025
Польский злотый, как и прежде, востребован среди тех, кто работает, учится или планирует поездки в Польшу.
- Официальный курс НБУ: 10,8992 грн за 1 злотый
- Наличный курс в банках:
- Покупка — 10,70–10,85 грн
- Продажа — 10,90–11,00 грн
- Средний рынок:
- Покупка — 10,87 грн
- Продажа — 10,97 грн
Курс злотого относительно стабилен. Его рост обусловлен как внутренними процессами в Польше, так и активными валютными операциями украинцев, получающих зарплаты и переводы из-за границы.
Что влияет на текущие курсы валют
Ключевые факторы, формирующие курс валют в Украине:
- Состояние платёжного баланса
- Валютные интервенции НБУ
- Объёмы экспорта и импорта
- Геополитическая стабильность
- Динамика мировых рынков
В условиях, когда курс гривны чувствителен к международным и внутренним новостям, важно оперативно отслеживать изменения на сайте НБУ, а также в обменных пунктах и онлайн-банкинге.
Советы для обмена валюты
- Сравнивайте курсы — в разных банках и обменниках котировки могут отличаться.
- Используйте онлайн-сервисы — это позволит отслеживать колебания в реальном времени.
- Проверяйте наличие комиссии — иногда курс может быть выгодным, но с дополнительной комиссией.
- Планируйте крупные обмены заранее — особенно в период скачков валютного рынка.
- Храните подтверждения операций — для возврата или обращения в случае ошибки.
Ранее мы писали о том, что НБУ исключил рубли, рупии и манаты из списка валют для установления курсов.